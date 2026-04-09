U prva tri mjeseca devet posto više dolazaka i osam posto više noćenja

U Hrvatskoj je u prva tri mjeseca ove godine ostvareno više od 1,1 milijuna dolazaka i tri milijuna noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje lani rast od devet posto u dolascima i osam posto u noćenjima, prenosi u četvrtak Hrvatska turistička zajednica (HTZ) podatke iz eVisitora.

Od toga je na Jadranu ostvaren 2,1 milijun noćenja, što je 12 posto više nego lani, dok je na kontinentu ostvareno 890 tisuća noćenja, što je rast od tri posto. eVisitor sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima i nautičkom charteru.

Najviše noćenja u prvom kvartalu ostvareno je u Istri (700 tisuća), na Kvarneru (513 tisuća) te u Splitsko-dalmatinskoj županiji (326 tisuća), a gledano prema destinacijama u Zagrebu, Rovinju, Splitu, Dubrovniku, Opatiji, Poreču i Zadru.

Gledano prema tržištima, tijekom prva tri mjeseca najviše noćenja ostvarili su gosti s domaćeg tržišta (više od milijun noćenja), a zatim slijede Slovenci (više od 314 tisuća), Austrijanci (220 tisuća), Nijemci (više od 209 tisuća) te Bosanci i Hercegovci (186 tisuća).

Tijekom produženog uskrsnog vikenda preko 500 tisuća noćenja

Podaci eVisitora pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom produženog uskrsnog vikenda, odnosno u razdoblju od 3. do 6. travnja ostvareno 144.364 dolazaka i 501.014 noćenja.

Tijekom produženog vikenda najviše gostiju stiglo je iz Njemačke, Hrvatske, Italije, Slovenije, Austrije i Slovačke.

Odredišta s najviše gostiju za produženi vikend bila su Dubrovnik, Poreč, Rovinj, Zagreb i Split.

“Turistička godina odvija se u izazovnim okolnostima u kojima je jako teško prognozirati daljnji tijek. Hrvatska će znati iskoristiti svoje strateške prednosti poput sigurnosti i blizine emitivnim tržištima. Cjenovna konkurentnost ostaje presudan faktor prilikom odabira destinacije i tome svi moramo posvetiti posebnu pažnju. Budemo li se svi u lancu vrijednosti ponašali solidarno, stvorit ćemo pretpostavke za odličan nastavak turističke godine i što je još važnije odlične temelje za sljedeću. Rezultatima smo zadovoljni, ali ipak realni, znajući da je pred nama tek ono najizazovnije doba turističke godine”, izjavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

“Dosadašnji turistički rezultati potvrđuju pozitivne trendove, što korespondira s našim aktivnostima i kampanjama, posebice onima za promociju pred i posezone. Modificirali smo i prilagodili komunikacijske poruke sukladno trenutnim okolnostima te smo u prvi plan stavili sigurnost, kvalitetu i raznovrsnost ponude koju Hrvatska nudi.

Želja za putovanjima je prisutna, pokazuju to i najnovija istraživanja Europske putničke komisije prema kojima 82 posto Europljana planira putovati tijekom proljeća i ljeta ove godine, što je najveći zabilježeni postotak od 2020., ukoliko se geopolitička situacija ne bude pogoršala. Putnici će pritom posebnu pažnju pridavati cijenama te će birati one destinacije koje će nuditi vrijednost za novac”, izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.