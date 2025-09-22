Zagreb planira nabaviti vodomjere vrijedne osam milijuna eura plus PDV

Zagreb u sljedeće dvije godine planira nabaviti okvirno 70.000 vodomjera procijenjenih na osam milijuna eura plus PDV. U prvoj fazi natječaja izabrat će tvrtke koje mogu sudjelovati u njihovoj nabavi, a kasnije objavljivati manje pojedinačne natječaje na koje će se one moći javljati.

Grad Zagreb u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina najavio je natječaj za vodomjere procijenjene vrijednosti osam milijuna eura plus PDV.

U tehničkim specifikacijama navodi se kako je okvirna količina vodomjera 70.000 komada. S PDV-om to je 142 eura procijenjene vrijednosti po vodomjeru. U planu je nabava tri vrste vodomjera, različitih po promjeru i protoku.

Vodomjeri su namijenjeni redovnim izmjenama i ugradnjama kod novih priključaka u vodoopskrbnom sustavu Zagreba. Natječaj je dvogodišnji, a sklapanje ugovora po modelu dinamičkog sustava nabave. To znači da se u prvoj fazi tek biraju tvrtke koje će u kasnijim pojedinačnim natječajima biti pozivane na dostavu ponuda. Rok za isporuku do 5000 komada vodomjera neće smjeti biti duži od 40 dana.

Kriterij za izbor nabavljača vodomjera u kasnijim natječajima će biti cijena s 90 posto utjecaja i jamstveni rok s 10 posto utjecaja.

