Zagreb priprema javnu nabavu brezovih metli vrijednih preko dva milijuna eura

Grad Zagreb najavio je natječaj za brezove metle procijenjene na 1,66 milijuna eura plus PDV. Riječ je o četverogodišnjoj količini.

Grad Zagreb najavio je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za nabavu brezovih metli procijenjene vrijednosti 1,66 milijuna eura plus PDV, odnosno 2,08 milijuna eura. Riječ je o vrsti metli koje se u pravilu koriste za čišćenje dvorišta i okućnica.

One se nabavljaju dinamičkim sustavom javne nabave, što znači da će se na ovom natječaju izabrati potencijalni dobavljači koji zadovoljavaju kriterije, a onda se oni mogu javljati na administrativno jednostavnije pojedinačne nabave koje će se odvijati kroz sljedeće četiri godine. Dodatni zainteresirani dobavljači u sustav se mogu javiti i kasnije.

Koliko metli se nabavlja?

Predmet natječaja bit će brezove metle, držala i široke brezove metle. Pregledom prvih rezultata na internetu može se vidjeti kako pojedinačna brezova metla košta 6 do 14 eura (s uključenim PDV-om).

Kriterij za odabir ponude bit će detaljnije određen u drugoj fazi uspostave dinamičkog sustava nabave. Trenutačno je navedeno da 80 posto donosi cijena, a 20 posto rok odziva na reklamaciju za kvalitetu isporuke.

Kako će se količine objavljivati tek kasnije, one se mogu tek naslutiti na temelju prošlogodišnjeg natječaja. Zagreb je tada nabavljao godišnju količinu koja je uključivala 35.000 brezovih metli, 200 držala i 2.200 lepezastih brezovih metli. Na tadašnji natječaj javila se samo tvrtka Ted ponudom vrijednom 298.800 eura plus PDV.