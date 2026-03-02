Filip Dragoslavić: Želimo da naš digitalni novčanik Solflare postane novi Revolut

Suosnivač tvrtke Solflare Filip Dragoslavić bit će jedan od predavača na konferenciji Money Motion koja će se održati 11. i 12. ožujka 2026. godine na Zagrebačkom velesajmu. Riječ je o novčaniku – aplikaciji koja korisnicima omogućuje ulaganje, štednju i slanje svih vrsta tokenizirane imovine, kao i svakodnevno plaćanje putem Mastercard kartice. U fokusu njihove aplikacije su blockchain platforma Solana i kriptovaluta SOL. Za Forbes Hrvatska komentirao je razvoj startupa za koji se nada da će postati novi Revolut.

Solflare danas ima više od četiri milijuna aktivnih korisnika koji raspolažu s desecima milijardi dolara imovine. Tko su vaši najčešći korisnici?

Vidimo dva različita tipa korisnika. Otprilike dvije trećine dolazi iz SAD-a i Europe, gdje Solflare primarno služi kao alat za investiranje u različite vrste tokenizirane imovine – od kriptovaluta do dionica, metala pa čak i Pokémon karata. Tokenizacija omogućuje da se s jednog mjesta relativno jednostavno investira u gotovo bilo koju vrstu imovine.

Preostala trećina korisnika dolazi iz zemalja u razvoju, poput Nigerije i Filipina, gdje Solflare često služi kao osnovni alat za financijske usluge – čuvanje i slanje novca.

Što je bilo ključno za rast Solflarea? Proizvod, tržišni timing ili nešto treće?

Sve je imalo utjecaj, ali najviše je doprinijela eksplozija tržišta 2024. godine. Naravno, ne bismo bili u poziciji iskoristiti taj zamah da već tri godine prije toga nismo gradili proizvod i prisutnost na tržištu.

Osobno vjerujem da naša industrija počinje “odrastati” i da će se sve više percipirati kao tehnologija, a sve manje kao špekulacija. Dosadašnja volatilnost, koja je privlačila ogromnu pažnju, istovremeno je bila i najbolja i najgora stvar koja se kriptu mogla dogoditi.

Ulazimo u eru u kojoj će se velik dio financijskih tokova odvijati na blockchainu, a da korisnici to neće ni primijetiti – osjetit će samo prednosti, poput trenutačnih i gotovo besplatnih transfera.

To je i smjer u kojem ide Solflare.

Tko stoji iza Solflarea?

Trenutno 158 članova Solflare tima koji vjeruju u novac nove generacije. Otprilike trećina tima je u Hrvatskoj, druga trećina je u Srbiji uz mog suosnivača Vidora Gencela, a ostatak je raspoređen diljem svijeta.

Čvrsto vjerujemo da je ovo budućnost financija za sve ljude. Svjesni smo da se prilike koje preoblikuju društvo ne pojavljuju često – i upravo se to odražava u našim ambicijama i radnoj etici.

Zbog čega ste od svih blockchain okruženja izabrali baš Solanu i kriptovalutu SOL?

Još 2020. godine, u samim počecima Solane, prepoznali smo da je riječ o tehnologiji koja može omogućiti korištenje blockchaina milijardama ljudi. Izraz “kriptovaluta” zapravo je nedovoljno precizan za ono što Solana jest – ona je više poput operativnog sustava na kojem drugi mogu graditi aplikacije.

Danas postoje tisuće aplikacija na Solani, od kojih su financijske najzastupljenije jer je upravo u tom području blockchain pronašao svoju najjasniju primjenu.

SOL je nativni token koji služi kao “gorivo” tog operativnog sustava. Što je više aktivnosti na mreži, to je veća i potražnja za SOL-om.

Solflare je self-custody novčanik. Možete li čitateljima Forbesa Hrvatska pojasniti što je to? Kako monetizirate takav model novčanika, a da pritom ne kompromitirate korisničku kontrolu i povjerenje?

