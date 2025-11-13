Žito preuzima Zvijezdu od Fortenove, a četvrtina Tvornice ulja Čepin ide u ruke Cipranima

Nadzorni odbor Žita dao je upravi suglasnost za kupnju Zvijezde Plus i Zvijezde Slovenija od Fortenova Grupe. Žito grupa zaključila je i transakciju kupoprodaje 23 posto dionica Tvornice ulja Čepin (TUČ), kojom je ciparska kompanija Equinor Limited stekla 881.706 dionica odnosno 23 posto udjela u čepinskoj uljari.

Nadzorni odbor Žita dao je upravi suglasnost na sklapanje usuglašenog ugovora o kupoprodaji 100 posto poslovnih udjela u društvima Zvijezda Plus i Zvijezda Slovenija, od društva Fortenova Grupa kao prodavatelja.

Kupoprodajnim ugovorom definirani su uvjeti i radnje koje su Žito i Fortenova Grupa dužni ispuniti kao pretpostavke za zaključenje transakcije, uključujući između ostalog dobivanje odobrenja koncentracije od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

Što se tiče konačne kupoprodajne cijene, navodi se da će ona biti utvrđena po zaključenju transakcije, sukladno ugovorenom mehanizmu određivanja cijene, ovisno o ostvarenim financijskim rezultatima i poslovanju Zvijezda Plus.

Najavljuje se da će Zvijezda Plus i Zvijezda Slovenija nakon provedbe transakcije i dobivanja svih potrebnih regulatornih odobrenja, nastaviti poslovati kao zasebna trgovačka društva sa zadržanim organizacijskim strukturama i poslovnim identitetima.

Žito grupa zaključila je i transakciju kupoprodaje 23 posto dionica Tvornice ulja Čepin (TUČ), kojom je ciparska kompanija Equinor Limited stekla 881.706 dionica odnosno 23 posto udjela u čepinskoj uljari. Transakcija je realizirana temeljem ugovora o kupoprodaji sklopljenog sredinom svibnja, izvijestili su iz Žita.

Podsjetimo, u prospektu IPO-a Žita, kojom je kompanija ljetos prikupila više od 130 milijuna eura novog kapitala, bila je najavljena ta transakcija. Cijena po kojoj je transakcija objavljena nije navedena. TUČ, kako navode iz te kompanije, vodeći je domaći proizvođač zrna uljarica, s godišnjim kapacitetom prerade od 150.000 tona i proizvodnjom od 32 milijuna litara rafiniranih ulja godišnje. Posluje od 1942. godine, a u sastav Žito grupe ušao je 2013. godine.