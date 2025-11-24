UniCreditov Investment Institute: Prostor za veću diversifikaciju i rast imovine kućanstava u Srednjoj i Istočnoj Europi

Financijska imovina kućanstava u Srednjoj i Istočnoj Europi (CEE) u najvećoj je mjeri uložena u gotovinu i depozite, što upućuje na prostor za veću diversifikaciju financijskih tržišnih instrumenata.

Nizak udio vlasništva kućanstava nad državnim obveznicama i dionicama ostavlja prostor za veći udio takvih ulaganja. To su glavni nalazi najnovijeg izvješća “CEE Household Wealth“ koje je izradio UniCreditov Investment Institute.

“Bogatstvo kućanstava nije samo financijski pokazatelj; ono je pokazatelj otpornosti, prilika i dugoročnog povjerenja koje ljudi imaju u gospodarstvo svoje države. Izvješće pokazuje da je, kada govorimo o bogatstvu kućanstava, regija Srednje i Istočne Europe u procesu transformacije i otvaranja novih prilika“, izjavila je Teodora Petkova, direktorica Grupe UniCredit za Srednju i Istočnu Europu.

Izvješće pokazuje da se financijsko bogatstvo kućanstava po stanovniku u posljednjih dvadeset godina u CEE regiji gotovo peterostruko povećalo, kako su se gospodarstva regije postupno približila razini razvijenih zapadnoeuropskih gospodarstava. U usporedbi, u zemljama poput Njemačke, Italije i Austrije zabilježeno je udvostručenje tog bogatstva.

“Ipak, financijska imovina po stanovniku u CEE regiji i dalje iznosi oko 30% razine Zapadne Europe, što sugerira značajan prostor za daljnju konvergenciju“, navodi Mauro Giorgio Marrano, stariji ekonomist UniCredita za Srednju i Istočnu Europu i jedan od autora izvješća.

Kućanstva u CEE regiji pokazuju oprezan pristup alokaciji imovine, pri čemu gotovina i depoziti ostaju glavni oblici ulaganja. To otvara prostor za veću diversifikaciju, primjerice povećanjem ulaganja u financijske instrumente poput obveznica, dionica i fondova.

“Ograničen udio dužničkih vrijednosnih papira u strukturi bogatstva kućanstava ukazuje na potencijal jačanja uloge kućanstava u financiranju državnog duga“, kazala je Eszter Gárgyán, strateginja za Srednju i Istočnu Europu u UniCreditu. Prema njezinom uvidu, to bi također moglo pridonijeti smanjenju ranjivosti tih tržišta na vanjske utjecaje. Mađarska, Poljska, Hrvatska i Češka u tom su pogledu ostvarile značajan napredak.

S obzirom na konzervativnu investicijsku strategiju kućanstava u regiji Srednje i Istočne Europe, inozemni ulagači dominiraju regionalnim tržištima dionica. No, nedavno jačanje regionalnih dioničkih tržišta i brži rast ukupnih prinosa nego na razvijenijim tržištima moglo bi lokalna tržišta dionica učiniti privlačnijim i domaćim ulagačima.

“CEE Household Wealth“ jedno je od brojnih izvješća Investicijskog instituta UniCredita. Institut je osnovan s ciljem pružanja stručne analize koja pomaže u donošenju odluka o ulaganju i alokaciji imovine u ovim turbulentnim vremenima.

“Usredotočeni smo na glavne makroekonomske, geopolitičke i tržišne teme dana te istovremeno nudimo svoju perspektivu o megatrendovima koji će dugoročno preoblikovati globalno gospodarstvo, od novih tehnoloških dostignuća do demografskih promjena i klimatskih izazova“, izjavio je Edoardo Campanella, direktor i glavni urednik Investiciskog instituta te urednik izvješća „CEE Household Wealth“.