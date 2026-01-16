Zaklada UniCredit izdvaja šest milijuna eura za obrazovanje mladih, prijave otvorene i za udruge iz Hrvatske

Zaklada UniCredit nastavlja podržavati projekte namijenjene obrazovanju djece i mladih koje provode udruge koje djeluju u državama u kojima posluje Grupa UniCredit, uključujući i Hrvatsku, a iznosi pojedinačnih potpora kreću se u rasponu od 100.000 do preko milijun eura.

Zaklada UniCredit pokrenula je drugo izdanje inicijative UCF Edu-Fund, čiji je cilj borba protiv obrazovnog siromaštva i promicanje jednake dostupnosti kvalitetnom obrazovanju u europskim zemljama u kojima posluje Grupa UniCredit.

Nakon velikog uspjeha prvog izdanja inicijative, u kojem je odabrano i podržano 30 programa, nastavak predstavlja novi korak prema još jačoj predanosti UniCredita podršci mladima. Među odabranim projektima prvog izdanja bila su i dva iz Hrvatske: edukacijski programi Mreže Centara za obrazovne politike (Network of Education Policy Centers) i STEM EduCamp udruge “Osnaži-usavrši-integriraj za razvoj”- OUI.

Zaklada je u novom krugu osigurala do šest milijuna eura za potporu programima namijenjenim učenicima osnovnih i srednjih škola (u dobi od 11 do 19 godina), a prijave su moguće do 16. veljače 2026. Iznosi pojedinačnih potpora kreću se u rasponu od 100.000 eura do više od milijun eura. Prijaviti se mogu projekti udruga koje djeluju u zemljama u kojima posluje Grupa UniCredit, uključujući Hrvatsku, a koji su usmjereni na sprječavanje napuštanja školovanja mladih, dodatne edukacije nastavnika, sveučilišno usmjeravanje i razvoj vještina potrebnih za ulazak na tržište rada.

“Novim izdanjem inicijative Edu-Fund nastavljamo ulagati u naše zajednice kroz vrijedne projekte, čime jačamo mreže podrške i podržavamo uspješne lokalne projekte. Naš je cilj osigurati da nijedan talent ne ostane neotkriven i da se ne izgubi nijedna prilika za rast i razvoj pojedinca“, izjavila je glavna direktorica Zaklade UniCredit, Silvia Cappellini.

Prijave se podnose putem platforme, a više informacija dostupno je na stranici Zaklade UniCredit.