Zašto milijunaši napuštaju Francusku i kamo odlaze?

Francuska je 2025. godine izgubila ukupno 800 milijunaša. Iako ovaj odljev predstavlja mali dio ukupnog bogatog stanovništva, niz čimbenika potiče ih na odlazak.

Tjera li Francuska svoje bogataše na preseljenje? Najnovije izvješće o migraciji bogatstva tvrtke Henley & Partners pokazalo je da je Francuska zabilježila neto gubitak od 800 milijunaša u 2025. godini.

Na prvi pogled, čini se da bogati bježe iz zemlje. Međutim, radi konteksta, u Francuskoj još uvijek postoji 2,4 milijuna pojedinaca s neto vrijednošću većom od milijun eura, prema izvješću UBS Global Wealth Report, prenosi Euronews.

Iako Francuska ostaje privlačno mjesto za život bogatih iz očitih razloga poput kvalitete života, opći trend, iako zasad blag, jest da se neki od najbogatijih francuskih građana sele i – što je još važnije – odnose svoj kapital.

Prošle godine svaki milijunaš koji je odlazio iz Francuske sa sobom je u prosjeku ponio 5 milijuna eura osobne imovine, što znači da je ukupno iz zemlje izašlo otprilike 4 milijarde eura, prema podacima Francuskog instituta za istraživanje javne uprave i politike (iFRAP).

Iako broj milijunaša koji odlaze predstavlja samo mali dio bogatog francuskog stanovništva, ekonomisti ističu da gubitak čak i relativno malog broja bogatih pojedinaca može imati ogroman ekonomski utjecaj jer oni često posjeduju tvrtke, financiraju ulaganja i generiraju značajne porezne prihode.

Zašto bogati francuski stanovnici odlaze?

Ne postoji jedinstveno objašnjenje zašto neki od najbogatijih stanovnika Francuske odlaze.

Jedan od faktora bila je kontinuirana politička nestabilnost u zemlji, pri čemu je Francuska u posljednjih pet godina imala šest premijera, ponovljene proračunske krize i neizvjesnost oko toga kako uzastopne vlade planiraju riješiti rastući teret duga zemlje.

Izgledi da Marine Le Pen pobijedi na predsjedničkim izborima u travnju 2027. dodali su još jedan sloj neizvjesnosti.

Dok je njezina stranka Nacionalni skup nastojala umiriti tvrtke i investitore, ekonomisti su doveli u pitanje mogu li se njezine obveze potrošnje uskladiti s već napetim francuskim javnim financijama i fiskalnim pravilima Europske unije.

Drugi važan čimbenik bila je rastuća nacionalna i međunarodna kampanja za oporezivanje bogatih.

Najnovija bitka oko oporezivanja ultrabogatih

Najnovija rasprava u Francuskoj usredotočila se na prijedlog francuskog ekonomista Gabriela Zucmana o uvođenju godišnjeg poreza od 2% na bogatstvo veće od 100 milijuna eura.

Prijedlog je također uključivao “izlazni porez”, osmišljen kako bi se spriječio odljev kapitala. Prema prijedlogu, bogati pojedinci koji su odlučili napustiti Francusku nastavili bi plaćati porez pet godina nakon preseljenja u inozemstvo.

Zagovornici su tvrdili da bi takozvani Zucmanov porez mogao prikupiti oko 20 milijardi eura godišnje, a pritom bi utjecao samo na oko 1800 kućanstava. Također su tvrdili da se koncentracija bogatstva ubrzala posljednjih desetljeća te da bi najbogatija kućanstva trebala doprinijeti većim udjelom financiranju javnih usluga.

Prijedlog je prošle godine prošao Nacionalnu skupštinu, ali ga je Senat blokirao. Kasnije je odbijen u Nacionalnoj skupštini tijekom rasprave o proračunu za 2026. godinu.

Zatim ga je zamijenio Zakon o financijama iz 2026., kojim je uveden porez od 20% na luksuznu imovinu poput jahti, privatnih zrakoplova, sportskih automobila i nakita, koja se drži unutar pasivnih obiteljskih udjela vrijednih najmanje 5 milijuna eura, umjesto širokog poreza na bogatstvo.

Ne slažu se svi da oporezivanje bogatstva neizbježno vodi do egzodusa. Francuski ekonomist Thomas Piketty tvrdio je da su rizici bijega kapitala često precijenjeni i da bi veća međunarodna suradnja mogla učiniti poreze na bogatstvo daleko učinkovitijima.

