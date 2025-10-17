Ugrožen jedan od najvažnijih sektora talijanskog izvoza zbog Trumpovih carina

Suočeni s prijetnjom pretjeranih američkih carina, talijanski proizvođači tjestenine nadaju se političkoj podršci i da neće morati čekati pravno rješenje svojeg slučaja.

Američko Ministarstvo trgovine 4. rujna objavilo je preliminarne carine od 91,74% na 13 marki tjestenine.

Ako budu potvrđene, carine bi stupile na snagu u siječnju 2026., nanoseći značajan udarac Italiji, koja je 2024. u Sjedinjene Države izvezla tjesteninu u vrijednosti od gotovo 700 milijuna eura.

“To je nepravedno, to je protekcionistička akcija SAD-a protiv talijanske tjestenine“, rekla je za Euronews Margherita Mastromauro, predsjednica Unione Italiana Food, najvećeg udruženja proizvođača hrane u Italiji.

Nakon što je mjesec dana bio u tajnosti, slučaj sada privlači sve veću pozornost, potaknut pritiskom talijanskih aktera u industriji.

1996. godine američki proizvođači tjestenine su optužili talijanske proizvođače za prodaju svojih proizvoda na američkom tržištu po cijenama nižim od onih u Italiji.

Od tada su talijanski proizvođači redovito podvrgnuti carinama, ali nikada u opsegu koji sada određuje Trumpova administracija.

U kombinaciji s carinama od 15% koje se sada primjenjuju na uvoz EU u SAD , ukupno carinsko opterećenje doseglo bi 106,74% ako se uvede.

“Trebamo pomoć jer je u to uključen veliki dio naših tvrtki. S tako visokom carinom, to znači da sve te tvrtke neće izvoziti dok se ne provede novi pregled“, rekao je Mastromauro.

Istraga je obuhvatila razdoblje od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. Talijanski proizvođači nadaju se da će im revizija na kraju 2025. donijeti određeno olakšanje. No, zasad je budućnost neizvjesna.

Može li borba postati politička?

Tvrtke se od rujna bore za ukidanje tih carina. Dvoje od njih, Garofalo i La Molisana, podnijeli su pravne mjere protiv odluke.

Talijanska vlada i Europska komisija počele su se uključivati u slučaj. Međutim, prostor za manevriranje ostaje ograničen u onome što je, prema riječima predsjednika Unione Italiana Fooda, više pravno nego političko pitanje.

Talijanski ministar poljoprivrede Francesco Lollobrigida osudio je hiperprotekcionistički mehanizam talijanskih proizvođača tjestenine.

A u Washingtonu, talijanski predstavnici aktivno rade na tome da se njihov glas čuje.

Talijansko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je da su carine nesrazmjerne te se pridružilo slučaju pred američkim Ministarstvom trgovine kako bi se zauzelo za ovaj ključni sektor talijanskog gospodarstva.

Europska Komisija koja je posljednjih mjeseci svjedočila gomilanju trgovinskih sporova sa SAD-om prati slučaj. Dijalog je jedan od mogućih puteva vezano uz carinski sporazum sklopljen u srpnju između Bruxellesa i Washingtona, kojim su američke carine na uvoz iz EU utvrđene na 15%.

Njegova provedba pomno se prati s obje strane Atlantika, usred stalnih sumnji u to hoće li Trump održati riječ.

Nije jasno hoće li se talijanska tjestenina naći na popisu europskih zahtjeva, s obzirom na to da EU još uvijek pregovara o uklanjanju 50%-tnih američkih carina na čelik iz EU i o osiguravanju izuzeća od općih 15%.

Na pitanje Euronewsa, dužnosnik EU-a priznao je da se, za razliku od jednostranih carina nametnutih drugim proizvodima EU-a koje krše pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO) koja regulira međunarodnu trgovinu – američke antidampinške mjere protiv tjestenine čine tradicionalnim načinom, kao mehanizam trgovinske zaštite koji dopušta WTO.

“Pažljivo pratimo slučaj i ako postoje nedostaci u istrazi, preispitivat ćemo je i pokrenuti pitanje pred WTO-om“, rekao je dužnosnik za Euronews.

Ako bi to bio slučaj, to bi moglo dovesti do odmazde EU.

Ni Europski parlament ne stoji prekriženih ruku, iako je, kada su u pitanju trgovinska pitanja, Europska komisija ta koja ima nadležnost.

Socijalistički talijanski zastupnik u Europskom parlamentu Brando Benifei, koji vodi parlamentarnu delegaciju za odnose sa SAD-om, osuđuje američku akciju koju smatra diskriminirajućom. “Ovo se mora riješiti i potičemo Komisiju da djeluje“, rekao je za Euronews.

Ali zašto ciljati Italiju? Postavlja se pitanje s obzirom na to da je talijanska premijerka Giorgia Meloni poznata po dobrim odnosima s Trumpom.

Europski izvor rekao je za Euronews da bi ovaj slučaj mogao biti rezultat spora između američkog trgovinskog predstavnika i američkog Ministarstva trgovine, dvaju glavnih ogranaka američke administracije u trgovinskoj politici.

Obojica žongliraju odgovornostima od Trumpovog povratka, a jedan je možda pokušao nadmašiti drugog ciljajući na kultnu talijansku tjesteninu.

Talijanska prehrambena industrija godišnje proizvodi više od četiri milijuna tona tjestenine, od čega se čak 60 posto izvozi, a samo američko tržište vrijedi oko 700 milijuna dolara godišnje, dok ukupni godišnji prihod sektora iznosi 8,7 milijardi eura.