Unatoč mogućoj zabrani konoplje, THC pića počinju se prodavati u velikim sportskim arenama

Čikaški United Center ovog će mjeseca početi prodavati THC napitke brendova Señorita i Rythm. No iako se industrija konoplje vrijedna 28 milijardi dolara suočava s egzistencijalnom krizom, izvršni direktor Ben Kovler i dalje je optimističan oko “rođaka” kanabisa u tekućem obliku.

Počevši od veljače, pića s dodatkom THC-a naći će se u prodaji u čikaškoj dvorani United Center, zahvaljujući Benu Kovleru, jednom od najvećih igrača u industriji kanabisa u Illinoisu. Arena će tako postati prvo mjesto te veličine u SAD-u koje će na koncertima i drugim događanjima uživo prodavati napitke dobivene iz industrijske konoplje – ali ne i tijekom utakmica Chicago Bullsa ili Blackhawksa.

Objavom vezanom uz United Center, Kovler, 46-godišnji izvršni direktor i osnivač čikaške tvrtke Green Thumb Industries (GTI), kompanije za proizvodnju kanabisa s prihodom od 1,1 milijardu dolara u 2024. i s oko 105 prodavaonica u 14 saveznih država, ide protiv struje većeg dijela industrije. Naime, tržište konoplje vrijedno 28 milijardi dolara suočava se s egzistencijalnom krizom krajem godine. Prošlog studenoga američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o ponovnom otvaranju savezne vlade nakon najdulje obustave rada u povijesti SAD-a, no zakon je uključivao i odredbu koja praktički zabranjuje prodaju THC proizvoda dobivenih iz konoplje, uključujući pića, jestive proizvode i druge opojne artikle.

No kao predsjednik uprave i privremeni izvršni direktor kompanije Rythm Inc., izlistane na NASDAQ-u, koja je od siječnja do rujna 2025. ostvarila 6,6 milijuna dolara prihoda i licencira GTI-jeve brendove za proizvodnju THC pića dobivenih iz konoplje, Señorita i Rythm, Kovler vidi priliku ondje gdje se drugi pripremaju za nestanak.

Prilagodba je dio posla

“Uvijek postoji rizik kada se politika mijenja jednim potezom pera, zabranama i sličnim stvarima”, rekao je Kovler za Forbes. “Mi to uzimamo kao nešto zadano. To je jednostavno dio posla – regulatorne promjene.”

Ako se savezna zabrana konoplje ne ukine, ne odgodi ili ne zamijeni regulacijom prije studenoga ove godine, poslovanje Rythma, kao i većine tvrtki u industriji konoplje vrijednoj 28 milijardi dolara, moglo bi se doslovno rasplinuti. No Kovler tvrdi da će se Rythm prilagoditi, kao što se i GTI morao prilagođavati novim zakonima i propisima u svih 14 saveznih država u kojima posluje. “U tome smo vrlo dobri, tako da nas to ne brine”, kaže. “Ako se rupa u zakonu zatvori, postojeći proizvodi od konoplje više neće biti legalni, a mi nećemo prodavati nezakonite proizvode.”

Rythm je, naravno, mala tvrtka u mnogo većoj industriji. U 2024. ostvarila je devet milijuna dolara prihoda, a u prvih devet mjeseci 2025. dodatnih 6,6 milijuna (godišnji podaci još nisu dostupni). No GTI, čije se dionice trguju u Kanadi jer je marihuana na saveznoj razini u SAD-u i dalje ilegalna, uložio je desetke milijuna dolara u tu tvrtku, koja je izlistana na NASDAQ-u, zahvaljujući činjenici da su konoplja i THC dobiven iz konoplje još uvijek legalni na saveznoj razini temeljem Zakona o poljoprivredi iz 2018.

Pravi trenutak za ulaganje

GTI je 2024. kupio 49,99-postotni udio u Rythmu, koji se tada zvao Agrify, za 18,2 milijuna dolara, a potom je uložio dodatnih 50 milijuna dolara putem privatnog plasmana i konvertibilnih obveznica. Također je licencirao svoje brendove, uključujući Rythm, Dogwalkers i druge, kako bi tvrtka mogla proizvoditi i prodavati THC pića dobivena iz konoplje. (Rythm je kasnije 2024. preuzeo Señoritu za 19 milijuna dolara u vlastitim dionicama.) Kako prodaja alkohola posljednjih godina pada, a potrošački ukusi se mijenjaju, Kovler smatra da je sada pravi trenutak za snažnije ulaganje u THC pića, bez obzira na prijeteću zabranu. U kolovozu je Gallup objavio da samo 54 posto Amerikanaca konzumira alkohol, što je najniža razina u 90-godišnjoj povijesti tog istraživanja. Jim Beam, koji je do 1960-ih bio u vlasništvu obitelji Kovler, ove je godine pauzirao proizvodnju viskija u svojoj glavnoj destileriji u Clermontu u Kentuckyju zbog slabe potražnje.

