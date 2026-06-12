Varaždinskoj županiji rekordnih 836 tisuća eura za turizam

Projektima lokalnih turističkih zajednica u Varaždinskoj županiji iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent ove godine bespovratno je dodijeljeno gotovo 213 tisuća eura, dok ukupna vrijednost odobrenih turističkih potpora doseže rekordnih 836 tisuća eura, objavljeno je u četvrtak.

S direktorima lokalnih turističkih zajednica u četvrtak su potpisani ugovori o dodjeli sredstava za projekte financirane iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent, na temelju javnog natječaja Hrvatske turističke zajednice.

Za deset kandidiranih projekata osigurano je gotovo 213 tisuća eura, a uz 335 tisuća eura dodijeljenih projektima Turističke zajednice Varaždinske županije te dodatnih 288 tisuća eura za projekte udruženih turističkih zajednica, ukupna vrijednost odobrenih potpora dosegnula je 836 tisuća eura.

Župan i predsjednik TZ Varaždinske županije Anđelko Stričak, čestitao je predstavnicima turističkih zajednica na dobivenim sredstvima, zahvalio im na razvoju turizma te izrazio očekivanje uspješne realizacije projekata i turističke sezone.

Na sastanku su predstavljeni aktualni projekti, dosadašnji rezultati i planovi za daljnji razvoj turističke ponude, s naglaskom na održivi turizam, promociju destinacija i pripremu novih manifestacija.

Turistički pokazatelji, istaknuto je, potvrđuju nastavak stabilnih rezultata Varaždinske županije kao jedne od vodećih kontinentalnih destinacija.

Naime, u prvih pet mjeseci ove godine broj turističkih dolazaka i noćenja dosegnuo je razinu ostvarenja iz istog razdoblja lani, a projekt Kuće za odmor s pričom, prepoznatljiv smještajni brend Varaždinske županije, bilježi rast – u prvih pet mjeseci ove godine ostvareno je 4481 noćenja što je 7,23 posto više nego u istom razdoblju lani.