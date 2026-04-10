Kako je bivši vodoinstalater i jedini Trumpov ministar bez diplome izgradio bogatstvo od više desetaka milijuna dolara

Ministar domovinske sigurnosti Markwayne Mullin unovčio je obiteljski biznis te kapital usmjerio u nekretnine i portfelj dionica kojim aktivno trguje. Danas je čak 12 puta bogatiji od prethodnice Kristi Neom.

Na prisezi senatora iz Oklahome Markwaynea Mullina na dužnost ministra domovinske sigurnosti, Donald Trump učinio je ono što često radi na takvim ceremonijama – skretao je s teme. Hvalio se izbornim rezultatima u Oklahomi, pohvalio jednog od Mullinovih sinova zbog “dobrih gena”, a zatim se vratio na glavnu poantu, Mullin je, rekao je Trump, uspio u poslovanju jer “sve čega se dotakne pretvara u zlato”. Ta izjava savršeno se uklapa u Trumpov stil, ali je u ovom slučaju bio u pravu kada je riječ o Mullinovim poslovnim sposobnostima.

Prije ulaska u politiku, Mullin i njegova supruga Christie pretvorili su obiteljski vodoinstalaterski posao, koji je bio u problemima, u poslovno carstvo kućnih usluga na razini cijele savezne države. Već je bio multimilijunaš kada je 2012. prvi put osvojio mjesto u Zastupničkom domu. Njegovo bogatstvo dodatno je poraslo nakon što je krajem 2021. prodao većinski udio privatnom investicijskom fondu, a dobiveni novac reinvestirao u nekretnine te značajan portfelj dionica i drugih ulaganja. Danas Forbes njegovo bogatstvo procjenjuje na oko 60 milijuna dolara, što je 12 puta više od prethodnice Kristi Noem.

Dijete Oklahome

Ta brojka ipak nije potpuno precizna. Američki dužnosnici prijavljuju imovinu u rasponima, a ne u točnim iznosima, što onemogućuje potpunu točnost procjene. Dodatnu složenost stvara i Mullinovo zaduživanje. Tijekom 2024. otvorio je kreditnu liniju s kamatom od 6,1 posto, čiji se iznos procjenjuje između 5 i 25 milijuna dolara. Također je prijavio još pet kredita podignutih u posljednje tri godine. Četiri su kod Arvest Banke, u vlasništvu milijarderske obitelji Walton, kojoj, prema posljednjoj prijavi, duguje između 3,5 i 16 milijuna dolara uz kamatu od 6,75 posto. Robson i Jim Walton u posljednje su dvije godine donirali njegovoj senatskoj kampanji.

Forbes je analizirao javno dostupne podatke kako bi precizirao vrijednost njegovih nekretnina, procijenio koliko je mogao zaraditi prodajom Mullin Plumbinga te pregledao godine financijskih izvješća kako bi došao do procjene od 60 milijuna dolara. Glasnogovornik Ministarstva domovinske sigurnosti odbio je odgovoriti na konkretna pitanja o Mullinovom bogatstvu, prodaji poslovanja i dugovima, te je umjesto toga poslao izjavu u kojoj ga opisuje kao “netipičnog političara” i ističe njegov poslovni uspjeh.

Mullin je rođen 1977. i odrastao je u istočnoj Oklahomi, blizu granice s Arkansasom. Danas živi na obiteljskom ranču od 650 hektara”, koji posjeduje i koji se oglašava ne samo kao poljoprivredno gospodarstvo, već i kao “savršena lokacija za korporativne događaje, privatne zabave, vjenčanja ili prijeme”. Mullin u posljednje vrijeme nije prijavljivao prihode s ranča, no Forbes procjenjuje da njegova vrijednost iznosi oko osam milijuna dolara.

Mullin je Christie upoznao još u srednjoj školi. Oboje su upisali fakultet, ali su ga napustili kada se Mullinov otac Jim razbolio, a obiteljski posao odvodnje i septičkih sustava zapao u teškoće. “Ljudi kojima je vjerovao doveli su tvrtku do propasti”, rekao je Mullin 2012., neposredno prije nego što je izabran u Kongres. “Tvrtka je imala više od pola milijuna dolara duga, od čega je 250.000 dolara već bilo dospjelo.”

Prema njegovim riječima, posao su preokrenuli u roku od četiri godine, a tijekom 2000-ih Mullin Plumbing brzo je prerastao u tvrtku koja nudi cjelokupne vodoinstalaterske usluge. Mullin je 2007. otkupio tvrtku od oca, što potvrđuje i financijsko izvješće iz 2013. u kojem se navodi obveza prema Jimu u iznosu između 500.000 i milijun dolara.

Godine 2011. Mullin se okrenuo politici, prepustivši svakodnevno upravljanje tvrtkom dvojici dugogodišnjih menadžera. U podcastu Black Rifle Coffee 2024. rekao je da se za Washington počeo zanimati kada je Agencija za zaštitu okoliša predložila regulativu koja bi njegovu tvrtku za obradu vode, Mullin Environmental, mogla izbaciti iz poslovanja. (Njegov bivši voditelj kampanje izjavio je za Washington Post u ožujku da ga je dodatno motivirala i obveza iz Zakona o pristupačnoj zdravstvenoj skrbi da zaposlenicima osigura zdravstveno osiguranje.)

