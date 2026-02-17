Pad bitcoina stavlja dionice tvrtki koje kupuju kripto na kušnju, gube se milijarde dolara

Val kompanija prihvatio je 2025. godine priručnik za bitcoin Michaela Saylora. No s obzirom na to da cijene strmoglavo padaju, ulagači sada razdvajaju povoljne prilike od zamki u bilanci.

Kripto se vratio na dno. Bitcoin je ispod 70.000 dolara, što je otprilike 50 posto manje u odnosu na vrhunce iz listopada. A bol je najizraženija kod nove klase javnih kompanija koje su 2025. sebe preoblikovale u gomilatelje kriptovaluta: takozvane digital asset treasuries ili DAT-ove. (Riječ je o tvrtkama čija ključna poslovna strategija je akumulacija kriptovaluta, op.FH.)

Na kraju 2025. bilo je više od 200 takvih tvrtki koje su zajedno držale oko 150 milijardi dolara u kriptovalutama, čineći čitavu mini-industriju modeliranu prema tvrtki Strategy Michaela Saylora, ranije poznatoj kao MicroStrategy. Ta tvrtka danas je div s tržišnom kapitalizacijom od 44 milijarde dolara koji kupuje bitcoin i koji se iz male, zaboravljene softverske tvrtke transformirala u korporativnog prvaka dodavanja bitcoina u bilancu.

No i prije posljednjeg vala pada udjeli mnogi DAT-ova već su se trgovali uz diskont u odnosu na tržišnu vrijednost kriptovalute koju drže. Sada, kada tokeni ponovno klize, njihove dionice padaju brže od imovine koju drže, gomilajući papirnate gubitke i otežavajući praćenje Saylorove strategije kontinuirane kupnje kripta.

Prema procjeni pružatelja podataka Artemis, DAT-ovi su ukupno izgubili više od 20 milijardi dolara vrijednosti. Sam Strategy prijavio je operativni gubitak od 17,4 milijarde dolara u četvrtom tromjesečju 2025., a njegova je dionica pala gotovo 70 posto u posljednjih šest mjeseci. BitMine Immersion Technologies, pandan ethereum-trezora sa sjedištem u Las Vegasu, bilježi 8,1 milijardu dolara nerealiziranih gubitaka, a dionica mu je pala sličnih 66 posto.

Dok su te kompanije uspjele održati omjer tržišne vrijednosti i neto vrijednosti imovine (mNAV), koji pokazuje premiju ili diskont u odnosu na temeljne kripto-udjele, blizu ili malo iznad 1,0, deseci manjih DAT-ova pali su na duboke diskonte, što ne samo da otežava prikupljanje svježeg kapitala nego dovodi u pitanje i samu svrhu njihova postojanja.

Mnoge od tih „trezorskih tvrtki“ „jednostavno nisu imale strategiju“, već su zapravo bile oportunističke oklade, kaže Marius Barnett, predsjednik Sui Group Holdingsa, digitalne trezorske tvrtke usmjerene na kriptovalutu Sui.

Slom kripto-trezora

Čak se i nekima od najvećih DAT-ova sada se trguje uz strme diskonte u odnosu na vrijednost njihovih kripto-udjela, a i njihove dionice se ruše.

Podaci na 13.2., izvor Forbes

U teoriji, niže cijene trebale bi biti savršena prilika za kupnju još bitcoina, ethera, solane ili bilo koje druge kriptovalute u skladu s vašim mandatom – i to uz popust. U stvarnosti, mnoge od tih kompanija nakupovale su blizu vrhunca cijena, nisu konzervativno upravljale gotovinom i sada nemaju fleksibilnost za nastavak kupnje.

To neizbježno dovodi do prodajnog pritiska. Ako dovoljno DAT-ova počne zatvarati svoje pozicije, nije teško zamisliti daljnji pad cijena tokena, što bi dovelo do novih gubitaka.

U jednom od nedavnih primjera, ETHZilla, tvrtka bazirana na kupnji ethera sa sjedištem u Palm Beachu, nedavno je prodala dio svojih 139 milijuna dolara vrijednih ETH udjela kako bi kupila dva avionska motora za 12,2 milijuna dolara. Potom su ih dali u leasing neimenovanoj velikoj aviokompaniji za oko 90.000 dolara mjesečno, prema navodima tvrtke. No izvršni direktor McAndrew Rudisill kaže da ga volatilnost ne zabrinjava.

„Bili smo prilično proaktivni i u stakingu ethera i u upravljanju izloženošću, a oduvijek smo govorili o tokenizaciji stvarne imovine. Naš je fokus uvijek bio doći do točke u kojoj generirate prihod i novčani tok koristeći tu imovinu, a sada smo upravo tamo.“ ETHZilla, koja je prije kripto-euforije bila poznata kao 180 Life Sciences Corp, planira tokenizirati hipoteke za modularne kuće, za koje Rudisill tvrdi da imaju niske stope neplaćanja.