Piketty tvrdi da je rastuća nejednakost bogatstva potaknuta desetljećima smanjenja poreza za najbogatija kućanstva te tvrdi da bi pažljivo osmišljeni porezi na bogatstvo mogli smanjiti nejednakost bez značajne štete za ulaganja.

Kritičari, međutim, tvrde da je Francuska već testirala mnoge od tih ideja. Tvrde da čak i relativno mali broj poduzetnika i investitora koji odlaze može imati nesrazmjeran učinak na gospodarski rast jer posjeduju poduzeća, financiraju nove pothvate i stvaraju radna mjesta.

Duga francuska povijest oporezivanja bogatstva

Predsjednik François Mitterrand uveo je Solidarni porez na bogatstvo (ISF) 1982. godine. Europska komisija izvještava da je tijekom svog postojanja porez donio 63,5 milijardi eura, a u posljednjoj godini 2017. godine oko 4,1 milijardu eura.

Međutim, porez je također rezultirao procijenjenim odljevom kapitala od 200 milijardi eura i smanjio godišnji rast BDP-a za oko 0,2%, prema riječima francuskog ekonomista Erica Picheta.

Predsjednik Emmanuel Macron ukinuo je ISF 2017. i zamijenio ga porezom na nekretnine (IFI), , što je godišnji porez koji se primjenjuje na pojedince čija neto imovina u nekretninama, koja nije namijenjena poslovnim aktivnostima, prelazi 1,3 milijuna eura.

Prema francuskoj vladi, sada prikuplja otprilike 1,1 milijardu eura svake godine.

Tu je bio i takozvani “Super porez” Françoisa Hollandea, porez na marginalni dohodak od 75% na godišnju zaradu veću od milijun eura, kao sredstvo prisiljavanja najbogatijih da pomognu zemlji da se izvuče iz ekonomske krize.

Međutim, najviši francuski sud, Ustavno vijeće, poništio je izvornu verziju krajem 2012., presudivši da je nepravedno oporezivati ​​pojedince po tako visokoj stopi.

Hollandeova administracija prilagodila je porez u proračunu za 2014. godinu, prebacivši teret s pojedinca na tvrtku, prisiljavajući poslodavce da plaćaju 50% poreza na dio plaća koji prelazi milijun eura.

U konačnici, istekao je 2015. nakon što je ostvario manje prihoda od predviđenih, donijevši samo 160 milijuna eura u 2013. i 260 milijuna eura u 2014.

U to vrijeme, najbogatiji čovjek Francuske, izvršni direktor LVMH-a Bernard Arnault, uzeo je belgijsko državljanstvo, a glumac Gérard Depardieu također se preselio preko granice u Belgiju prije nego što je dobio rusko državljanstvo.

Većina francuskih poreznih obveznika nije odobrila stopu od 75%, iako su ankete pokazale da je šest od 10 birača bilo za povećanje poreza na dohodak bogatih.

Kamo idu bogati?

Mnoge su se zemlje aktivno pozicionirale kako bi privukle bogate migrante. Ujedinjeni Arapski Emirati ostaju jedan od najvećih svjetskih korisnika zahvaljujući nedostatku poreza na dohodak.

U Europi se Italija pojavila kao jedan od najvećih dobitnika na kontinentu nakon što je vlada Giorgije Meloni uvela režim fiksnog poreza od 15% za strane državljane koji ispunjavaju uvjete.

Prema toj shemi, osobe koje ispunjavaju uvjete mogu plaćati fiksni godišnji porez na inozemni dohodak bez obzira na to koliko zarađuju u inozemstvu, što zemlju čini vrlo privlačnom poduzetnicima i investitorima s međunarodnom imovinom.

Švicarska već dugo privlači bogate ljude svojim povoljnim poreznim aranžmanima za određene strane državljane, dok Monako ostaje popularno odredište za ultrabogate Europljane zahvaljujući nedostatku poreza na dohodak.

Portugal je također privukao tisuće bogatih migranata putem svog poreznog režima za nerezidente, iako su nedavne reforme učinile shemu manje velikodušnom nego što je nekad bila.

U konačnici, neto gubitak od 800 milijunaša u Francuskoj predstavlja samo mali dio bogatog stanovništva. Pa ipak, to odražava šire pitanje s kojim se suočavaju vlade diljem Europe: kako povećati porezne prihode i riješiti problem nejednakosti bez poticanja ulaganja i preseljenja kapitala negdje drugdje.

Kako ljudi i kapital postaju sve mobilniji, tu ravnotežu postaje sve teže postići.