Trump ukinuo financiranje katoličke dobrotvorne organizacije koja pomaže djeci migrantima

Administracija Donalda Trumpa povukla je milijune dolara financiranja za katoličku dobrotvornu organizaciju koja pruža sklonište djeci migrantima, rekao je nadbiskup Miamija u kolumni za Miami Herald, usred sve većeg sukoba između predsjednika Donalda Trumpa i Vatikana.

Thomas Wenski, nadbiskup Miamija, rekao je da je savezna vlada naglo prekinula više od šest desetljeća dugu suradnju s organizacijom Catholic Charities u Miamiju, nazvavši “zbunjujućim” gašenje programa koji bi vlada “teško mogla replicirati na razini kompetencije i izvrsnosti kakvu je postigla Catholic Charities.”

Otkazani ugovor vrijedio je 11 milijuna dolara, izvijestio je Miami Herald.

Emily G. Hillard, glasnogovornica Ministarstva zdravstva i socijalnih usluga, rekla je za Miami Herald da je partnerstvo prekinuto jer je broj djece bez pratnje pod skrbi te organizacije “značajno manji” za vrijeme Trumpove administracije u usporedbi s administracijom Joea Bidena.

Ured za preseljenje izbjeglica, odjel unutar HHS-a koji je imao ugovor s Catholic Charities, “zatvara i konsolidira neiskorištene objekte dok Trumpova administracija nastavlja napore za zaustavljanje ilegalnih ulazaka te krijumčarenja i trgovine djecom bez pratnje”, rekla je Hillard.

Napadi na papu Lava XIV.

Trump je ovog tjedna više puta napao papu Lava XIV., optužujući poglavara Katoličke crkve, koji se istaknuo kao veliki kritičar rata u Iranu da je “SLAB prema kriminalu i loš za vanjsku politiku.” Lav je, kao odgovor, ranije ovog tjedna rekao novinarima da se “ne boji Trumpove administracije” i da će “nastaviti glasno govoriti protiv rata.” U govoru u Kamerunu u četvrtak, Lav je rekao da “svijet razaraju nekolicina tirana”, kritizirajući “one koji manipuliraju religijom u samom Božjem imenu radi vlastite vojne, ekonomske ili političke koristi.”

Izvješća: Pentagon uputio oštru prijetnju Vatikanu

Izvješće lista Free Press tvrdi da je sastanak koji su u siječnju organizirali Pentagon i jedan vatikanski dužnosnik bio napet, čak i prijeteći, iako je Pentagon to demantirao, nazvavši izvješće “uvelike pretjeranim.” Free Press navodi da su dužnosnici Pentagona zahtijevali da Crkva stane na stranu Sjedinjenih Država u međunarodnim pitanjima, pritom spominjući prijetnju avignonskog papinstva, razdoblja u 14. stoljeću kada je Francuska svrgnula papu i preuzela kontrolu nad Crkvom. Crkva se ovog tjedna sukobila i s potpredsjednikom JD Vanceom nakon što je Vance, koji je prešao na katoličanstvo 2019. u dobi od 35 godina, upozorio Lava da “bude oprezan” ako odluči “iznositi mišljenja o teološkim pitanjima”, kritizirajući njegove proturatne izjave. Odbor za doktrinu Američke biskupske konferencije objavio je u srijedu priopćenje koje se činilo kao odgovor, iako nije izravno spomenulo Vancea. Predsjednik odbora, biskup James Massa, rekao je da papa “ne iznosi samo mišljenja o teologiji”, već govori kao “vrhovni pastir sveopće Crkve” i “propovijeda Evanđelje te obavlja svoju službu kao Kristov namjesnik.” Papine proturatne izjave u skladu su s tisućljetnom tradicijom katoličkog nauka prema kojoj je rat opravdan samo “u samoobrani, nakon što su svi mirovni napori propali”, rekao je Massa.

Inače, policija u New Lenoxu u Illinoisu, predgrađu Chicaga, istraživala je prijetnju bombom upućenu kući Lavova brata u srijedu navečer, no dužnosnici su utvrdili da prijetnja nije bila utemeljena.

Conor Murray, novinar Forbesa