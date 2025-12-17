Trump je obećao procvat radnih mjesta u proizvodnji. Događa se suprotno

Predsjednik Donald Trump obećao je biračima 2024. da će, ako ga vrate u Bijelu kuću, njegove politike donijeti procvat radnih mjesta u proizvodnji.

“Imat ćemo procvat proizvodnje“, rekao je Trump tijekom skupa u rujnu 2024. u Georgiji.

Ipak, dok se njegova prva godina na dužnosti bliži kraju, još uvijek nije došlo do tog procvata radnih mjesta u radničkoj klasi.

Ako ništa drugo, industrije koje se oslanjaju na fizički posao radnika smanjuju broj radnih mjesta, a ne otvaraju ih, trend koji ekonomisti barem djelomično pripisuju predsjednikovoj povijesno nestabilnoj carinskoj politici.

Najnovije izvješće o zaposlenosti Zavoda za statistiku rada, objavljeno u utorak, pokazuje da većina sektora smanjuje broj zaposlenih.

“Ne možete reći da gospodarstvo ide jako dobro ako ta radna mjesta ne rastu uz njega“, rekla je Hardika Singh, ekonomska strategica u Fundstrat Global Advisors, prenosi CNN.

Broj radnih mjesta u proizvodnji pao je na najnižu razinu u 3,5 godine. Na primjer, industrija prijevoza i skladištenja smanjivala je broj radnih mjesta u svakom od posljednja tri mjeseca. Prema podacima BLS-a, ta je industrija u posljednja tri mjeseca izgubila u prosjeku 17.200 radnih mjesta.

Broj zaposlenih u rudarstvu pao je u prosjeku za 2000 u posljednja tri mjeseca. Čak i proizvodnja, koju predsjednikove carine žele potaknuti, smanjuje broj radnih mjesta. Zaposlenost u proizvodnji pala je za 5000 u studenom na najnižu razinu od ožujka 2022. tijekom oporavka od Covida-19.

Zapravo, zaposlenost u proizvodnji pada sedam mjeseci zaredom, svaki mjesec otkako je Trump uveo svoje carine na “Dan oslobođenja” koje su potresle Wall Street i uznemirile korporativnu Ameriku.

Jedna od rijetkih svijetlih točaka za poslove u proizvodnji je građevinarstvo, koje je u studenom dodalo snažnih 28.000 radnih mjesta. Nakon što je ranije ove godine otpustio radnike, građevinarstvo u posljednja tri mjeseca bilježi prosječni porast od 17.333. Trumpovi dužnosnici i dalje su usredotočeni na poslove u fizičkom radnom okruženju.

Još u lipnju, Bijela kuća obećala je da će Trumpov zakon o smanjenju poreza i potrošnjem osloboditi gospodarstvo i donijeti procvat radničke klase. Trumpovi dužnosnici također su pozdravili povećanje plaća među radnicima kao dokaz da njegov ekonomski program funkcionira.

U lipnju je Bijela kuća izjavila da su realne plaće (nakon prilagodbe inflaciji) za radnike po satu porasle za gotovo 2% u prvih pet mjeseci drugog predsjedničkog mandata, što je najveće takvo povećanje pod bilo kojom administracijom u gotovo 60 godina.

Ekonomisti ističu niz čimbenika pritiska na radnička mjesta, uključujući trgovinsku politiku, visoke troškove zaduživanja, automatizaciju i nedostatak kvalificiranih radnika.

Iako su visoke carine na američki uvoz osmišljene kako bi se proizvodna radna mjesta premjestila u Ameriku, to može potrajati – ako se uopće dogodi.

“To se ne događa preko noći. Ne događa se čak ni za šest ili sedam mjeseci. Potrebno je nekoliko godina“, rekao je Michael Reid, viši američki ekonomist u RBC-u.

Trump je uveo carine na kritični uvoz potreban američkim proizvođačima, uključujući čelik, aluminij i bakar. Neizvjesnost oko trgovinske politike i rastuće cijene uvoza koji radnici koriste za proizvodnju robe štete potražnji za radnicima.

“Kada troškovi ulaganja porastu, jedna od najlakših stvari koje treba učiniti je smanjiti broj zaposlenih“, rekao je Reid.

Singh je primijetio da se radnici u proizvodnji oslanjaju na mala poduzeća – a ta manja poduzeća teško su pogođena inflacijom i visokim kamatnim stopama.

Utjecaj umjetne inteligencije

“Umjetna inteligencija također mijenja način na koji se posao obavlja, a neke uloge u proizvodnji i građevinarstvu se automatiziraju”, rekao je.

Stephanie Roth, glavna ekonomistica u Wolfe Researchu, rekla je da udar na radna mjesta u plavim ovratnicima odražava usporavanje cikličkih dijelova gospodarstva uzrokovano carinama.

“To su sektori vezani uz carine“, rekla je Roth.

Nasuprot tome, jedna industrija koja je manje izložena carinama i usponima i padovima gospodarstva i dalje uživa u procvatu zapošljavanja: zdravstvo.

Zaposlenost u zdravstvu i socijalnoj pomoći porasla je za 64.000 u studenom i 64.600 u listopadu. U ovom dijelu gospodarstva stvoreno je gotovo 800.000 radnih mjesta u protekloj godini, budući da zdravstvo uživa snažnu potražnju potaknutu starenjem stanovništva.

Što je sljedeće?

Dobra vijest za radnike je da se neki nadaju da bi oporavak mogao biti uskoro. Roth očekuje ubrzanje rasta radnih mjesta u proizvodnji kako početni carinski šok bude slabio.

“Procvat je možda optimističan pojam“, rekla je. “Ali mogli biste vidjeti da ovi sektori izgledaju bolje, ne zato što se proizvodnja vraća u SAD, već zato što će carinski šok s vremenom izblijedjeti.“

Ulozi su ogromni za obitelji i lokalna gospodarstva.

“Ako ne možete pronaći posao u blizini ili onaj koji imate ne prati inflaciju, to utječe na sposobnost ljudi da uzdržavaju svoje obitelji“, rekla je. “Nisu samo brojke – to je način na koji zajednice osjećaju pritisak.“