Fasal Bio osigurao sedam milijuna eura investicije fonda BlackPeak Capital za globalno širenje

Fasal Bio, hrvatska tvrtka koja razvija vlastitu platformu obnovljivih materijala kao alternativu konvencionalnoj plastici, osigurala je sedam milijuna eura investicije. Novcem planiraju napraviti značajan iskorak u globalnom širenju vlastite platforme.

Novi kapital tvrtka će iskoristiti za proširenje proizvodnih kapaciteta, te jačanje komercijalnih funkcija i R&D. BlackPeak Capital i tim Fasal Bio zajednički će raditi na ubrzavanju međunarodnog rasta i širenju dosega platforme Naturion™, omogućujući da se nova generacija svakodnevnih proizvoda izrađuje od obnovljivih materijala u industrijskim razmjerima.

Tvrtku je 2012. godine osnovao Krešimir Hagljan, inženjer plastike koji je karijeru gradio u austrijskoj kemijskoj i plastičnoj industriji. Sjedište Fasal Bio nalazi se u Zagrebu. Ključni dio poslovanja tvrtke čini Naturion™ – vlastiti kompozitni materijal na bazi drva i obnovljivih prirodnih materijala. Ključna prednost materijala je njegova kompatibilnost s postojećim procesima termoplastične prerade, poput injekcijskog brizganja i ekstruzije, što omogućuje industrijsku primjenu bez značajnih dodatnih ulaganja u novu infrastrukturu te proizvodnju gotovih proizvoda od obnovljivih materijala. Fasal Bio povezuje vlastita tehnološka rješenja s dizajnom proizvoda, izradom prototipova i proizvodnjom, osiguravajući partnerima brz put od ideje do konačnog proizvoda – sposobnost koja dobiva sve veću važnost u trenutku kada propisi diljem svijeta pooštravaju ograničenja za upotrebu konvencionalne plastike, a ciljevi održivosti postaju konkretan poslovni zahtjev.

Što sve proizvode?

Proizvodni asortiman Fasal Bio obuhvaća više kategorija, uključujući žvakalice za kućne ljubimce, dječje igračke i igre, proizvode za kućanstva te premium vješalice za odjeću. Vlastiti brendovi tvrtke, D-Bone i Formiq, najbolji su prikaz svestranosti platforme u različitim primjenama. Materijal Naturion™ već se koristi kod vodećih međunarodnih brendova u Sjedinjenim Američkim Državama i zapadnoj Europi.

Kako trenutačna potražnja već premašuje raspoložive proizvodne kapacitete, novi će pogon tvrtki Fasal Bio omogućiti da odgovori na povećani opseg postojećih projekata, pridobije nove kupce te proširi ponudu vlastitih linija proizvoda.

„Godinama radimo na tome da smanjimo korištenje konvencionalne plastike u svakodnevnim proizvodima – ne samo kroz inovaciju, već kroz rješenja koja funkcioniraju u industrijskim razmjerima.

Ova investicija predstavlja prekretnicu za Fasal Bio. Iz faze u kojoj smo dokazivali da je naš koncept izvediv, prelazimo u fazu globalnog skaliranja.

Uz podršku BlackPeak Capitala širimo proizvodnju, jačamo komercijalne kapacitete i ubrzavamo našu misiju — omogućiti da se nova generacija svakodnevnih proizvoda izrađuje od obnovljivih materijala u industrijskim razmjerima.ˮ – rekao je Krešimir Hagljan, osnivač i direktor tvrtke Fasal Bio.

„Fasal je izgradio nešto iznimno rijetko – platformu u kojoj se duboko tehničko znanje pretvara u skalabilne proizvode spremne za tržište. Upravo je to tip tvrtke u kojoj growth-equity kapital može napraviti stvarnu razliku: ne samo ubrzanjem rasta, nego i omogućavanjem tvrtki s autentičnom inovacijom da pokrene promjene u industrijskim razmjerima.

U trenutku kada industrija prelazi s deklaracija o održivosti na njihovu stvarnu provedbu, rješenja poput Fasalova postaju nužnost. Vjerujemo da Fasal u toj tranziciji ne samo sudjeluje, već je i aktivno oblikuje.

Veselimo se suradnji s timom Fasal Bio u proširenju proizvodnih kapaciteta i globalnom širenju platformeˮ – rekao je Marko Dabić, Investment Manager u BlackPeak Capitalu.