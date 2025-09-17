Hrvatska stopa inflacije među najvišima je u EU

Financije
author image
Forbes Hrvatska 17. ruj 2025. 13:41
featured image
Foto: Profimedia

17. ruj 2025. 13:41

Hrvatska stopa inflacije bila je treća po visini u Europskoj uniji u kolovozu. Ispred su samo Rumunjska i Estonija.

Godišnja stopa inflacije u europodručju u kolovozu 2025. godine (na godišnjoj razini) iznosila je 2,0 posto – pokazuju podaci Eurostata. No, Hrvatska stopa jedna je od najviših.

Najviša je bila u Rumunjskoj (8,5%) i Estoniji (6,2%), dok je Hrvatska na trećem mjestu sa 4,6 posto. DZS je nedavno objavio podatak o stopi od 4,1 posto, no tada su pojasnili da se radi o 4,6 posto ako koriste indeks koji omogućuje usporedbu s drugim državama EU.

Cipar bez inflacije

Još četiri države imaju inflaciju iznad četiri posto, dok su na drugom kraju ljestvice Italije (1,6%), Francuska (0.8%) i Cipar u kojem stopa iznosi 0,0 posto.

U usporedbi sa srpnjem 2025., godišnja inflacija pala je u devet država članica, ostala stabilna u četiri, a porasla u četrnaest. Hrvatska je porasla s 4,5 na 4,6 posto.

U kolovozu 2025. najveći doprinos godišnjoj stopi inflacije u europodručju došao je od usluga (+1,44 postotna boda), zatim hrane, alkohola i duhana (+0,62 postotna boda), neenergetskih industrijskih dobara (+0,18 postotna boda) te energije (-0,19 postotna boda).

Godišnja stopa inflacije
Aug 24Mar 25Apr 25May 25Jun 25Jul 25Aug 25Aug 25
Euro područje2.22.22.21.92.02.02.00.1
EU2.42.52.42.22.32.42.40.2
Belgija4.33.63.12.82.92.62.61.5
Bugarska2.44.02.82.93.13.43.50.1
Češka2.42.71.72.32.82.52.40.0
Danska1.41.41.51.51.82.21.9-0.7
Njemačka2.02.32.22.12.01.82.10.1
Estonija3.44.34.44.65.25.66.20.9
Irska1.11.82.01.41.61.61.90.4
Grčka3.23.12.63.33.63.73.1-0.6
Španjolska2.42.22.22.02.32.72.70.0
Francuska2.20.90.90.60.90.90.80.5
Hrvatska3.04.34.04.34.44.54.60.2
Italija1.22.12.01.71.81.71.6-0.2
Cipar2.22.11.40.40.50.10.00.8
Latvija0.93.54.03.73.93.94.2-0.2
Litva0.83.73.63.03.23.43.6-0.3
Luksemburg1.71.51.72.12.42.62.81.2
Mađarska3.44.84.24.54.64.24.20.0
Malta2.42.12.62.72.52.52.70.7
Nizozemska3.33.44.12.92.82.52.40.3
Austrija2.43.13.33.03.23.74.10.3
Poljska4.04.43.73.53.42.92.7-0.1
Portugal1.81.92.11.72.12.52.5-0.1
Rumunjska5.35.14.95.45.86.68.52.1
Slovenija1.12.22.31.92.52.93.00.0
Slovačka3.24.23.94.34.64.64.40.1
Finska1.11.81.92.01.91.92.2-0.3
Švedska1.32.12.12.32.93.13.4-0.3
Island4.33.43.93.53.93.73.7-0.2
Norveška2.32.32.12.72.73.13.5-0.7
Švicarska1.00.10.3-0.20.20.10.0-0.1
Stope inflacije u EU državama za kolovoz 2024., mjesece od ožujka do kolovoza 2025. godine, te za kolovoz 2025. godine, ali na mjesečnoj razini; Izvor: Eurostat

Postani dio Forbes zajednice

Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail.

tagovi