Trump nakon razgovora s Xi Jinpingom tvrdi da su “riješeni brojni problemi”: No što je zapravo dogovoreno?

Američki predsjednik tvrdi da je Kina pristala kupiti Boeingove zrakoplove, američku naftu i poljoprivredne proizvode, dok su razgovori s Xi Jinpingom obuhvatili i Iran, Tajvan te budućnost američko-kineskih odnosa.

Predsjednik SAD-a Donald Trump napustio je Peking nakon završetka razgovora s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u petak, pri čemu je Trump tvrdio da su riješeni “brojni različiti problemi”, dok je Xi istaknuo postignuto razumijevanje o “stabilnim” gospodarskim odnosima. Ipak, nijedna strana zasad nije službeno objavila konkretne sporazume ili dogovore.

Iako službeni detalji nisu objavljeni, Trump i njegovi dužnosnici tvrde da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova, poljoprivredne proizvode poput soje te niz drugih američkih proizvoda.

Govoreći novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One, Trump je rekao da će “donijeti odluku” o prodaji oružja Tajvanu, dan nakon što je Xi upozorio da bi pogrešno upravljanje tim pitanjem moglo postati nova točka sukoba između Pekinga i Washingtona.

Trump je rekao da je s Xijem razgovarao o Tajvanu te dodao: “Posljednje što nam sada treba jest rat udaljen 9500 milja.”

Na pitanje bi li američka vojska branila Tajvan u slučaju invazije, Trump je odbio dati jasan odgovor i rekao: “Postoji samo jedna osoba koja zna odgovor na to… Ja.”

Što se događalo drugog dana razgovora?

Xi je Trumpa prvo dočekao u vrtu kompleksa Zhongnanhai, gdje su dvojica čelnika prošetala uz prevoditelje. Nakon toga sjeli su na ceremonijalni čaj tijekom kojeg je Xi rekao da je Trump pokazao interes za vrt i kineske ruže koje se ondje uzgajaju.

Xi je rekao da je pristao poslati sjeme tih ruža Trumpu kao poklon, na što je američki predsjednik odgovorio: “Obožavam to, to je sjajno.”

Trump je ponovno pohvalio kineskog čelnika i rekao da je posjet Pekingu bio “nevjerojatan” te da vjeruje kako je donio “mnogo dobrih stvari”.

Dodao je da su razgovarali i o ratu s Iranom.

“Razmišljamo vrlo slično… želimo da rat završi”, rekao je Trump.

Američki predsjednik dodao je da i on i Xi žele “otvorene tjesnace” te da ne žele da Iran posjeduje nuklearno oružje.

Što je Xi rekao o summitu?

Prema službenom priopćenju kineskih državnih medija, Xi je rekao da su dvije zemlje “postigle važna zajednička razumijevanja o održavanju stabilnih gospodarskih i trgovinskih odnosa, širenju praktične suradnje u različitim područjima te pravilnom rješavanju međusobnih zabrinutosti”.

Xi je ponovno povezao kinesku nacionalnu obnovu s Trumpovim sloganom “Make America Great Again”.

“Dok predsjednik Trump želi ponovno učiniti Ameriku velikom, ja sam posvećen vođenju kineskog naroda prema nacionalnoj obnovi”, rekao je kineski predsjednik. Dodao je da obje zemlje mogu ostvariti razvojne ciljeve i gospodarski napredak “jačanjem suradnje”.

Priopćenje završava rečenicom da su “dvije strane razmijenile mišljenja o nekim regionalnim kriznim pitanjima”, bez konkretnih detalja o Iranu ili Tajvanu.

Trumpova objava na društvenim mrežama

Trump je ranije tijekom dana na društvenoj mreži Truth Social napisao: “Kada je predsjednik Xi vrlo elegantno govorio o Sjedinjenim Državama kao možda naciji u padu, mislio je na ogromnu štetu koju smo pretrpjeli tijekom četiri godine pospanog Joea Bidena.”

Nije jasno na koju je točno Xi-jevu izjavu Trump mislio, no kineski predsjednik je u četvrtak spomenuo “Tukididovu zamku”, teoriju koja uspoređuje suvremeno američko-kinesko rivalstvo s antičkom Grčkom, gdje je uspon Atene izazvao strah kod dominantne Sparte i doveo do sukoba.

Trump je zatim ponovno kritizirao prethodnu administraciju, spominjući DEI politike, prava transrodnih osoba i “otvorene granice”, dok je istodobno hvalio uspjehe svoje administracije, uključujući “rekordna tržišta dionica”, “vojnu pobjedu” u Venezueli i “vojno uništenje Irana”.

Dodao je: “Predsjednik Xi čestitao mi je na toliko velikih uspjeha u tako kratkom vremenu.”

Trump je također rekao da se “u potpunosti” slaže s Xijem da su SAD prije dvije godine bile “nacija u padu”.

Što je Trump još rekao o sastanku?

Trump je u Pekingu dao intervju voditelju Fox Newsa Seanu Hannityju, tijekom kojeg je rekao da Xi želi postići dogovor kojim bi se završio rat s Iranom.

Trump tvrdi da mu je Xi rekao: “Ako mogu ikako pomoći… bilo kakva pomoć, želio bi da Hormuški tjesnac bude otvoren.”

Američki predsjednik također je rekao da mu je Xi poručio kako Kina neće “slati vojnu opremu” Iranu. Trump je Hannityju rekao i da je Kina pristala kupovati američku naftu.

“Žele kupovati naftu od Sjedinjenih Država, ići će u Teksas, počet ćemo slati kineske brodove u Teksas, Louisianu i Aljasku”, rekao je Trump.

Dodao je: “Oni imaju nezasitnu glad za energijom, a mi imamo neograničene količine energije.”

