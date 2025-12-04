Vlajčić: Uskoro isplata potpore stočarima zbog posljedica izbijanja bedrenice

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić izjavio je kako uskoro kreće isplata potpora uzgajivačima stoke zbog posljedica izbijanja bolesti bedrenice.

Podsjetimo, zbog izvanrednih okolnosti nastalih izbijanjem zaraze bolesti bedrenice u studenom je donesen Program potpore uzgajivačima stoke zbog posljedica izbijanja bedrenice vrijedan 2,3 milijuna eura.

Program će se realizirati kroz provedbu dviju mjera. Kroz mjeru 1. nadoknadit će se šteta nastala zbog otežanog poslovanja na gospodarstvima na kojima je tijekom 2025. provedeno cijepljenje protiv bedrenice na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije. Potpora je 100 eura po uvjetnom grlu.

Za provedbu te mjere, kazao je Vlajčić u izjavi nakon sjednice Vlade, osigurano je 1,3 milijuna eura i isplate kreću u ovom i sljedećem tjednu.

Kroz mjeru 2. sufinancirat će se obnova narušenoga proizvodnog potencijala na gospodarstvima na kojima su zabilježena uginuća goveda na području bedreničnih distrikata pogođenih izbijanjem bedrenice 2022. godine (Lonjsko polje) i 2025. (Splitsko-dalmatinska i Šibensko-kninska županija). Za provedbu te mjere osigurano je milijun eura, a Vlajčić je rekao kako će isplate krenuti nakon Nove godine.

Podsjetio je kako je nedavno u Drnišu održan sastanak sa uzgajivačima stoke na kojem su im predstavljene mjere pomoći, dok će se sastanak sa stočarima iz Lonjskog polja, kako je najavio, održati 9. prosinca.

Na pitanje jesu li stočari zadovoljni iznosom potpora kazao je kako su prema informacijama koje su od njih stigle, zadovoljni. Riječ je, kako je naveo, o iznosu od 100 eura po uvjetnom grlu za izmaklu dobit dok je trajao bedrenički disktrikt i dok su imali ograničenja u poslovanju ali i 1.800 eura za svako uginulo grlo.

Bedrenica je u dvije dalmatinske županije u ovoj godini potvrđena na 38 gospodarstava, a 169 grla je uginulo, kazao je.