Napuštanje obiteljskog posla

U prvoj utrci za kongresno mjesto u istočnoj Oklahomi uložio je više od 250.000 dolara, koje je postupno vratio kroz kampanju u sljedećim izbornim ciklusima. Pobijedio je 2012. s gotovo 20 postotnih bodova razlike, pretvorivši mandat koji su tradicionalno držali konzervativni demokrati u čvrsto republikansko uporište. U prvoj imovinskoj kartici prijavio je imovinu, uključujući osam tvrtki, u vrijednosti između 2,8 i 9,1 milijun dolara. Nakon ulaska u politiku nastavio je ostvarivati značajne prihode iz tih poslovanja. Tako je 2020., godinu prije prodaje, prijavio između dva i 10 milijuna dolara prihoda od Mullin Plumbinga te dodatnih između 100.000 i milijun dolara od njegovih odjela za HVAC i septičke jame.

Krajem 2021., privatni investicijski fond CenterOak sa sjedištem u Dallasu uklopio je Mullinovu tvrtku u podružnicu pod nazivom HomeTown Services. Cijena transakcije nije objavljena, no prema podacima Pitchbooka prodaja je zaključena 10. prosinca 2021., istog dana kada je Mullin kupio Dreyfus fondove za upravljanje gotovinom u vrijednosti između 25 i 50 milijuna dolara.

Markwayne Mullin sa suprugom Christie Mullin netom prije prisege za ministra domovinske sigurnosti u Ovalnom uredu Bijele kuće 24. ožujka 2026. foto: Chip Somodevilla/Getty Images via AFP

Mullin je lokalnim medijima rekao da je nakon prodaje zadržao oko 10 posto udjela u tvrtki. Financijska izvješća nisu potpuno jasna, Mullin Plumbing više se ne navodi kao njegova imovina, no istog dana kada je prodaja zaključena stekao je između 1 i 5 milijuna dolara udjela u tvrtki “COP Hometown Parent LLC”, koja kontrolira HomeTown Services. Bivši zaposlenik upoznat s poslovanjem HomeTowna rekao je da ga ne bi iznenadilo da se vrijednost Mullinova udjela od tada udvostručila ili čak utrostručila, s obzirom na trendove u industriji. U njegovoj najnovijoj imovinskoj prijavi taj udio, koji bi mogao biti podijeljen i s njegovih šestero djece, procjenjuje se na između pet i 25 milijuna dolara, što upućuje na rast vrijednosti. CenterOak, HomeTown i Mullin Plumbing nisu odgovorili na upite za komentar.

Carstvo nekretnina

Upravo je ta transakcija, koja je prethodila njegovu izboru u Senat 2022., dodatno povećala Mullinovo bogatstvo. Danas posjeduje portfelj nekretnina koji uključuje najmanje 46 komercijalnih, stambenih i neizgrađenih objekata raspoređenih u 13 gradova u Oklahomi, kao i u Versaillesu u Missouriju i Washingtonu, D.C.-ju. Jedna kuća u blizini Tulse kupljena 2022., prema podacima Zillowa, renovirana je za više od milijun dolara prije nego što je 26. ožujka oglašena za prodaju po cijeni od 2,2 milijuna dolara.

Mullin i dalje posjeduje sjedište Mullin Plumbinga u Broken Arrowu kod Tulse te ured u Mooreu kod Oklahoma Cityja, kao i druge nekretnine povezane s poslovanjem. Prvu nekretninu iznajmljuje svojoj bivšoj tvrtki za između 100.000 i milijun dolara godišnje, a drugu za između 50.000 i 100.000 dolara, prema posljednjoj prijavi.

Donedavno je Mullin imao i širok portfelj dionica, obveznica i drugih ulaganja, od Adobea do Vise. Istraga New York Timesa ranije ovog mjeseca pokazala je da se učestalost njegovog trgovanja znatno povećala nakon prodaje tvrtke te da je njegov portfelj između 2024. i 2026. nadmašio tržište za osam posto. (Glasnogovornik Mullina rekao je za Times da senator nije izravno upravljao trgovanjem svoje obitelji.)

Širok spektar ulaganja

Mullin je pristao rasprodati velik dio portfelja u roku od 90 dana nakon preuzimanja dužnosti ministra domovinske sigurnosti, preusmjerivši sredstva u ulaganja s manje potencijalnih sukoba interesa. Taj potez mogao bi mu omogućiti odgodu plaćanja poreza na kapitalnu dobit zahvaljujući posebnoj poreznoj olakšici za visoke dužnosnike poznatoj kao “certifikati o dezinvestiranju”.

Uz to, Mullin posjeduje niz drugih ulaganja. Tvrtka za najam čamaca i kamp-vozila u Checotahu duguje jednoj od njegovih kompanija između jedan i pet milijuna dolara. Ima udjele u tvrtki Botanic Tonics, koja proizvodi biljne napitke koristeći kratom iz Indonezije i kavu iz Vanuatua; u zdravstvenoj tvrtki HistoSonics, koja razvija tehnologiju liječenja tumora jetre pomoću zvučnih valova; te u Apres Spectrumu, projektu za obradu otpadnih voda. Njegovu imovinu zaokružuju i četiri police životnog osiguranja.

U svojoj novoj ulozi Mullin će zarađivati više od 200.000 dolara godišnje, u odnosu na 174.000 dolara koliko je imao kao senator. To je značajno povećanje primanja. Dodatna pogodnost: čak i dok Ministarstvo domovinske sigurnosti prolazi kroz najduži djelomični prekid rada vlade u povijesti SAD-a, kao imenovani dužnosnik potvrđen u Senatu, Mullin će i dalje primati plaću.

Kyle Khan-Mullins, novinar Forbesa