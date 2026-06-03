Tedeschi najavio ulaganje 60 milijuna eura u Sloveniji. “Argetu će proizvoditi i u Murskoj Soboti”

Atlantic Grupa privodi kraju preuzimanje proizvođača pašteta Kekec, tvrtke Osem, te najavljuje da će upravo tamo biti uspostavljena treća proizvodna lokacija za Argetu. To podrazumijeva višemilijunska ulaganja i novo zapošljavanje. Brend Kekec također ostaje.

Atlantic Grupa u Izoli modernizira proizvodne kapacitete u segmentima delikatesnih namaza i kave, dok u Rogaškoj Slatini završava obnovu vrijednu više od 10 milijuna eura, u sklopu koje tvrtka dobiva novu liniju za punjenje.

Nova linija donosi automatizaciju, veće kapacitete i veću energetsku učinkovitost, primjerice 70-postotno smanjenje potrošnje tehnološke vode, izjavila je na konferenciji za novinare u Rogaškoj Slatini Klavdija Vidic, direktorica marketinga, istraživanja i razvoja za poslovno područje pića.

U skladu s rastom kapaciteta povećavat će se i broj zaposlenih. Trenutačno ondje radi 94 ljudi, no detalji planova zapošljavanja zasad nisu objavljeni.

Obnova uključuje i novu sunčanu elektranu, obnovu upravne zgrade te rekonstrukciju punionice.

Pripreme za investiciju u Prekmurju

U Sloveniji je grupa pred završetkom preuzimanja tvrtke Osem, proizvođača pašteta Kekec. Transakcija je upravo dobila odobrenje regulatora za zaštitu tržišnog natjecanja.

“Riječ je o maloj tvrtki i na prvi pogled to možda nije strateška investicija za našu grupu. Međutim, ovo preuzimanje predstavlja polazište za treću proizvodnu lokaciju Argeta pašteta.

Jedna je u Izoli, druga u Hadžićima pokraj Sarajeva u Bosni i Hercegovini, a treća će biti u Murskoj Soboti”, rekao je predsjednik Uprave Atlantic Grupe Emil Tedeschi, dodavši da projekt razvijaju u suradnji sa slovenskom državom.

Od države očekuju odluku o bušotini u Rogaškoj Slatini, za koju će Atlantic Grupa potom plaćati koncesiju. Također vode razgovore sa Zavodom za robne rezerve o nekretnini u Murskoj Soboti koju bi trebalo srušiti. Tedeschi je spomenuo i mogućnost korištenja europskih sredstava, dok o državnim subvencijama zasad nije bilo razgovora.

Tvrtka će zadržati brend Kekec, koji, kako kaže Tedeschi, “ima svoje kupce”. Smatra i da postoji prostor za dodatno unapređenje proizvoda.

U prvoj fazi 35 novih zaposlenika

Atlantic Droga Kolinska planira u sljedeće tri godine u Sloveniji uložiti 60 milijuna eura. Od toga će 15 milijuna eura biti uloženo u Rogašku Slatinu, između 15 i 20 milijuna eura u Izolu, dok će dio investicija biti usmjeren i u Mursku Sobotu. Vrijednost ulaganja u toj lokaciji zasad ne žele otkriti.

“Nakon završetka preuzimanja očekuje nas veliki investicijski ciklus koji smo, s obzirom na naše potrebe, trebali započeti još jučer”, rekao je Tedeschi, pojasnivši da je žurba prije svega posljedica snažnog rasta prodaje Argete u Njemačkoj.

Trenutačno je u Murskoj Soboti zaposleno 35 ljudi, a u prvoj fazi ulaganja taj bi se broj trebao udvostručiti. Predsjednik Uprave Atlantic Grupe nije otkrio vremenski okvir provedbe projekta.

Atlantic Grupa na slovenskom tržištu ostvaruje petinu ukupnih prihoda od 1,32 milijarde eura te zapošljava oko 700 ljudi. Više od 80 posto proizvodnje iz tri tvornice namijenjeno je izvozu, istaknuo je Tedeschi.

I proizvodnja u Murskoj Soboti bit će usmjerena na izvoz u europske zemlje, prije svega Njemačku, Austriju, Nizozemsku i Švedsku, dok tvrtka ambiciozno cilja i tržišta Francuske i Italije.

Andreja Lončar, novinarka Forbesa Slovenija

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