Texo Melior najpovoljniji, dobio posao rekonstrukcije kolodvora u Drnišu

HŽ Infrastruktura objavila je u petak kako je ugovor za rekonstrukciju kolodvora u Drnišu vrijedan 6,19 milijuna eura plus PDV dodijelila Texo Melioru. Ta tvrtka cijenom je na natječaju pobijedila Cenozu promet i Strabag.

Cavtatska tvrtka Texo Melior ponudom teškom 6,19 milijuna eura plus PDV pobijedila je na natječaju za rekonstrukciju kolodvora u Drnišu. Na natječaj procijenjene vrijednosti sedam milijuna eura plus PDV javili su se još Cenoza promet iz Rijeke (6,21 milijuna eura plus PDV) i zajednica hrvatskog Strabaga i češkog Strabag Raila (9,00 milijuna eura plus PDV). Projekt se sufinancira iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO).

Glavni kriterij za izbor bila je cijena (90 bodova), a sporedni jamstveni rok za izvedbene radove (10 bodova). Sva tri ponuđača ponudili su najveće traženo jamstvo u trajanju šest godina, pa je pobijedio Texo Melior kao najpovoljniji.

Navedeni natječaj je raspisala HŽ infrastuktura u svibnju prošle godine. Ukratko, projekt uključuje obnovu kolosijeka i perona, uređenje pristupa kolodvoru te modernizaciju signalno-sigurnosnih, telekomunikacijskih i energetskih sustava.

Drniški kolodvor nije jedini koji je predmet rekonstrukcije. Forbes Hrvatska u članku iz srpnja prošle godine naveo je kako će se rekonstruirati i kolodvori Perković, Labin Dalmatinski i Kaštel stari. Tada je bio aktualan i natječaj za ugradnju električnog signalno-sigurnosnog sustava s ciljem osuvremenjivanja pruge Oštarije – Knin – Split. Sustav će omogućiti povezivanje uređaja u središnje upravljanje prometom u kolodvoru Knin te osiguranje željezničko cestovnih prijelaza.