Torbica “Birkin Voyageur” s posebno ispisanom porukom ide na aukciju u Abu Dhabiju

Torbica koje je Hermès poklonio Jane Birkin 2003. godine, procijenjena je na vrijednost između 230.000 i 430.000 dolara.

Torbica Hermès koja je nekoć pripadala Jane Birkin bit će ponuđena na dražbi u Abu Dhabiju 5. prosinca, nakon rekordne prodaje originala za više od osam milijuna eura, objavila je aukcijska kuća Sotheby’s. Torbica, poznata pod nadimkom “Birkin Voyageur”, procijenjena je na vrijednost između 230.000 i 430.000 dolara.

Birkin Voyageur posebno se ističe po rukom ispisanoj poruci na francuskom jeziku koju je sama glumica ostavila na unutarnjoj strani torbe: “Moja torba Birkin, moj suputnik na putovanjima.”

Torbica će biti izložena u Abu Dhabiju od 2. do 5. prosinca.

Hermès ju je Jane Birkin poklonio 2003. godine, a bila je jedna od četiri koje je slavna glumica posjedovala nakon što je original prodala 1994. na aukciji kako bi prikupila sredstva za borbu protiv AIDS-a.

Ova konkretna torbica prvi je put bila ponuđena na aukciji 2007. godine u svrhu prikupljanja sredstava za organizaciju za ljudska prava, a kasnije je završila u privatnoj kolekciji.

“Prodaja njezinih Birkin torbi kako bi prikupila novac za humanitarne organizacije koje su joj bile posebno važne postala je tradicija Jane Birkin, pri čemu bi joj Hermès svaki put poklonio novu”, navodi se u priopćenju Sotheby’sa.

Prva torba Birkin, izrađena po narudžbi, prodana je u srpnju u Parizu za gotovo 8,6 milijuna eura što ju je učinilo najskupljom torbicom ikad prodanom na aukciji.