HPB s 2,13 milijardi eura kreditira Hrvatske autoceste

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo (HPB) potpisala je 30. srpnja 2026. svoj najveći pojedinačni kreditni posao u korporativnoj povijesti: s društvom Hrvatske autoceste d.o.o. potpisan je ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu do 2,13 milijardi eura, čime preuzima refinanciranje postojećeg dugoročnog klupskog kredita iz 2023. godine te osigurava dodatna sredstva za nastavak izgradnje hrvatske autocestovne mreže.

Za transakciju je Vlada Republike Hrvatske dala 100 % državno jamstvo.

Ukupan iznos kredita podijeljen je u dvije tranše: Tranša A, u iznosu od 1,53 milijarde eura, koristi se za refinanciranje postojećeg dugoročnog klupskog kredita iz 2023. godine, dok se Tranša B, u iznosu od 600 milijuna eura, usmjerava u financiranje novih kapitalnih ulaganja, među kojima je i izgradnja dionica autoceste A1 (Metković – most Pelješac – čvor Doli – Dubrovnik) i autoceste A7 (Križišće – Novi Vinodolski – Žuta Lokva).

Marko Badurina, predsjednik Uprave HPB-a, izjavio je kako ovim ugovorom Banka potvrđuje ulogu pouzdanog financijskog partnera Republike Hrvatske u financiranju strateške infrastrukture te kako su povoljniji uvjeti refinanciranja rezultat snažne pozicije Banke, njezinog opredjeljenja za podršku ključnim nacionalnim projektima i ispunjenja misije stvaranja uvjeta za bolji život u Hrvatskoj.