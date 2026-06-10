Damir Novinić otišao iz Uprave Zagrebačkog holdinga, prelazi u Media Solutions

Media Solutions, vlasnik Novog lista, Glasa Slavonije, Glasa Istre i Zadarskog lista, objavio je u utorak kako se njegovom upravljačkom timu pridružuje Damir Novinić, koji mandat službeno preuzima 1. srpnja ove godine.

Novinić je donedavno bio član Uprave Zagrebačkog holdinga, gdje je odgovarao za operativnu koordinaciju sustava s više od 8.000 zaposlenika te je vodio ključne projekte digitalizacije, poput uvođenja sustava SAP-a.

Na Hrvatskoj radioteleviziji obnašao je niz vodećih funkcija, među ostalim kao ravnatelj Poslovne jedinice Produkcija.

Ranije je vodio Agenciju za investicije i konkurentnost kao ravnatelj, a više od desetljeća radio je na savjetničkim i voditeljskim poslovima u Veleposlanstvu SAD-a u Hrvatskoj.

“Mediji nisu samo poslovni sustav, već nose širu odgovornost prema publici, novinarstvu i javnom interesu. Snaga regionalnih brendova Novog lista, Glasa Slavonije, Glasa Istre i Zadarskog lista je temelj svega što ćemo graditi u idućem razdoblju, a digitalizacija i moderno upravljanje put su kojim ćemo taj potencijal pretvoriti u rezultate”, izjavo je Novinić.

Skupština Zagrebačkog holdinga u utorak je prihvatila zahtjev za sporazumnim raskidom radnog odnosa koji je radi odlaska na novo radno mjesto u privatnom sektoru podnio član Uprave Zagrebačkog holdinga Damir Novinić, priopćio je Holding i najavio javni natječaj za člana Uprave.

Novinić je dužnost člana Uprave preuzeo 1. kolovoza 2023. godine od kada je u Zagrebačkom holdingu bio zadužen za operativno poslovanje i digitalizaciju, a sporazumni raskid ugovora stupa na snagu 30. lipnja.