Turista u 2025. u Hrvatskoj 21,8 milijuna, a noćenja prvi puta iznad 110 milijuna

Hrvatsku je u 2025. posjetilo 21,8 milijuna turista, koji su ostvarili 110,1 milijun noćenja, što je za dva odnosno jedan posto više nego u 2024., izvijestili su u srijedu iz Hrvatske turističke zajednice (HTZ) na temelju podataka iz sustava eVisitor.

Prema podacima iz eVisitora, koji sadržavaju turistički promet u komercijalnim i nekomercijalnim smještajnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew), u Hrvatskoj je glavnina turističkih noćenja u 2025. ili 104,6 milijuna ostvarena na Jadranu, ćime je u plusu od jedan posto u odnosu na 2024.

U kontinentalnom dijelu zemlje, uključujući i Zagreb, ostvareno je preostalih 5,6 milijuna noćenja ili dva posto više nego u godini prije.

Istra u 2025. ponovo među županijama s najviše noćenja, a Dubrovnik među destinacijama

Iz HTZ-a iznose i da su po županijama najviše noćenja u 2025. imali tradicionalno u Istri, 30,3 milijuna, a slijede Splitsko-dalmatinska s 20,9 milijuna, Kvarner s 18,5 milijuna noćenja, Zadarska s 15,5 milijuna, Dubrovačko-neretvanska s 9,3 milijuna, Šibensko-kninska sa 6,6 milijuna te Ličko-senjska županija s 3,5 milijuna noćenja.

Prema destinacijama, najviše noćenja u 2025. bilo je u Dubrovniku, Rovinju, Splitu, Poreču i Umagu.

Među stranim turistima, koji čine više od 90 posto ukupnog turističkog prometa, najviše su noćenja u 2025. u Hrvatskoj ostvarili iznova Nijemci, 22,3 milijuna. Na drugom mjestu, s 13,8 milijuna noćenja, su domaći turisti, a slijede turisti iz Slovenije s 11,1 milijuna, Austrije s 8,2 milijuna, Poljske sa 7,3 milijuna, Češke s 4,9 milijuna i UK s 4,1 milijun noćenja.

Odlična turistička posjeta u prosincu i za blagdane

Samo u prosincu 2025., po podacima iz HTZ-a, u Hrvatskoj je bilo 450 tisuća turista i 1,1 milijun noćenja, što je za po sedam posto više nego u prosincu 2024., a najviše noćenja ostvareno je na Kvarneru te u Istri i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zagreb je među destinacijama i u prosincu imao najviše noćenja, a slijede Opatija, Split, Dubrovnik i Rovinj.

Iz HTZ-a napominju da su posebno dobri rezultati ostvareni u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, odnosno u razdoblju od 24. prosinca do 1. siječnja, kada je u Hrvatskoj bilo više od 188 tisuća turista i više od 541 tisuća noćenja, što su u odnosu na isto razdoblje u godini prije porasti od po osam posto.

I u tim danima je Zagreb bio destinacija s najviše noćenja, a zatim Dubrovnik, Opatija, Poreč i Split.

Poruke ministra turizma i direktora HTZ-a: Ozbiljno shvatiti upozorenja s tržišta

Komentirajući da su zadovoljni ostvarenim rezultatima, ministar turizma i sporta Tonči Glavina ističe da su u svim segmentima rezultati u 2025. bili rekordni.

“Imali smo rekordnu predsezonu i posezonu, s iskorakom u prosincu s ostvarenih više od milijun noćenja. Prvi puta smo premašili i ukupnih 110 milijuna noćenja, te ostvarili i rekordne prihode. Uspješno smo proveli i jednu od najzahtjevnijih reformi u turizmu – reformu smještajnih kapaciteta, za koju već isto imamo konkretne pokazatelje pozitivnih promjena. što sve 2025. ukupno čini jako uspješnom turističkom godinom”, ocijenio je ministar Glavina.

Za 2026. kaže da donosi nove izazove i promjene, od nestabilnih geopolitičkih zbivanja, gospodarskih situacija na emitivnim tržištima do općenitih mijenjanja turističkih trendova, te će u tom kontekstu cjenovna konkurentnost biti jedan od presudnih čimbenika.

“Moramo svi ozbiljno shvatiti sva upozorenja i signale koje nam tržišta šalju. Mi intenzivno krećemo sa svim promotivnim aktivnostima, od prezentiranja na najvećim svjetskim sajmovima do mnogobrojnih kampanja po tržištima, i samo s ozbiljnim i odgovornim pristupom cijelog sektora na izazove možemo ponoviti ovakve rezultate i u 2026.”, poručio je ministar.

Rezultate turizma u 2025. odličnim smatra i direktor HTZ- Kristjan Staničić, koji poručuje da to motivira i za daljnji rad i ostvarivanje postavljenih ciljeva u 2026.

“Uz rast turističkog prometa u pred i posezoni te profiliranje Hrvatske kao cjelogodišnje destinacije, naglasak ćemo staviti na nastavak razvoja premium i održivog turizma, intenziviranje suradnje s avio prijevoznicima, turoperatorima i travel platformama, komunikaciju specifičnih turističkih proizvoda te na digitalne kampanje za jačanje brenda i poticanje ranih rezervacija, uključujući poruke ‘Local host’ projekta na tržištima s izraženom potražnjom za smještajem u domaćinstvu”, kaže Staničić.

Poručuje da se u novoj godini otvaraju i nove mogućnosti, ali i izazovi povezani s cjenovnom konkurentnošću i sigurnošću, pri čemu glavni cilj cijelog hrvatskog turističkog sektora treba biti vezan uz pružanje kvalitete i vrijednosti za novac.

