TZGZ i Grad Zagreb osvojili četiri IdejaX nagrade na Danima komunikacija

Turistička zajednica grada Zagreba i Grad Zagreb ostvarili su veliki uspjeh na ovogodišnjim Danima komunikacija. Riječ je o najvećem festivalu komunikacija i kreativnosti u Hrvatskoj, održanom od 7. do 10. svibnja u Rovinju. Kampanje Zagrebački MUV i Ne dajte se izvozati za cijenu Taxi vožnje nagrađene su s ukupno četiri prestižne IdejaX nagrade.

Projekt Zagrebački MUV, realiziran u suradnji sa studijem SUPERSTUDIO, osvojio je:

· zlato u kategoriji Best Branding & Rebranding

· srebro u kategoriji Tourism, Culture and Leisure

Kampanja Ne dajte se izvozati za cijenu Taxi vožnje, realizirana u suradnji sa studijem ŠANAVALA, osvojila je:

· broncu u kategoriji Best Outdoor – OOH

· broncu u kategoriji Miscellaneous

Zahvaljujući osvojenim priznanjima, TZGZ je zauzela visoko peto mjesto u ukupnom poretku oglašivača te postala najuspješnije rangirani institucionalni oglašivač ovogodišnjeg natjecanja IdejaX.

Direktorica TZGZ Martina Bienenfeld istaknula je: “Ponosni smo što su naši projekti prepoznati na Danima komunikacija, festivalu koji okuplja najbolje iz područja kreativne industrije i komunikacija. Ova priznanja potvrda su važnosti kvalitetne suradnje institucija i kreativnih partnera, ali i hrabrog i inovativnog pristupa u promociji Zagreba. Zahvaljujem Gradu Zagrebu, našim partnerima i kreativnim timovima Superstudija i Šanavale na predanom radu, talentu i izvrsnoj suradnji.“

Zagrebački muzejski vikend (MUV) nova je kulturna manifestacija pokrenuta u rujnu 2025. godine, koja je po prvi put okupila zagrebačke muzeje u zajednički višednevni program, a nastala je na inicijativu Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo u suradnji s TZGZ koja je razvila vizualni identitet i provela kampanju. Informativna kampanja Ne dajte se izvozati za cijenu Taxi vožnje pokrenuta je na inicijativu TZGZ-a, a realizirana u suradnji s Gradskim uredom za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost s ciljem informiranja građana i posjetitelja o transparentnijem i sigurnijem korištenju taksi usluga u Zagrebu.