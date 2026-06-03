Kristjan Staničić direktor HTZ-a i iduće četiri godine

Direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić na toj će poziciji biti i iduće četiri godine, odlučilo je u srijedu Turističko vijeće HTZ-a, a izabralo je i direktore predstavništava HTZ-a na šest inozemnih tržišta.

Staničić je na čelu HTZ-a od 2017. godine, a za svoj reizbor osim zahvale Vijeću i ministru turizma i sporta, ujedno i predsjedniku HTZ-a Tončiju Glavini, rekao je da za njega to prije svega predstavlja odgovornost prema hrvatskom turizmu, svim turističkim djelatnicima, partnerima i Hrvatskoj u cjelini s obzirom na važnost turizma za gospodarstvo.

“Zajedno s ministrom i Vijećem HTZ-a uspješno smo odgovorili na brojne izazove unazad nekoliko godina, a posebno veseli što smo dodatno učvrstili međunarodnu poziciju Hrvatske kao kvalitetne, sigurne i održive destinacije koja goste privlači cijele godine“, poručio je Staničić.

Naglasio je da se sada u Hrvatskoj, a u odnosu na 2017., kada je prvi puta postao direktor HTZ-a, ostvaruje osam milijuna noćenja više, te je premašena brojka od 110 milijuna noćenja godišnje, u čemu su važnu ulogu imale brojne kampanje i promotivne aktivnosti HTZ-a na domaćem i inozemnim tržištima, kao i u pozicioniranju Hrvatske kao avio destinacije.

Za novi četverogodišnji mandat najavio je aktivnosti za nastavak jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma, razvoja cjelogodišnje ponude, održivog upravljanja destinacijama te promocije svih hrvatskih regija i turističkih proizvoda.

“Naglasak će biti i na digitalizaciji i korištenju novih tehnologija poput umjetne inteligencije kao i jačanju suradnji sa strateškim partnerima kako bi zadržali trend rasta novih aviolinija”, rekao je Staničić, podsjetivši da će uskoro HTZ objaviti i novi promotivni video hrvatskog turizma s glumcem Johnom Malkovichem, što će biti podloga za buduće nove inovativne marketinške kampanje.

Osim Staničića, TV HTZ-a na sjednici u četvrtak izabralo je na temelju provedenog natječaja i direktore predstavništava HTZ-a na šest tržišta, pri čemu su za tržište Austrije, Mađarske, Češke i Slovačke ostali dosadašnji direktori, dok su novi imenovani za tržišta Slovenije, Skandinavije i Kine. U priopćenju sa te sjednice nisu navedena njihova imena.

Vijeće je odobrilo i domaćinstvo Hrvatske odnosno Istre u lipnju 2027. godišnjoj skupštini mreže putničkih agencija Lufthansa City Center International GmbH (LCC).

Riječ je o najvećoj svjetskoj neovisnoj franšizi putničkih agencija, koja djeluje kroz 600 ureda na 110 tržišta i posluje više od 35 godina. Godišnja skupština LCC-a održava se svake dvije godine u različitim destinacijama, a za 2027. iskazali su zanimanje za održavanjem u Hrvatskoj, sa više od 400 sudionika, većinom ‘visokih’ predstavnika i vlasnika agencija te vodećih menadžera u turističkoj industriji.