Kako je sukob na Bliskom istoku pokazao sve slabosti GPS-a i je li to početak njegova kraja?

Ometanje satelitskih signala, koje se koristi kao obrambena taktika, sve više pogađa civilni promet i otkriva slabosti globalne navigacije.

Nekoliko sati nakon prvih “preventivnih” napada SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, analitička tvrtka Kpler uočila je neobične manevre brodova u Perzijskom zaljevu. Podaci o lokaciji pokazivali su plovila koja se kreću preko kopna i naglo skreću u nepravilnim putanjama.

Od početka sukoba ovakvi poremećaji naglo su se proširili diljem Bliskog istoka, pogađajući brodove, zrakoplove i vozače te razotkrivajući ranjivosti GPS-a, američkog sustava koji dominira satelitskom navigacijom.

Manipulacije signalima nisu novost. Godinama se bilježe slučajevi u kojima tankeri u Zaljevu lažiraju AIS signale kako bi prikrili kretanje i zaobišli sankcije na iransku naftu. No od početka rata takve aktivnosti naglo su eskalirale. U prvih 24 sata zabilježeno je više od 1100 plovila pogođenih smetnjama, a tjedan dana kasnije broj je porastao za dodatnih 55 posto, piše CNBC.

Zbunjivanje dronova i projektila

“Mnoge strane pokušavaju ometati GPS i druge navigacijske signale iz različitih razloga”, rekao je Clayton Swope iz CSIS-a. Takvo ometanje, dodaje, vjerojatno je dio obrambenih mjera kojima se pokušava zbuniti navigacija dronova i projektila.

No posljedice se ne zadržavaju samo na vojnom planu. Zrakoplovi na kartama izgledaju kao da lete nepravilnim putanjama, dok su na kopnu zabilježeni slučajevi u kojima GPS pogrešno locira dostavljače, primjerice uz obalu Dubaija. Ovakve smetnje predstavljaju i sigurnosni rizik jer mogu otežati rad hitnih službi.

Razvija se otporniji sustav

Iako je promet kroz Hormuški tjesnac znatno smanjen, dio brodova i dalje prolazi, a točni podaci o poziciji ključni su za smanjenje rizika od sudara ili nasukavanja pri prolasku kroz uski tjesnac.

Istodobno, unatoč ometanjima, iranski napadi se nastavljaju, što je potaknulo nagađanja o korištenju alternativnih navigacijskih sustava poput kineskog BeiDoua. No stručnjaci ističu da moderni sustavi ionako koriste kombinaciju više satelitskih mreža te da takva tehnologija nije presudna prednost.

Rat je dodatno naglasio širi problem: ovisnost svijeta o satelitskoj navigaciji. Stručnjaci upozoravaju da se sve više dovodi u pitanje može li GPS ostati jedini temelj za navigaciju, dok nove tehnologije pokušavaju ponuditi alternativna rješenja.

U međuvremenu, američka vojska razvija otpornije GPS sustave prilagođene uvjetima snažnog ometanja. “Čak i uz trajne smetnje, vojska bi trebala moći provoditi operacije”, zaključio je Swope.