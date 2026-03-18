Kako su tri milijardera uz pomoć umjetne inteligencije udvostručila bogatstvo u samo godinu dana

Nakon razdoblja slabijih rezultata, investicijska tvrtka AQR već pet godina bilježi snažan rast zahvaljujući novoj investicijskoj strategiji potpomognutoj umjetnom inteligencijom i visokim, porezno učinkovitijim prinosima koje posebno cijene financijski savjetnici.

Prošla godina bila je iznimno uspješna za hedge fondove i kvantitativne investicijske kuće (fondovi koji koristi matematičke modele i algoritme za ulaganje), a među najvećim dobitnicima našao se i Applied Quantitative Research (AQR) iz Greenwicha u Connecticutu.

Imovina pod njegovim upravljanjem narasla je na 187 milijardi dolara, što je povećanje od 73 milijarde dolara u 2025. godini. Sva trojica njegovih osnivača milijardera udvostručila su bogatstvo.

Bogatstvo Cliffa Asnessa, glavnog investicijskog direktora AQR-a s doktoratom i najvećeg pojedinačnog dioničara s procijenjenim udjelom od oko 30 posto, naraslo je na 6,3 milijarde dolara, što ga svrstava na 664. mjesto najbogatijih ljudi na svijetu. Suosnivači John Liew i David Kabiller također su povećali bogatstvo na više od dvije milijarde dolara. Trojica osnivača, koji su AQR pokrenuli 1998. nakon zajedničkog rada u Goldman Sachs Asset Managementu, snažno su investirani u fondove AQR-a, čime su vlastitu imovinu izravno vezali uz uspješnost tvrtke.

Strojno učenje umjesto ljudske procjene

Prošle godine ključni multi-strategijski fond Apex, koji upravlja s 6,7 milijardi dolara, ostvario je prinos od 19,4 posto, dok je fond Delphi long-short (također s 6,7 milijardi dolara imovine) ostvario povrat od 16,7 posto, prema izvoru upoznatom s podacima koji je želio ostati anoniman. U prosjeku, tijekom posljednjih pet godina, oba fonda ostvarivala su godišnji prinos od 16,6 posto. (Za usporedbu, S&P 500 u istom je razdoblju ostvario prosječni godišnji prinos od 14,4 posto.) Među više od dvadeset otvorenih fondova, AQR-ov Equity Market Neutral Fund, s imovinom od 3,2 milijarde dolara i oko 2000 pozicija (dugih i kratkih), porastao je 26,5 posto u 2025. godini. Tijekom posljednjih pet godina taj je fond u prosjeku ostvarivao godišnji prinos od 19,6 posto, znatno iznad osam posto koliko su u prosjeku donosili fondovi iz iste kategorije.

Bogatstvo Cliffa Asnessa, glavnog investicijskog direktora AQR-a, naraslo je na 6,3 milijarde dolara, što ga svrstava na 664. mjesto najbogatijih ljudi na svijetu foto: Neilson Barnard/Getty Images via AFP

Ako AQR zadrži prošlogodišnji tempo rasta, uskoro bi mogao nadmašiti dosadašnji rekord od 226 milijardi dolara imovine pod upravljanjem (iz 2018.), čime bi zaokružio impresivan oporavak tvrtke, koja je prije samo četiri godine upravljala s manje od 100 milijardi dolara, nakon razdoblja slabijih rezultata i odljeva klijenata.

Preokret AQR-a podudario se s njegovim punim prihvaćanjem umjetne inteligencije i svjesnim širenjem primjene metoda strojnog učenja u istraživanju i trgovanju. Kao investitor temeljen na faktorima, AQR je tradicionalno koristio metrike vrijednosnog ulaganja poput omjera cijene i knjigovodstvene vrijednosti ili povrata na kapital kako bi utvrdio koje su dionice na tržištu precijenjene ili podcijenjene. Potom se oslanjao na ljudsku procjenu pri određivanju težine pojedinih faktora koji utječu na odabir dionica. Danas to sve više radi strojno učenje – otkriva složene međusobne odnose između faktora, u stvarnom vremenu prilagođava njihove težine i analizira goleme skupove podataka u potrazi za prediktivnim signalima. Na istraživačkoj razini, obrada prirodnog jezika (poput ChatGPT-a ili Claudea) pomaže analitičarima da pregledaju velike količine podataka i poboljšaju svoje modele.

