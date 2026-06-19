Tradicijskim i umjetničkim obrtima 450 tisuća eura potpora

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Forbes Hrvatska 19. lip 2026. 14:32
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Foto: Getty Images

19. lip 2026. 14:32

Ministarstvo gospodarstva objavilo je u četvrtak Javni poziv za Program “Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2026. godinu kroz koji će obrtnicima i mikro, malim i srednjim tvrtkama biti stavljeno na raspolaganje ukupno 450 tisuća eura potpora.

Cilj navedenog programa je očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta, jačanje konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta te povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda.

Poseban naglasak, navodi se u pozivu, stavlja se na tradicijske obrte koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća, kao i na umjetničke obrte s proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.

Korisnici potpora moraju imati poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a potpora po pojedinačnom prijavitelju može iznositi od tri do sedam tisuća eura.

Poziv je otvoren za prijave od 23. lipnja do 22. srpnja 2026. godine.

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