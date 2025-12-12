FINA podnijela tužbu zbog toga jer joj je onemogućeno preuzimanje Ljubljanske burze

Financijska agencija FINA, koja preuzima Zagrebačku, a time i Ljubljansku burzu, prema pisanju Dela osporavat će na sudu odluku slovenskog regulatora.

Hrvatska državna financijska agencija FINA podnijela je tužbu protiv odluke slovenskog regulatora tržišta vrijednosnih papira (ATVP), koji je nedavno odbio Finin zahtjev za suglasnost pri stjecanju kvalificiranog udjela u Ljubljanskoj burzi, piše list Delo. FINA je u Hrvatskoj već dobila suglasnost za preuzimanje većinskog udjela Zagrebačke burze, koja je stopostotni vlasnik Ljubljanske burze.

U Fini odluku nisu komentirali jer postupak još traje, rekli su za Delo. Ni ATVP ne komentira Fininu tužbu.

Što će napraviti Upravni sud?

Upravni sud sada ima tri mogućnosti. Odbijanjem tužbe potvrdio bi odluku ATVP-a. Odluku Agencije za tržište vrijednosnih papira može i poništiti te je vratiti na ponovno odlučivanje, a može je i izmijeniti, navodi list.

Podsjetimo, vlada na čelu s premijerom Robertom Golobom nekoliko je dana prije glasovanja ATVP-a Ljubljansku burzu proglasila kritičnom infrastrukturom, što znači da je za prodaju potrebno i odobrenje vlade. Istodobno je dala mišljenje da Fina ne uživa ugled prema Zakonu o bankarstvu; na izvanrednoj sjednici saborskog odbora za financije zastupnici vladajuće koalicije naveli su da je Fina imala važnu ulogu u ometanju interesa slovenske države i Ljubljanske banke u Hrvatskoj nakon raspada Jugoslavije.

Nakon odluke ATVP-a ponudu za preuzimanje Ljubljanske burze podnijela je i slovenska tvrtka Axor Holding, u vlasništvu Hermana i Mateja Rigelnika. Za stopostotni udio Zagrebačkoj burzi ponudili su četiri milijuna eura, što je druga ponuda te tvrtke u posljednje dvije godine. Na prvu ponudu vlasnik nije odgovorio. Zaprimanje druge ponude burza je potvrdila, ali je navela da je ne može razmatrati dok traje postupak preuzimanja Fine.

Fina trenutačno ima oko 10-postotni udio u Zagrebačkoj burzi. U kolovozu je agencija objavila da namjerava steći većinski udio, a u rujnu je preuzimanje odobrila HANFA.