Ukida se 99 posto carina i smanjuje ovisnost o Kini za ključni resurs

Trgovinski sporazum između EU i Australije europskim će tvrtkama smanjiti troškove za oko milijardu eura godišnje, dok bi izvoz u Australiju mogao porasti i do 33 posto u sljedećem desetljeću.

Australija i Europska unija potpisale su u utorak trgovinski sporazum koji se pregovarao osam godina, uklanjajući carine za gotovo svu europsku robu te za gotovo sav izvoz australskih rijetkih minerala.

No neki australski poljoprivredni proizvodi, poput govedine i ovčetine, bit će podložni izvoznim kvotama, a australski poljoprivrednici oštro su kritizirali sporazum, ocijenivši da donosi “ispodprosječan” pristup tržištu EU-a. Sporazum dolazi nakon što su obje strane intenzivirale pregovore u kontekstu znatno viših američkih carina pod administracijom Donalda Trumpa te rastuće zabrinutosti na Zapadu zbog dominantne pozicije Kine u opskrbi rijetkim elementima i drugim ključnim mineralima. Dvije strane potpisale su i sporazum o jačanju sigurnosne i obrambene suradnje.

“EU i Australija možda su geografski udaljene, ali u načinu na koji gledamo na svijet ne mogu biti bliže”, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

“S ovim novim dinamičnim partnerstvima u području sigurnosti, obrane i trgovine, dodatno se zbližavamo.”

Sporazum će ukloniti više od 99 posto carina na izvoz robe iz EU-a u Australiju, čime će kompanije uštedjeti oko milijardu eura godišnje. Očekuje se da će izvoz EU-a u Australiju porasti do 33 posto u sljedećem desetljeću.

Riješen problem govedine

Australski premijer Anthony Albanese izjavio je na konferenciji za novinare da će sporazum australskom gospodarstvu donositi oko 10 milijardi australskih dolara (6 milijardi eura) godišnje, dodajući da će ukidanje gotovo svih uvoznih carina na australske rijetke minerale u EU pomoći stabilizaciji globalnih opskrbnih lanaca, piše Reuters.

“Za Europu i Australiju ključno je pravilno postaviti odnos prema Kini, a upravo zato će partnerstvo u području rijetkih minerala biti presudno za naš uspjeh”, rekla je von der Leyen australskom parlamentu.

“Ne možemo biti previše ovisni o jednom dobavljaču za tako važne resurse, i upravo zato trebamo jedni druge.”

Sporazum također signalizira sve veći angažman Europe u indo-pacifičkoj regiji, nakon sklapanja trgovinskih sporazuma s Indonezijom u rujnu i Indijom u siječnju. Australske carine bit će odmah ukinute za europska vina, pjenušava vina, voće, povrće i čokoladu, dok će za sireve biti ukinute u roku od tri godine.

EU će ukinuti carine za mnoge poljoprivredne proizvode, ali za neke ključne izvozne proizvode ostat će kvote. Za govedinu, jedno od najspornijih pitanja koje je srušilo pregovore 2023., EU će otvoriti dvije kvote ukupnog obujma 30.600 tona, pri čemu će oko 55 posto količine ulaziti bez carina.

Australski poljoprivrednici razočarani

“Australski poljoprivrednici izrazito su razočarani što su pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini s Europskom unijom završeni bez značajnog poboljšanja pristupa poljoprivrednom tržištu”, izjavio je Hamish McIntyre, predsjednik Nacionalne federacije poljoprivrednika Australije.

Prema sporazumu, određene oznake zemljopisnog podrijetla iz EU-a, poput Pecorino Romano ili Ouzo, bit će u potpunosti zaštićene nakon relativno kratkog prijelaznog razdoblja. No neki proizvođači proizvoda poput fete moći će i dalje koristiti te nazive, uz jasno označeno podrijetlo proizvoda.

Australija je također pristala podići prag poreza na luksuzna vozila na električni pogon iz EU-a na 120.000 australskih dolara (72.000 eura), što znači da će oko 75 posto takvih vozila biti izuzeto od tog poreza.

Trgovina između dviju strana već je značajna: tvrtke iz EU-a izvezle su u Australiju robu vrijednu 37 milijardi eura u 2025., te usluge u vrijednosti od 28 milijardi eura u 2023.

Kao blok, EU je 2024. bio treći najveći trgovinski partner Australije, kao i šesto najveće izvozno tržište, pokazuju službeni podaci. Također je bio drugi najveći izvor stranih ulaganja u Australiju.