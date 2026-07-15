Worldline odabran za pilot-projekt digitalnog eura Europske središnje banke

Europska središnja banka (ECB) odabrala je Worldline, vodećeg europskog pružatelja platnih usluga, za sudjelovanje u pilot-projektu digitalnog eura koji provodi Eurosustav.

Worldline će u projektu sudjelovati kao pružatelj usluga prihvata plaćanja (Acquiring Payment Service Provider) i tehnički pružatelj usluga (Technical Service Provider), a pružat će bankama i financijskim institucijama podršku kroz cijeli lanac vrijednosti digitalnog eura – od povezivanja s infrastrukturom i obrade transakcija do integracije u bankarske sustave i prihvata plaćanja kod trgovaca.

“Odabir za pilot-projekt digitalnog eura predstavlja važno priznanje ulozi Worldlinea u oblikovanju budućnosti plaćanja u Europi. Pružamo infrastrukturu, obradu transakcija i integracijske mogućnosti potrebne za učinkovitu i sigurnu implementaciju digitalnog eura. Naša najveća prednost je mogućnost povezivanja digitalnog eura s postojećim načinima plaćanja koji se već svakodnevno koriste diljem Europe. Kombinacijom povezivosti, obrade, prihvata i orkestracije plaćanja omogućujemo našim klijentima bržu pripremu, manju operativnu složenost te sigurno, intuitivno i pouzdano iskustvo plaćanja“, istaknuo je Pierre-Antoine Vacheron, glavni izvršni direktor Worldline Grupe.

Pilot-projekt započet će u drugoj polovici 2027. godine i trajat će 12 mjeseci. Tijekom tog razdoblja testirat će se različiti scenariji korištenja digitalnog eura za potrošače i trgovce, uključujući beskontaktna plaćanja u fizičkim trgovinama (NFC), internetsku trgovinu (e-commerce) i mobilnu trgovinu (m-commerce). Cilj projekta jest potvrditi operativnu spremnost budućeg europskog ekosustava digitalnog eura prije njegova mogućeg uvođenja.

Što to znači za Hrvatsku?

Kao jedan od vodećih pružatelja platnih usluga na hrvatskom tržištu, Worldline će znanje, iskustvo i tehnološka rješenja razvijena kroz ovaj pilot-projekt moći prenijeti i hrvatskim bankama, financijskim institucijama i trgovcima. Time će hrvatsko tržište imati pristup provjerenim tehnologijama i standardima koji će omogućiti jednostavniju pripremu za buduće uvođenje digitalnog eura kada se za to steknu regulatorni uvjeti.

Zahvaljujući zajedničkoj i skalabilnoj platformi Worldlinea, financijske institucije i trgovci moći će ubrzati implementaciju novih rješenja, smanjiti operativnu složenost i izbjeći značajna ulaganja u razvoj zasebnih sustava, uz istovremeno osiguravanje interoperabilnosti na razini cijele Europe.

Povezivanje digitalnog eura s postojećim načinima plaćanja

Jedna od ključnih prednosti Worldlinea je mogućnost integracije digitalnog eura s postojećim platnim metodama. To uključuje instant plaćanja, account-to-account (A2A) plaćanja, kartične sustave, digitalne novčanike i nacionalne platne sheme.

Takav pristup omogućit će bankama i trgovcima postupno uvođenje digitalnog eura bez potrebe za zamjenom postojećih sustava, čime se smanjuju troškovi implementacije i pojednostavljuje prelazak na novu europsku digitalnu valutu.

Paneuropski projekt s lokalnom primjenom

Worldline u pilot-projektu sudjeluje putem svoje platne institucije sa sjedištem u Luxembourgu, nositeljice paneuropske licence, u suradnji sa Središnjom bankom Luxembourga (BCL), kao i putem društva PAYONE u Njemačkoj i Austriji.

Budući da posluje na više od 20 tržišta, uključujući Hrvatsku, Worldline je u jedinstvenoj poziciji osigurati da iskustva i tehnološka rješenja razvijena tijekom pilot-projekta budu dostupna i domaćim bankama i trgovcima. Time će Hrvatska biti dio europske transformacije platnog prometa te imati pristup jedinstvenim, interoperabilnim rješenjima koja će omogućiti jednostavnije poslovanje na jedinstvenom europskom tržištu.