American Express povećao prihode, imućni Amerikanci ne odustaju od putovanja i restorana

Bolji rezultati od očekivanih potvrđuju otpornost potrošnje bogatijih Amerikanaca, koji ostaju ključni pokretač rasta American Expressa.

American Express povećao je prognozu ovogodišnjeg rasta prihoda nakon što je u drugom tromjesečju nadmašio očekivanja Wall Streeta. Rezultate je pogurala i dalje snažna potrošnja imućnijih klijenata, koji unatoč gospodarskoj neizvjesnosti nastavljaju trošiti na putovanja i restorane.

Za razliku od većine konkurenata koji posluju sa znatno širom bazom korisnika, American Express najveći dio prihoda ostvaruje od potrošača s višim primanjima. Ta je skupina otpornija na inflaciju i rjeđe smanjuje diskrecijsku potrošnju, što kompaniji daje prednost u razdobljima usporavanja gospodarstva.

Povećana prognoza rasta

Ukupna vrijednost transakcija obavljenih karticama American Expressa, prilagođena za tečajne razlike, porasla je devet posto, na 455,8 milijardi dolara. Prihodi su u drugom tromjesečju povećani 10 posto, na 19,6 milijardi dolara.

“Na polovici godine bilježimo snažniji zamah nego što smo očekivali. Ulaganja u pogodnosti i vrijednost koju nudimo korisnicima ubrzala su rast potrošnje i prihoda”, izjavio je glavni izvršni direktor Stephen Squeri.

Kompanija sada očekuje da će joj prihodi u 2026. porasti 10 posto, što je u skladu s konsenzusom analitičara koje je prikupio LSEG. Dionica American Expressa u prettržišnom trgovanju ipak je oslabila 1,4 posto nakon što kompanija nije mijenjala prognozu rasta dobiti.

Potrošnja se oporavlja

Rezultati American Expressa smatraju se jednim od prvih pokazatelja potrošačkog raspoloženja među imućnijim Amerikancima te investitorima daju rani uvid u kretanje diskrecijske potrošnje prije objave rezultata ostalih velikih kartičnih kuća.

Kompanija je u tromjesečju zaključno s 30. lipnja ostvarila dobit od 4,53 dolara po dionici, u odnosu na 4,08 dolara godinu ranije. Analitičari su u prosjeku očekivali 4,40 dolara po dionici.

Istodobno je American Express smanjio rezervacije za očekivane kreditne gubitke na 1,1 milijardu dolara, s 1,4 milijarde dolara godinu prije. Takve rezervacije odražavaju procjenu kompanije o mogućim budućim neplaćanjima te su važan pokazatelj povjerenja u financijsku snagu klijenata.

Podaci objavljeni ovaj tjedan pokazali su i da se raspoloženje američkih potrošača u lipnju oporavilo s rekordno niskih razina, iako kućanstva i dalje izražavaju zabrinutost zbog visokih životnih troškova.