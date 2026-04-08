Verne pokrenuo prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi

Verne je danas u Zagrebu pokrenuo prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi. Za one koji su se prvi prijavili na listu čekanja od danas je omogućeno da putem aplikacije Verne rezerviraju i plate autonomne vožnje. U prvoj fazi usluga pokriva područje šireg centra i Zračne luke Zagreb. Uz Verne aplikaciju, usluga će uskoro biti dostupna i kroz aplikaciju Uber.

Komercijalna usluga se pokreće u Hrvatskoj, koja ima dobar regulatorni okvir što omogućuje da se Verne pozicionira među predvodnike autonomne mobilnosti u Europi.

“Po prvi put u Europi postoji stvarna komercijalna robotaksi usluga – ljudi je mogu koristiti i iskusiti autonomnu vožnju“, izjavio je Marko Pejković, suosnivač i glavni izvršni direktor Vernea.

U početnoj fazi koriste se električna vozila opremljena autonomnim sustavom vožnje sedme generacije tvrtke Pony.ai. Vozila prometuju autonomno, uz prisutnost obučenih sigurnosnih operatera tijekom početne faze uvođenja usluge.

Usluga je za početak dostupna u širem centru i zračnoj luci, uz planove za širenje pokrivenosti na ostatak grada.

Osim Zagreba, Verne je započeo razgovore o pokretanju usluge u 11 gradova diljem EU-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Bliskog istoka, dok je više od 30 dodatnih gradova trenutačno u fazi razmatranja.

Verne istovremeno nastavlja s razvojem vlastitog autonomnog vozila – robotaksija s dva sjedala, posebno dizajniranog za potpuno autonomne vožnje na zahtjev.

Potpuno autonomne vožnje bez vozača očekuju se čim to omoguće regulatorna odobrenja i ispunjavanje svih sigurnosnih standarda.