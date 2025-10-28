Dva tehnološka diva probili granicu od četiri bilijuna dolara — i sve su bliže Nvidiji

Dionice Microsofta porasle su nakon vijesti o finaliziranju udjela u profitnom dijelu OpenAI-jevog poslovanja, a Appleove snažno rastu posljednjih tjedna zbog lansiranja iPhonea 17.

Dionice Applea i Microsofta porasle su u utorak, čime su obje kompanije po prvi put dosegnule tržišnu vrijednost od četiri bilijuna dolara.

Usprkos tomu, još uvijek zaostaju za Nvidiom, koja je najvrjednija kompanija na svijetu s tržišnom kapitalizacijom većom od 4,6 bilijuna dolara.

Dionice Microsofta porasle su za oko tri posto nakon vijesti da je tvrtka finalizirala 27-postotni udio u profitnom dijelu OpenAI-jevog poslovanja. Microsoft podržava tvorca ChatGPT-a od 2019. godine.

Dionice Applea snažno rastu posljednjih tjedana, zahvaljujući modelima iPhonea 17, koji su lansirani u rujnu i, prema svemu sudeći, prodaju se bolje od prethodnika.

Dionice Applea porasle su u 11 od posljednjih 12 trgovačkih dana. Tvrtka će objaviti financijsko izvješće za četvrto fiskalno tromjesečje u četvrtak, dok Microsoft svoje rezultate objavljuje u srijedu.