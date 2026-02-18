Indeks povjerenja PE fondova nastavlja rasti. Očekuje se snažna godina pred Srednjom Europom

Novo istraživanje Deloittea otkriva snažan porast optimizma među private equity fondovima u Srednjoj Europi, s rastom indeksa povjerenja na 135 bodova, što signalizira kontinuiranu otpornost i sposobnost regije da kapitalizira prilike usprkos globalnim izazovima.

Izvješće pokazuje značajan porast optimizma u pogledu tržišnih aktivnosti u 2026. godini, pri čemu 56% ispitanika očekuje rast aktivnosti, u usporedbi s tek 28% u prethodnom razdoblju. Samo 8% očekuje pad aktivnosti, što je ohrabrujući pokazatelj nakon slabijeg razdoblja transakcija nakon pandemije, posebno s obzirom na geopolitičku neizvjesnost u regiji i globalno.

Sentiment u vezi s gospodarskim očekivanjima također je snažan, pri čemu gotovo polovica (46%) očekuje poboljšanje uvjeta, što je porast u odnosu na četvrtinu (24%) u prvoj polovici godine. Očekivanja u pogledu financijske isplativosti ulaganja također su značajno porasla, pri čemu više od polovice (53%) očekuje poboljšanje.

„Ohrabruje nas vidjeti da povjerenje među private equity fondovima u Srednjoj Europi ostaje visoko. To je potvrda njihovog iskustva u razvoju portfolio kompanija kroz različite cikluse poslovanja te potvrda sposobnosti prepoznavanja i ostvarivanja prilika stvarajući time održivu vrijednost u kompanijama u koje ulažu,” kaže Lena Habuš, partnerica u Deloitteovom Odjelu za strateško savjetovanje i transakcije. „Kroz financijsku podršku private equity fondvi mogu značajno ubrzati rast poslovanja kompanija, omogućavajući im širenje na nova tržišta, rast prihoda i profitabilnosti te preuzimanje pozicije tržišnih lidera“.

Širenje izvora finaciranja

Povjerenje u dostupnost financiranja dugom nastavlja rasti u Srednjoj Europi, pri čemu 51% ispitanika očekuje porast dostupnosti financiranja dugom, što je porast u odnosu na 41% u prethodnom istraživanju i treće uzastopno razdoblje značajnog rasta. Istovremeno, broj ispitanika koji očekuju smanjenje likvidnosti gotovo se prepolovio, sa 7% na samo 4%. Ovo povjerenje vjerojatno odražava širenje izvora financiranja, pri čemu globalni kreditni fondovi surađuju s lokalnim pružateljima alternativnog duga kako bi dopunili bankovno financiranje, uz podršku povećanog kreditiranja u eurima čak i u zemljama s vlastitom nacionalnom valutom.

Druga polovica 2025. godine obilježena je nizom značajnih transakcija srednjoeuropskih private equity fondova, uključujući i uspješnu prodaju PAN-PEK-a, vodećeg hrvatskog proizvođača i distributera pekarskih proizvoda, poljskom lideru Inter Europolu, od strane Enterprise Investorsa. Ova transakcija ističe kontinuiranu aktivnost i mogućnosti rasta unutar same regije.

Valentina Golić, viša menadžerica u Deloitteovom Odjelu za strateško savjetovanje i transakcije

Obrnuta globalizacija

Regija bilježi trend „obrnute globalizacije“ (eng. “reverse globalization”) u M&A transakcijama, gdje poduzeća iz Srednje Europe preuzimaju tvrtke u Zapadnoj Europi. Ti primjeri uključuju latvijsku Agrovu koja je preuzela Sunrise Eggs u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i rumunjsku EMI grupu koja je preuzela Damm Deurentechniek u Nizozemskoj, što svjedoči o rastućoj snazi i financijskoj moći tvrtki podržanih privatnim kapitalom iz regije.

„Nedavne transakcije u regiji, poput prodaje vodećeg hrvatskog proizvođača PAN-PEK-a, jasno pokazuju otpornost tržišta i snagu private equity fondova u Srednjoj Europi. Unatoč kontinuiranoj geopolitičkoj neizvjesnosti, agilnost i iskustvo private equity fondova u regiji omogućili su stabilnost i najavu novog vala investicija. Nakon više od 30 godina izgradnje uspješnih poduzeća, sektor je pokazao iznimnu sposobnost prilagodbe, a očekujemo da će se transakcijske aktivnosti nastaviti, pa čak i ubrzati tijekom 2026. godine.“ – dodala je Valentina Golić, viša menadžerica u Deloitteovom Odjelu za strateško savjetovanje i transakcije.