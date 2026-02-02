Jedan od najgorih tjedana za bitcoin: Zašto je baš sada pod pritiskom?

Prvi put od travnja 2025. bitcoin je skliznuo ispod razine od 80.000 dolara, uz pad vrijednosti od približno 22 posto na godišnjoj razini.

Bitcoin je u ponedjeljak nastavio s gubicima, nakon što je najveća svjetska kriptovaluta prvi put od travnja 2025. pala ispod razine od 80.000 dolara.

Bitcoin se u ponedjeljak trgovao po cijeni od 77.494,65 dolara, prema podacima CoinMetricsa. U jednom je trenutku pao i na 74.876 dolara, no kasnije je dio gubitaka ublažen. U posljednjih sedam dana vrijednost bitcoina pala je oko 12 posto, čime je s tržišta bitcoina izbrisano više od 200 milijardi dolara vrijednosti, pokazuju podaci CoinMarketCapa, piše CNBC.

Bitcoin je tijekom vikenda pao ispod 80.000 dolara. Dessislava Ianeva, analitičarka za istraživanja u kripto burzi Nexo, rekla je za CNBC da se pad bitcoina “poklopio sa širim zaokretom tržišta prema izbjegavanju rizika” te da je “dodatno pojačan strukturno slabom likvidnošću tijekom vikenda, a ne specifičnim kripto-razvojem događaja ili znakovima temeljnih problema”.

Veliki pad dionica

Bitcoin se često kreće u korelaciji s rizičnom imovinom poput dionica te može rasti i padati zajedno s njima. Američke dionice pale su u petak, predvođene tehnološkim kompanijama poput Microsofta, čije su dionice potonule 10 posto nakon što su poslovni rezultati razočarali ulagače. Negativno raspoloženje prelilo se u ponedjeljak i na europska i azijska tržišta dionica. Zlato i srebro također su nastavili gubitke u ponedjeljak.

Pad bitcoina dodatno su pogoršale prisilne likvidacije, kada se pozicije trgovaca automatski zatvaraju nakon što cijena dosegne određenu razinu. Od četvrtka je likvidirano više od dvije milijarde dolara dugih i kratkih bitcoin pozicija, pokazuju podaci Coinglassa.

Takve likvidacije mogu imati lančani učinak na kripto tržištima, gdje cijene mogu naglo kliznuti naniže kako se pozicije masovno zatvaraju. Ulagači također procjenjuju mogući utjecaj Kevina Warsha, koji će naslijediti Jeromea Powella na čelu Federalnih rezervi.

Prošlog su tjedna investicijski proizvodi vezani uz digitalnu imovinu zabilježili drugi uzastopni tjedan neto odljeva, u ukupnom iznosu od 1,7 milijardi dolara, prema podacima CoinSharesa. Ukupni odljevi od početka godine sada iznose milijardu dolara, što “signalizira izraženo pogoršanje raspoloženja ulagača prema toj klasi imovine”, naveo je James Butterfill, voditelj istraživanja u CoinSharesu.

Druge kriptovalute u minusu

Yuya Hasegawa, analitičar u japanskoj kripto tvrtki Bitbank, rekao je za CNBC da se nedavna rasprodaja bitcoina “čini potaknutom kombinacijom rastućih geopolitičkih rizika, pada tehnoloških dionica izazvanog Microsoftom te sloma plemenitih metala – jednog od rijetkih preostalih sigurnih utočišta za kapital ulagača posljednjih tjedana”.

Iako se bitcoin ponekad promovira kao imovina pogodna za ulaganje u razdobljima tržišne nestabilnosti, u proteklih godinu dana njegova je vrijednost pala oko 22 posto. I druge kriptovalute bile su u ponedjeljak u minusu nakon višednevne rasprodaje, uključujući ether i XRP.

U subotu su likvidacije na tržištu kriptovaluta dosegnule vrijednost od 2,56 milijardi dolara, što je bio deseti najveći jednodnevni događaj te vrste, prema podacima Coinglassa.