Danas mnogi DAT-ovi izgledaju kao iznimno povoljne prilike s obzirom na to da se čini kako se njihova temeljna kriptovaluta vrednuje i po samo 13 centi za dolar. Štoviše, mnoga veća imena, poput Strategyja i Metaplaneta, izbjegla su založiti svoju kriptovalutu kao kolateral, pa ne moraju prodavati svoje trezore kako bi pokrili obveze.

Koliko god diskonti izgledali primamljivo, ne treba računati na njihovo brzo smanjivanje osim ako kripto ponovno snažno ne poraste i ne vrati zamah DAT-ovima. Mnogi predviđaju val konsolidacije među korporativnim vlasnicima kripta. No preuzimanja među digitalnim trezorskim tvrtkama nisu jednostavna.

„Mislim da je vrlo izazovno raditi spajanja i preuzimanja, barem sada“, kaže Christian Lopez, direktor u Cohen & Company Capital Markets. „Prvo, svi misle da su podcijenjeni. Možda jesu, možda nisu. Teoretski, ako se ja trgujem na 0,8 mNAV-a, a ti na 0,9 mNAV-a, i ti me preuzmeš za 0,85 mNAV-a, to je tehnički isplativo za obje strane. Na papiru to ima smisla. Ali onda nastupaju problemi s dioničarima i upravljanjem.“ (mNAV je ‘multiple of Net Asset Value’, odnosno omjer tržišne vrijednosti i neto vrijednosti imovine, op.FH.)

Mnogi špekulanti koji drže dionicu na 0,8 mNAV-a neće biti skloni odobriti posao na 0,85 mNAV-a, osobito ako bi likvidacija donijela bliže 1,0 mNAV-u. Zašto prodati kompaniju uz diskont ako bi sama prodaja kripta donijela nominalnu vrijednost?

To je zamka u kojoj su mnogi DAT-ovi sada, kaže Lopez. Na temeljnoj imovini pali su 20 posto, 30 posto, u nekim slučajevima i 70 posto, uz ograničenu količinu gotovine. Sve se svodi na likvidnost. Neki se trguju u vrijednosti od stotina milijuna dolara dnevno, ali mnogi su nelikvidni. A bez volumena je teško dobiti financiranje po bilo kojoj cijeni.

Lopezova investicijska banka pokušava tvrtkama i ulagačima ponuditi konvertibilne obveznice. „Jedna od stvari koje predlažemo nekim klijentima je konvertibilna zadužnica koja se financira danas, a konvertira tek kada se trguju iznad 1,0 mNAV-a“, kaže Lopez. „To ulagaču daje zaštitu od pada – recimo rok od dvije do tri godine, uz konverziju samo iznad te razine. Kada se konvertira, tehnički je akretivno, i koriste taj kapital.“

No ulagači ne pokazuju velik interes, a ni uprave kripto-trezora. „Teško je zaključiti takve poslove jer se raspon između kupovne i prodajne cijene jednostavno ne može premostiti. Ulagači žele više zaštite i više potencijala rasta, a upravni odbori i menadžment kažu: ‘Treba nam novac’, ali smatraju da je preskup, osobito u ovom silaznom ciklusu kripta.“

Neki DAT-ovi, čini se, potpuno mijenjaju smjer.

Bitcoin-trezor Anthonyja Pompliana, ProCap Financial, posjeduje 5.007 bitcoina, vrijednih 343 milijuna dolara, ali ima tržišnu kapitalizaciju od samo 214 milijuna dolara. Njegove dionice, kojima se trguje na Nasdaqu, pale su 75 posto u posljednjih godinu dana. Prošlog tjedna Pompliano je objavio da će ProCap preuzeti njegovu drugu tvrtku, CFO Silvia, platformu za osobne financije koja prati vašu imovinu, te je kombinirani subjekt predstavio kao „prvu javno izlistanu agentičku financijsku tvrtku“ s misijom „pomoći neovisnim ulagačima da zarađuju“.

Tvrdi da posao nije potaknut padom tržišne kapitalizacije ili dubokim diskontom kripta, ističući da je Silvia pokrenuta prije ProCapa, u svibnju 2025., mjesec dana prije nego što je ProCap najavio SPAC spajanje kako bi postao bitcoin-trezor. Budući da je ProCap Financial tako nova tvrtka, Pomplianu se teško može zamjeriti što juri prema najnovijem miljeniku burze – agentičkoj umjetnoj inteligenciji.

Za ulagače u DAT-ove, pravi test ovog silaznog ciklusa jest imaju li tvrtke poput ProCapa održiv plan za monetizaciju svog kripta ili su tek zamke u bilanci. Dok je bitcoin rastao, ta razlika nije bila presudna. Na 68.000 dolara i u padu, itekako jest.

Nina Mambysheva, novinarka Forbesa

Link na originalni članak.