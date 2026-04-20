Europska komisija odobrila dokapitalizaciju HBOR-a u iznosu od 411 milijuna eura

Europska komisija je u ponedjeljak odobrila dokapitalizaciju Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu od 411 milijuna eura, koju je provela hrvatska vlada.

Hrvatska je obavijestila Komisiju o svojim planovima da odobri dokapitalizaciju HBOR-a u iznosu od 411 milijuna EUR namijenjenu podupiranju malih i srednjih poduzeća, projekata u području energije iz obnovljivih izvora i razvoja infrastrukture. U skladu sa svojom proširenom nadležnošću HBOR će dati prednost ulaganjima u inicijative kojima se potiče digitalna transformacija, promiču ekološki prihvatljive tehnologije, poboljšava regionalna povezivost i razvija obrambena industrija.

Mjerom se nastoje ojačati inovacije, socijalna uključivost i okolišna održivost.

Komisija je hrvatsku mjeru ocijenila u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, koja državama članicama omogućuje da pod određenim uvjetima podupiru razvoj određenih gospodarskih djelatnosti.



Komisija je između ostaloga zaključila da se tom mjerom olakšava razvoj gospodarskih djelatnosti, odnosno promicanje održivog i regionalno uravnoteženog društvenog i gospodarskog rasta tako što se podupiru subjekti javnog sektora, mala i srednja poduzeća, poduzeća srednje tržišne kapitalizacije i velika poduzeća.

“Potpora je nužna i primjerena za postizanje željenih ciljeva. Osim toga, proporcionalna je jer je ograničena na ispravljanje tržišnih nedostataka, pa je narušavanje tržišnog natjecanja svedeno na najmanju moguću mjeru”, navodi Komisija.

Prema priopćenju Komisije, Hrvatska se obvezala na provedbu nekoliko mjera, uključujući ograničavanje financijskih aktivnosti na ispravljanje relevantnih tržišnih nedostataka i provedbu mjera kojima se izbjegava istiskivanje subjekata privatnog sektora, kako HBOR ne bi ugrozio privatne financijske institucije koje posluju na hrvatskom tržištu.

Stoga je Komisija odobrila hrvatsku mjeru na temelju pravila EU-a o državnim potporama.

Sva ulaganja i reforme koji uključuju državne potpore obuhvaćene nacionalnim planovima oporavka u kontekstu Mehanizma za oporavak i otpornost moraju se prijaviti Komisiji na prethodno odobrenje, osim ako se na njih primjenjuje jedno od pravila o skupnom izuzeću za državne potpore.