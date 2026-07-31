Bosqar Invest ostvario rast prihoda i EBITDE za 40 posto

Investicijska grupacija Bosqar Invest u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila je rast prihoda i profitabilnosti za 40 posto, izvijestili su u petak iz te kompanije, dodavši da je takav rast najvećim dijelom rezultat poslovanja Mlinar Grupe.

U prvoj polovini 2026. godine poslovni prihodi na razini cijele Grupe iznosili su 360 milijuna eura, što je rast od 40 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Prilagođena EBITDA iznosila je 40 milijuna eura, odnosno 40 posto više nego godinu ranije.

“Prva polovica 2026. ponovno je pokazala da naš model rasta daje rezultate. Istodobno povećavamo prihode, profitabilnost i operativnu učinkovitost, dok održavamo vrlo snažnu kapitalnu poziciju koja nam omogućuje nastavak investicija i novih akvizicija“, izjavio je predsjednik Uprave Bosqar d.d.-a, holding društva Bosqar Invest grupacije Darko Horvat.

Prehrambena poslovna vertikala Future Food u prvom je polugodištu ostvarila 163 milijuna eura prihoda te prihodovno postala najveća poslovna vertikala Bosqar Invest grupe.

Rezultati Future Fooda, kako se navodi u priopćenju, potvrđuju uspješnost strategije razvoja regionalne prehrambene platforme kroz kombinaciju organskog rasta, operativne izvrsnosti i ciljano odabranih akvizicija.

Rast vertikale predvodili su Mlinar i Panvita, koji su tijekom drugog tromjesečja nastavili ulagati u povećanje proizvodnih kapaciteta, razvoj proizvoda, tehnološke inovacije i jačanje tržišne prisutnosti.

Među najvažnijim razvojnim projektima iz tvrtke su naveli Mlinarovu investiciju vrijedna 12 milijuna eura u udvostručenje proizvodnih kapaciteta tvornice bureka u Osijeku, dok je Panvita nastavila ulagati u razvoj vlastitih robnih marki, digitalizaciju i primjenu naprednih tehnologija u prehrambenoj proizvodnji.

Iz tvrtke ističu kako važan strateški korak za daljnji razvoj Future Food platforme predstavlja planirano preuzimanje 100 posto udjela u PIK Vrbovcu, nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji s Fortenova grupom. Zaključenje transakcije, podložno dobivanju potrebnih regulatornih odobrenja, predstavljat će jednu od najvećih investicija u povijesti Bosqar Investa te dodatno učvrstiti poziciju Grupe kao jednog od vodećih prehrambenih sustava u regiji.