Ulaganje putem financijskih savjetnika

AQR, čiji su osnivači Asness i Liew obrazovani pod mentorstvom nobelovca Eugenea Fame sa Sveučilišta u Chicagu, relativno je kasno ušao u svijet umjetne inteligencije u usporedbi s konkurentima poput Renaissance Technologiesa i D.E. Shawa. AQR je prvog voditelja strojnog učenja zaposlio 2018., no on se na toj poziciji zadržao samo sedam mjeseci. Njegov nasljednik, profesor financija s Yalea Brian Kelly, imao je znatno veći utjecaj. U prosincu 2021. Kelly je suautor opsežnog akademskog rada The Virtue of Complexity in Return Prediction, koji je zaključio da složeniji modeli strojnog učenja nadmašuju jednostavnije modele u prognoziranju prinosa dionica i izgradnji investicijskih portfelja. Neki akademici kasnije su osporili te zaključke, tvrdeći da se istraživanje temeljilo na preuskom skupu podataka, no AQR je stao iza rada i njegovih nalaza.

U novije vrijeme i sam Asness postao je svojevrsni glasnogovornik umjetne inteligencije, istaknuvši da je AQR “više prepustio stvari strojevima” te da AI dolazi čak i po njegov posao. Unatoč tome, ljudi iz tvrtke tvrde da umjetna inteligencija nije zamijenila ljudski faktor. “Strojno učenje i AI svakako donose koristi našem procesu, ali riječ je o evoluciji, a ne revoluciji onoga što radimo”, kaže izvor iz tvrtke.

Ulagači koji dolaze preko financijskih savjetnika, a ne tradicionalni institucionalni klijenti, danas predstavljaju najveći izvor priljeva kapitala fonda AQR foto: ALamy via Guliver

Zanimljivo, najveće promjene događaju se u manje atraktivnom dijelu poslovanja, distribuciji, gdje AQR odgovara na rastuću potražnju financijskih savjetnika za porezno učinkovitijim fondovima za imućne klijente. Upravo ta skupina ulagača, a ne tradicionalni institucionalni klijenti poput mirovinskih fondova i zaklada, danas predstavlja najveći izvor priljeva kapitala. Affiliated Managers Group, koji ima manjinski udio u AQR-u, u nedavnom je izvješću istaknuo da klijenti koji ulažu putem financijskih savjetnika “pokreću snažan organski rast”, dok je ukupni neto priljev od 51 milijarde dolara “u najvećoj mjeri rezultat AQR-a”.

Trendovi im idu pod ruku

Posebno se ističu AQR-ovi Flex računi, odnosno zasebno upravljani portfelji za savjetnike i bogate klijente. Riječ je o long-short strategiji koja kupuje dionice za koje se očekuje rast i istodobno ulaže u pad dionica za koje se očekuje da će izgubiti vrijednost. Prije godinu dana Flex je upravljao s 23,2 milijarde dolara, a samo devet mjeseci kasnije gotovo je udvostručio veličinu na 45,4 milijarde dolara. Danas čini gotovo četvrtinu ukupne imovine AQR-a.

Prema Justinu deTrayu, savjetniku iz WealthSpirea, Flex privlači sve veći broj financijskih savjetnika jer AQR nudi niže naknade i veću reputaciju od novih konkurenata. Uz to, tržišni trendovi idu im na ruku; brojni novi tehnološki milijunaši žele zaštititi bogatstvo nakon dugotrajnog rasta burzi. “Mnogi klijenti sjede na velikim nerealiziranim dobicima u dionicama poput Magnificent Seven ili velikih tehnoloških kompanija”, kaže deTray. “AQR je iznimno dobro pozicioniran za ovaj segment.”

Može li AQR nastaviti ovaj snažan rast? Tržišna volatilnost, koju dodatno potiče Donald Trump, obično ide u prilog hedge fondovima i kvantitativnim strategijama. No daljnji uspjeh AQR-a ovisit će o tome mogu li njihovi modeli i dalje nadmašivati tržište, ali i konkurente koji sve više usvajaju vlastite AI potpomognute strategije.

John Hyatt, novinar Forbesa (link na originalan članak)