U self-custody modelu vi ste sami svoja banka. Samo korisnik ima kontrolu nad svojim novcem – nitko drugi, pa ni mi. To znači da imate neograničen pristup svojim sredstvima i ne morate tražiti “dopuštenje” za korištenje vlastitih sredstava.

Sve se temelji na blockchain tehnologiji koja omogućuje uklanjanje posrednika – u ovom slučaju banke. Uklanjanjem neefikasnosti stvara se veća vrijednost za korisnika. Danas je moguće poslati 50 centi ili 50 milijardi eura s jednog kraja svijeta na drugi za manje od sekunde i uz minimalnu naknadu – što je u tradicionalnom financijskom sustavu gotovo nezamislivo. To je razlika poput slanja pisma poštom i slanja poruke putem mobitela.

Procjene govore da bi do 2030. godine oko 14 posto globalnog platnog prometa moglo biti temeljeno na blockchainu.

Solflare nikada nema pristup imovini korisnika. Za razliku od banaka, ne možemo raspolagati depozitima bez izričitog dopuštenja korisnika. Aplikacija je u svojoj osnovi besplatna, a monetizacija dolazi kroz transparentne i niske naknade pri trgovanju tokeniziranom imovinom.

Čemu sve služi vaš novčanik?

Interno se sve manje referiramo na Solflare kao “novčanik”, a sve više kao buduću financijsku super aplikaciju. Novčanik podrazumijeva samo čuvanje i transfer imovine, a mi danas nudimo znatno više.

Korisnici mogu ulagati u različite vrste imovine — od kripta, dionica i obveznica do metala pa čak i Pokémon karata. Sve čemu se može pridodati vrijednost moguće je tokenizirati i, uz dovoljnu likvidnost, učiniti dostupnim za trgovanje.

Uz to, korisnici mogu štedjeti uz veće prinose nego u tradicionalnim sustavima, jer se vrijednost ne zadržava na razini banke, već prelazi korisniku. U prosjeku, korisnici ostvaruju između 4 posto i 6 posto godišnjeg prinosa na štednju u tokeniziranim eurima ili dolarima, bez izloženosti volatilnosti kripto tržišta.

Nudite i debitnu Solflate Mastercard karticu. Koliko je to uobičajeno u kripto svijetu? S kojom kriptoimovinom je ona povezana i na koji način? Jesu li klasične kartice budućnost jednostavnog korištenja kripta?

Debitne kartice postaju sve češće, ali posebnost naše kartice je što zadržava principe self-custody modela – korisnik ostaje u potpunoj kontroli svojih sredstava.

Mnoge druge kartice funkcioniraju na prepaid principu, gdje korisnik prethodno prenosi kripto sredstva na račun pružatelja usluge. U tom slučaju postoji rizik da, ako pružatelj propadne, propadnu i sredstva korisnika.

Mi smo uložili značajne resurse u razvoj tehnologije koja omogućuje da sredstva ostaju na korisničkom računu i povlače se isključivo u trenutku kupnje. Čak i u slučaju da Solflare prestane postojati, korisnikova sredstva ostaju sigurna.

Posebno ulažemo u segment plaćanja jer je to trenutak kada ljudi vide da je riječ o stvarnom novcu kojim mogu kupiti stvarne proizvode i usluge..

Koji su vam planovi za budućnost?

Jednostavno rečeno: postati znatno bolji Revolut.

Revolut nudi odlično korisničko iskustvo, trgovanje različitim vrstama imovine i jednostavna plaćanja, ali i dalje počiva na tradicionalnom financijskom sustavu.

Revolut je “omotao” stari novac softverom. Naš temelj je novi novac koji je sam po sebi softver. To donosi veću vrijednost korisnicima, ali i potpuno nove mogućnosti korištenja.

Uskoro planiramo i snažniji iskorak na hrvatsko tržište. Blizina i dobro poznavanje lokalnog okruženja dodatno će ubrzati naš razvoj prema financijskom superappu.