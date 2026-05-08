Trgovački sud odbacio Trumpov “rezervni plan” globalnih carina od 10 posto

Globalne carine od 10% koje je uveo predsjednik Donald Trump nezakonite su, presudio je u četvrtak Američki sud za međunarodnu trgovinu, zadavši novi udarac ključnom dijelu predsjednikove ekonomske agende nakon što je Vrhovni sud u veljači odbacio njegove kontroverzne carine za “Dan oslobođenja”. Sud je presudio protiv Trumpa omjerom glasova 2-1, pri čemu je većina stala na stranu malih poduzeća koja su podnijela tužbu protiv predsjednika.

Sud je posebno utvrdio da Trump nije pravilno primijenio Odjeljak 122 Zakona o trgovini iz 1974., koji predsjedniku daje ovlast da uvede carine do 150 dana kako bi se riješili “veliki i ozbiljni” deficiti platne bilance i spriječila deprecijacija američkog dolara na stranim tržištima.

Očekuje se da će Trumpova administracija uložiti žalbu na presudu, koja privremeno zaustavlja uvođenje globalnih carina.

Globalne carine od 10% bile su Trumpov odgovor na to što je Vrhovni sud odbacio njegove opsežne carine za “Dan oslobođenja” uvedene prošle godine, pri čemu je visoki sud presudio da su nezakonite omjerom 6-3. “Odjeljak 122 dopušta carine samo kada postoje ‘veliki i ozbiljni deficiti platne bilance'”, rekao je u priopćenju glavni državni odvjetnik Oregona Dan Rayfield, koji je bio među skupinom demokratskih državnih odvjetnika koji su podržali tužitelje. “No takvo što ne postoji — trgovinski deficit nije deficit platne bilance. Kao što je sud presudio, predsjednikova odluka o carinama ‘nije valjana, a carine nametnute tužiteljima nisu ovlaštene zakonom.'”

Inače, Trumpove carine za “Dan oslobođenja” uvedene prošle godine uzdrmale su tržišta dionica i izazvale niz reakcija dugogodišnjih američkih saveznika i trgovinskih partnera koji su te mjere nazvali “pogrešnima” i “duboko za žaljenje”. Trump se pozvao na Zakon o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima, koji predsjedniku omogućuje reguliranje trgovine s inozemnim državama nakon proglašenja izvanrednog stanja, kako bi uveo opsežne carine, prije nego što je Vrhovni sud presudio da je ta odluka nezakonita. Predsjednik je presudu Vrhovnog suda protiv njegovih carina nazvao “užasnom odlukom”, dodavši: “nije važno, jer imamo vrlo snažne alternative”, djelomično misleći na globalne carine od 10% koje je uveo putem Zakona o trgovini iz 1974. Trump je najnovije carine progurao bez odobrenja Kongresa i tvrdio da je odluka Vrhovnog suda zapravo “učinila predsjednikovu sposobnost da regulira trgovinu i uvede CARINE snažnijom i potpuno jasnom, a ne slabijom.”