Proizvođači THC napitaka ističu da interes trgovaca, veletrgovaca i distributera raste kako potražnja za alkoholnim pićima slabi foto: Getty Images

“Vidimo da se ljudi sve više okreću od alkohola”, kaže Kovler. “Gotovo polovica Amerikanaca smatra da bi THC trebao biti društveno jednako prihvaćen kao alkohol. Velik dio onoga što radimo jest upravo normalizacija toga.”

Za Kovlera je ulaganje u napitke od konoplje posebno pravovremeno jer mnogi konkurenti slične veličine kao GTI, uključujući tvrtku Curaleaf iz Connecticuta, zatvaraju poslovne linije uoči zabrane.

“Naša je zvijezda vodilja uvijek bio potrošač. Što potrošači žele i što se događa s proizvodom”, kaže Kovler. “Vidjeli smo kako se u američkim trgovinama alkoholom, restoranima i na događanjima pojavila potpuno nova kategorija – THC pića. Politički vjetrovi i zbivanja vrlo su nepredvidivi, ali mi smo dugo u ovom poslu i imamo snažno uvjerenje u ovu kategoriju.”

Manji dio tržišta kanabisa

THC pića još uvijek čine mali dio ukupne prodaje proizvoda od kanabisa. U 2024. ostvarila su između jedne i 1,3 milijarde dolara prihoda, odnosno oko tri posto od ukupno 32 milijarde dolara prodaje svih proizvoda od marihuane, prema podacima tvrtke Whitney Economics. (Druga analitička kuća, Headset, procjenjuje da THC pića čine tek 1,5 posto ukupne prodaje.)

Iako se u Kongresu jako lobiralo u Kongresu za zabranu konoplje, trgovci alkoholom, koji već godinama prodaju THC pića uz alkohol, sada lobiraju za odgodu zabrane i uvođenje regulacije koja bi omogućila da proizvodi ostanu na tržištu.

Kovler kaže da bi ga jedino zabrinulo kada bi “potražnja za THC-om” počela naglo padati. No to se, prema njegovim riječima, ne događa – naprotiv, bilježi rast interesa trgovaca, veletrgovaca i distributera koji traže alternative alkoholu. Rythm je jedno od najprodavanijih THC pića u Illinoisu, prema Headsetu, a dostupno je u trgovinama alkoholom poput Binny’sa, Woodman’sa i ABC Liquorsa, na benzinskim postajama poput Circle K-a, u velikim maloprodajnim lancima poput Targeta, kao i putem dostavnih platformi DoorDash i GoPuff.

“Mi smo u potpunosti usmjereni na potražnju potrošača za THC-om”, kaže Kovler. “Kako će se točno razvijati i u kojem obliku, nastojimo biti dobro pozicionirani da američkim potrošačima ponudimo ono što žele.”

Vjerojatno ih neće zabraniti

Morgan Paxhia, suosnivač hedge fonda Poseidon iz San Francisca, specijaliziranog za industriju kanabisa i dugogodišnji dioničar Green Thumb Industriesa, vjeruje da će savezni zakon na kraju ostaviti prostor za THC pića. Smatra da distributeri i trgovci alkoholom imaju infrastrukturu za distribuciju, kontrolu dobi kupaca i prodaju opojnih pića u skladu s propisima, te da im rastuća kategorija poput THC pića može pomoći u suočavanju s padom prodaje alkohola. Također vjeruje da GTI i Rythm mogu izdržati neizvjesnost oko nadolazeće zabrane.

“Tvrtke i trgovci alkoholom ne žele gledati kako prodaja alkohola polako curi; htjet će to nadomjestiti kategorijom koja raste”, kaže Paxhia. “GTI je uvijek bio pametan i ima zdravu bilancu, pa može izdržati turbulencije koje drugi ne mogu. U dobroj su poziciji da izgrade prisutnost i odnose s alkoholnom industrijom tijekom ove tranzicije i postanu jedan od vodećih brendova nakon nje.”

Kovler, pak, vidi THC pića, koja se uglavnom prodaju izvan prodavaonica marihuane, kao način širenja tržišta kanabisa prema potrošačima koji inače ne kupuju travu.

“Ovo je ključno: mnogi ne razumiju da su potrošači THC pića dodatni, a ne zamjenski”, kaže. “Često je ne kupuju niti puše jointove. Često piju bijelo vino, chardonnay ili hard seltzer. Vidimo nove korisnike koji ulaze u kategoriju – ne zamjenjuju, nego dodaju.”

Will Yakowicz, novinar Forbesa