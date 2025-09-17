Hrvatska stopa inflacije među najvišima je u EU
Hrvatska stopa inflacije bila je treća po visini u Europskoj uniji u kolovozu. Ispred su samo Rumunjska i Estonija.
Godišnja stopa inflacije u europodručju u kolovozu 2025. godine (na godišnjoj razini) iznosila je 2,0 posto – pokazuju podaci Eurostata. No, Hrvatska stopa jedna je od najviših.
Najviša je bila u Rumunjskoj (8,5%) i Estoniji (6,2%), dok je Hrvatska na trećem mjestu sa 4,6 posto. DZS je nedavno objavio podatak o stopi od 4,1 posto, no tada su pojasnili da se radi o 4,6 posto ako koriste indeks koji omogućuje usporedbu s drugim državama EU.
Cipar bez inflacije
Još četiri države imaju inflaciju iznad četiri posto, dok su na drugom kraju ljestvice Italije (1,6%), Francuska (0.8%) i Cipar u kojem stopa iznosi 0,0 posto.
U usporedbi sa srpnjem 2025., godišnja inflacija pala je u devet država članica, ostala stabilna u četiri, a porasla u četrnaest. Hrvatska je porasla s 4,5 na 4,6 posto.
U kolovozu 2025. najveći doprinos godišnjoj stopi inflacije u europodručju došao je od usluga (+1,44 postotna boda), zatim hrane, alkohola i duhana (+0,62 postotna boda), neenergetskih industrijskih dobara (+0,18 postotna boda) te energije (-0,19 postotna boda).
|Godišnja stopa inflacije
|Aug 24
|Mar 25
|Apr 25
|May 25
|Jun 25
|Jul 25
|Aug 25
|Aug 25
|Euro područje
|2.2
|2.2
|2.2
|1.9
|2.0
|2.0
|2.0
|0.1
|EU
|2.4
|2.5
|2.4
|2.2
|2.3
|2.4
|2.4
|0.2
|Belgija
|4.3
|3.6
|3.1
|2.8
|2.9
|2.6
|2.6
|1.5
|Bugarska
|2.4
|4.0
|2.8
|2.9
|3.1
|3.4
|3.5
|0.1
|Češka
|2.4
|2.7
|1.7
|2.3
|2.8
|2.5
|2.4
|0.0
|Danska
|1.4
|1.4
|1.5
|1.5
|1.8
|2.2
|1.9
|-0.7
|Njemačka
|2.0
|2.3
|2.2
|2.1
|2.0
|1.8
|2.1
|0.1
|Estonija
|3.4
|4.3
|4.4
|4.6
|5.2
|5.6
|6.2
|0.9
|Irska
|1.1
|1.8
|2.0
|1.4
|1.6
|1.6
|1.9
|0.4
|Grčka
|3.2
|3.1
|2.6
|3.3
|3.6
|3.7
|3.1
|-0.6
|Španjolska
|2.4
|2.2
|2.2
|2.0
|2.3
|2.7
|2.7
|0.0
|Francuska
|2.2
|0.9
|0.9
|0.6
|0.9
|0.9
|0.8
|0.5
|Hrvatska
|3.0
|4.3
|4.0
|4.3
|4.4
|4.5
|4.6
|0.2
|Italija
|1.2
|2.1
|2.0
|1.7
|1.8
|1.7
|1.6
|-0.2
|Cipar
|2.2
|2.1
|1.4
|0.4
|0.5
|0.1
|0.0
|0.8
|Latvija
|0.9
|3.5
|4.0
|3.7
|3.9
|3.9
|4.2
|-0.2
|Litva
|0.8
|3.7
|3.6
|3.0
|3.2
|3.4
|3.6
|-0.3
|Luksemburg
|1.7
|1.5
|1.7
|2.1
|2.4
|2.6
|2.8
|1.2
|Mađarska
|3.4
|4.8
|4.2
|4.5
|4.6
|4.2
|4.2
|0.0
|Malta
|2.4
|2.1
|2.6
|2.7
|2.5
|2.5
|2.7
|0.7
|Nizozemska
|3.3
|3.4
|4.1
|2.9
|2.8
|2.5
|2.4
|0.3
|Austrija
|2.4
|3.1
|3.3
|3.0
|3.2
|3.7
|4.1
|0.3
|Poljska
|4.0
|4.4
|3.7
|3.5
|3.4
|2.9
|2.7
|-0.1
|Portugal
|1.8
|1.9
|2.1
|1.7
|2.1
|2.5
|2.5
|-0.1
|Rumunjska
|5.3
|5.1
|4.9
|5.4
|5.8
|6.6
|8.5
|2.1
|Slovenija
|1.1
|2.2
|2.3
|1.9
|2.5
|2.9
|3.0
|0.0
|Slovačka
|3.2
|4.2
|3.9
|4.3
|4.6
|4.6
|4.4
|0.1
|Finska
|1.1
|1.8
|1.9
|2.0
|1.9
|1.9
|2.2
|-0.3
|Švedska
|1.3
|2.1
|2.1
|2.3
|2.9
|3.1
|3.4
|-0.3
|Island
|4.3
|3.4
|3.9
|3.5
|3.9
|3.7
|3.7
|-0.2
|Norveška
|2.3
|2.3
|2.1
|2.7
|2.7
|3.1
|3.5
|-0.7
|Švicarska
|1.0
|0.1
|0.3
|-0.2
|0.2
|0.1
|0.0
|-0.1