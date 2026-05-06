Zalando ostvario snažne rezultate u prvom kvartalu

Zalando SE, vodeća europska tehnološka platforma za modu i stil života, izvijestila je o snažnom početku 2026. godine. Prodaja i dobit dodatno su ojačali u prvom kvartalu, budući da su implementacija umjetne inteligencije i akvizicija platforme ABOUT YOU potaknuli rast i učinkovitost u B2C i B2B segmentima.

“Naš snažan prvi kvartal dokazuje snagu naše strategije. Vrlo smo zadovoljni napretkom koji postižemo u strateškom širenju inovacija temeljenih na umjetnoj inteligenciji te integraciji platforme ABOUT YOU”, izjavio je Robert Gentz, suizvršni direktor (Co-CEO) Zalanda. “Naši jedinstveni podaci i infrastruktura koju smo gradili tijekom 17 godina – uključujući najopsežnije podatke specifične za modnu industriju u Europi i vodeću logističku mrežu na kontinentu za modu i stil života – predstavljaju ogromnu prednost kada ih dodatno osnažimo umjetnom inteligencijom.”

GMV grupe porastao je za 6 % na pro-forma razini te za 21,7 % na izvještajnoj razini, dosegnuvši 4,3 milijarde eura. Prihodi grupe povećali su se za 3,4 % pro-forma i 23,8 % na izvještajnoj razini, dosegnuvši 3 milijarde eura. Prilagođeni EBIT iznosio je 65 milijuna eura, što je porast od 38,7 % na godišnjoj razini (u skladu s očekivanjima analitičara), dok se prilagođena EBIT marža grupe poboljšala s 1,9 % na 2,2 %. Tome su pridonijele sinergije iz akvizicije platforme ABOUT YOU u iznosu od 10 milijuna eura (prije troškova integracije), što je na dobrom putu da se dosegne planiranih 40 milijuna eura u 2026. godini.

Unatoč nestabilnoj geopolitičkoj situaciji i nepovoljnom makroekonomskom okruženju koji vladaju otkako je Zalando početkom ožujka objavio prognozu za cijelu godinu, potražnja potrošača i dalje je postojana, što dokazuje otpornost Zalandova poslovanja. Za fiskalnu godinu 2026., Zalando je potvrdio svoje smjernice, predviđajući rast GMV-a i prihoda od 12% do 17 % na izvještajnoj razini te prilagođeni EBIT između 660 i 740 milijuna eura.

Značajan napredak u području umjetne inteligencije

U prvom kvartalu tvrtka je ostvarila nekoliko značajnih iskoraka u primjeni umjetne inteligencije kao snažnog katalizatora za inovacije i učinkovitost. Zalandov AI asistent sada u potpunosti podržava preporuke vezane za beauty segment, omogućujući kupcima primanje personaliziranih prijedloga proizvoda koji obuhvaćaju i modu i kozmetiku unutar jednog razgovora. Od početka godine gotovo 10 milijuna kupaca već je zatražilo savjet od asistenta, što je značajan porast u odnosu na 6 milijuna tijekom cijele 2025. godine.

Ovaj napredak predstavlja odlučujući korak u evoluciji asistenta – od alata za kupnju u pravog suputnika u stilu života te odražava Zalandovu ambiciju da raste zajedno sa svojim kupcima kroz sve dimenzije njihove potrošnje na životni stil.

U logistici, Zalando je u suradnji s tvrtkom Nomagic nastavio sa strateškim uvođenjem robota pokretanih umjetnom inteligencijom unutar svoje paneuropske mreže za ispunjenje narudžbi. Već danas roboti mjesečno automatiziraju 2 milijuna odabira, čime se povećava brzina rada, smanjuje ručno rukovanje te poboljšava otpornost i skalabilnost Zalandovih logističkih operacija diljem Europe.

Umjetna inteligencija također je pomogla u poboljšanju brzine i kvalitete uvrštavanja artikala partnera. Obrada slika pomoću generativnog AI-ja sada pomaže u automatskom otkrivanju i ispravljanju vizualnih pogrešaka te svakodnevno obogaćuje oko 6000 artikala podacima o sastavu materijala koji su nedostajali. Kao rezultat toga, do 85 % artikala sada je spremno za online objavu u manje od tri dana, što predstavlja poboljšanje od 10 postotnih bodova u posljednje dvije godine. Time se smanjuju prepreke za partnere i ubrzava vrijeme do same prodaje.

Širenje B2C segmenta pomoću portfelja aplikacija

U B2C segmentu, grupa je ostvarila snažan pro-forma rast u svim trima aplikacijama za potrošače, a koje čine glavna Zalando aplikacija fokusirana na brendove, ABOUT YOU aplikacija usmjerena na trendove te Lounge by Zalando aplikacija namijenjena kupnji po akcijskim cijenama. Ovakav pristup omogućuje ciljanje specifičnih potreba kupaca, pri čemu su ABOUT YOU i Lounge by Zalando zabilježili dvoznamenkaste stope rasta. Prvi kvartal obilježio je snažan početak sezone proljeće/ljeto te posebno snažni rezultati u lifestyle kategorijama, uključujući sport, dječju modu i opremu (Kids & Family) te ljepotu (Beauty).

Kao rezultat toga, broj aktivnih kupaca dosegao je novi rekord od 62,3 milijuna, što je porast od gotovo 10 milijuna na godišnjoj razini, potaknut uključenjem platforme ABOUT YOU i solidnim samostalnim rastom svih triju aplikacija. Prosječna potrošnja po kupcu porasla je za 2,9 % na 305 eura, što je rezultat većih prosječnih košarica, dok je broj narudžbi po aktivnom kupcu ostao stabilan.

Poslovanje s partnerima raslo je znatno brže od maloprodajnog poslovanja i na Zalandu i na platformi ABOUT YOU, što odražava kontinuiranu tranziciju platforme prema modelu s višom maržom i manjim udjelom kapitalno intenzivnog poslovanja. Zalandov program vjernosti nastavio je produbljivati angažman kupaca, uz rast članstva na 18,5 milijuna Plus članova.

Širenje B2B operativnog sustava

U segmentu B2B, gdje Zalando gradi operativni sustav za e-trgovinu u modnoj i lifestyle industriji, tvrtka nastavlja otvarati digitalne poslovne prilike za brendove i trgovce te smanjivati složenost prekogranične e-trgovine u Europi. Prodaja je porasla za 23,6 % na 297 milijuna eura, prilagođeni EBIT porastao je na 26 milijuna eura, dok se prilagođena EBIT marža popela na 8,6 %. ZEOS je uspješno pokrenuo suradnju s prvim pilot-partnerima u Norveškoj te dodao dva nova prodajna kanala, čime je ukupan broj narastao na 26 tržišta i 20 prodajnih kanala.

“Naši rezultati u prvom kvartalu odražavaju istu nepokolebljivu financijsku i operativnu disciplinu koju smo pokazali već prošle godine. Obećali smo profitabilan rast i to smo – ponovno – ostvarili“, izjavila je Anna Dimitrova, financijska direktorica (CFO) Zalanda. “Sinergije se ostvaruju brže od planiranog, naše temeljno poslovanje svakim je danom sve jače, a naše smjernice za cijelu godinu ostaju nepromijenjene.”

Financijski izvještaj za prvi kvartal 2026., kao i prezentacija poslovnih rezultata za analitičare i investitore, dostupni su na Zalandovim internetskim stranicama za odnose s investitorima (Investor Relations). Zalando će o rezultatima za drugi kvartal 2026. izvijestiti 4. kolovoza 2026.