Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište

Jedna od najpoznatijih farmaceutskih kompanija u regiji preuzima izolski Sanofarm koji se bavi uvozom i distribucijom prirodnih proizvoda – dijetetskih dodataka prehrani proizvođača iz Italije.

Zaključno s posljednjim danom prošle godine, u sustavu Galenike poslovalo je ukupno 14 tvrtki. Vrlo brzo toj će se skupini pridružiti još jedna – slovenska kompanija Sanofarm.

Prijava buduće koncentracije ovih je dana stigla do sjevernomakedonske Komisije za zaštitu tržišnog natjecanja, a očekuje se da će sličan zahtjev uskoro biti podnesen i drugim antimonopolskim tijelima u regiji.

Iz dokumentacije je vidljivo da beogradska Galenika namjerava preuzeti potpunu kontrolu nad tvrtkom osnovanom u Izoli.

“Sanofarm je slovenska kompanija koja se bavi uvozom i distribucijom prirodnih proizvoda – dijetetskih dodataka prehrani proizvođača iz Italije, Pharmalife Research i ESI”, navodi se u obavijesti. “Sanofarm je ekskluzivni uvoznik i distributer proizvoda tih proizvođača za Sloveniju i Hrvatsku. Nema podružnice, filijale ni predstavništva u Sjevernoj Makedoniji, niti ostvaruje prihod na tom tržištu.”

Uspješne i manje uspješne godine

Galenika već ima tvrtku u Sloveniji koja posluje pod nazivom Galenika S. Predložena transakcija odnosi se na tržište veleprodaje farmaceutskih proizvoda koji se mogu kupiti bez recepta.

“Na temelju preliminarnog ispitivanja Komisija je utvrdila da predmetna koncentracija može potpasti pod odredbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Međutim, konačna odluka o ovom pitanju još nije donesena. Komisija poziva zainteresirane treće strane da dostave svoja zapažanja i mišljenja o ovoj koncentraciji”, stoji u priopćenju Komisije za zaštitu tržišnog natjecanja Sjeverne Makedonije.

Kupac, Galenika, jedna je od najpoznatijih farmaceutskih kuća u regiji – iza koje stoje sjajni, ali i manje uspješni dani. To je prva tvornica lijekova u poslijeratnoj Jugoslaviji, ujedno i prvi proizvođač penicilina u zemlji te četvrti u svijetu. Nažalost, to je i tvornica koju je Srbija u drugoj privatizaciji nudila za samo jedan euro.

Kupac je ipak 2017. godine za tvornicu u Zemunu platio 16 milijuna eura, podmirio 25 milijuna eura bankarskih dugova i obvezao se na ulaganje dodatnih 5,5 milijuna eura.

Proizvodnja im raste

Danas je Galenika dio brazilske NC Grupe, koja se opisuje kao lider na tržištima Brazila i Latinske Amerike te zapošljava oko 10.000 ljudi. U Galenici radi oko 750 zaposlenika.

Prema financijskom izvještaju za 2024. godinu, Galenikina je grupa ostvarila 950 milijuna eura prihoda od prodaje na domaćem i inozemnom tržištu, što predstavlja rast od 13 posto u odnosu na godinu prije. Proizvedeno je više od 49 milijuna pakiranja lijekova, što je porast od dva posto.

Tvrtka je prošlu godinu završila s poslovnom dobiti od nešto manje od 11 milijuna eura, dok je godinu ranije taj iznos bio više od 17 milijuna eura. Neto dobit smanjila se za 56 posto i iznosila je 6,1 milijun eura.

Poslovni rashodi porasli su 11 posto, a u kompaniji to objašnjavaju većim obujmom prodaje.