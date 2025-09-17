Hrvatska stopa inflacije među najvišima je u EU

Hrvatska stopa inflacije bila je treća po visini u Europskoj uniji u kolovozu. Ispred su samo Rumunjska i Estonija.

Godišnja stopa inflacije u europodručju u kolovozu 2025. godine (na godišnjoj razini) iznosila je 2,0 posto – pokazuju podaci Eurostata. No, Hrvatska stopa jedna je od najviših.



Najviša je bila u Rumunjskoj (8,5%) i Estoniji (6,2%), dok je Hrvatska na trećem mjestu sa 4,6 posto. DZS je nedavno objavio podatak o stopi od 4,1 posto, no tada su pojasnili da se radi o 4,6 posto ako koriste indeks koji omogućuje usporedbu s drugim državama EU.

Cipar bez inflacije

Još četiri države imaju inflaciju iznad četiri posto, dok su na drugom kraju ljestvice Italije (1,6%), Francuska (0.8%) i Cipar u kojem stopa iznosi 0,0 posto.

U usporedbi sa srpnjem 2025., godišnja inflacija pala je u devet država članica, ostala stabilna u četiri, a porasla u četrnaest. Hrvatska je porasla s 4,5 na 4,6 posto.

U kolovozu 2025. najveći doprinos godišnjoj stopi inflacije u europodručju došao je od usluga (+1,44 postotna boda), zatim hrane, alkohola i duhana (+0,62 postotna boda), neenergetskih industrijskih dobara (+0,18 postotna boda) te energije (-0,19 postotna boda).

Godišnja stopa inflacije Aug 24 Mar 25 Apr 25 May 25 Jun 25 Jul 25 Aug 25 Aug 25 Euro područje 2.2 2.2 2.2 1.9 2.0 2.0 2.0 0.1 EU 2.4 2.5 2.4 2.2 2.3 2.4 2.4 0.2 Belgija 4.3 3.6 3.1 2.8 2.9 2.6 2.6 1.5 Bugarska 2.4 4.0 2.8 2.9 3.1 3.4 3.5 0.1 Češka 2.4 2.7 1.7 2.3 2.8 2.5 2.4 0.0 Danska 1.4 1.4 1.5 1.5 1.8 2.2 1.9 -0.7 Njemačka 2.0 2.3 2.2 2.1 2.0 1.8 2.1 0.1 Estonija 3.4 4.3 4.4 4.6 5.2 5.6 6.2 0.9 Irska 1.1 1.8 2.0 1.4 1.6 1.6 1.9 0.4 Grčka 3.2 3.1 2.6 3.3 3.6 3.7 3.1 -0.6 Španjolska 2.4 2.2 2.2 2.0 2.3 2.7 2.7 0.0 Francuska 2.2 0.9 0.9 0.6 0.9 0.9 0.8 0.5 Hrvatska 3.0 4.3 4.0 4.3 4.4 4.5 4.6 0.2 Italija 1.2 2.1 2.0 1.7 1.8 1.7 1.6 -0.2 Cipar 2.2 2.1 1.4 0.4 0.5 0.1 0.0 0.8 Latvija 0.9 3.5 4.0 3.7 3.9 3.9 4.2 -0.2 Litva 0.8 3.7 3.6 3.0 3.2 3.4 3.6 -0.3 Luksemburg 1.7 1.5 1.7 2.1 2.4 2.6 2.8 1.2 Mađarska 3.4 4.8 4.2 4.5 4.6 4.2 4.2 0.0 Malta 2.4 2.1 2.6 2.7 2.5 2.5 2.7 0.7 Nizozemska 3.3 3.4 4.1 2.9 2.8 2.5 2.4 0.3 Austrija 2.4 3.1 3.3 3.0 3.2 3.7 4.1 0.3 Poljska 4.0 4.4 3.7 3.5 3.4 2.9 2.7 -0.1 Portugal 1.8 1.9 2.1 1.7 2.1 2.5 2.5 -0.1 Rumunjska 5.3 5.1 4.9 5.4 5.8 6.6 8.5 2.1 Slovenija 1.1 2.2 2.3 1.9 2.5 2.9 3.0 0.0 Slovačka 3.2 4.2 3.9 4.3 4.6 4.6 4.4 0.1 Finska 1.1 1.8 1.9 2.0 1.9 1.9 2.2 -0.3 Švedska 1.3 2.1 2.1 2.3 2.9 3.1 3.4 -0.3 Island 4.3 3.4 3.9 3.5 3.9 3.7 3.7 -0.2 Norveška 2.3 2.3 2.1 2.7 2.7 3.1 3.5 -0.7 Švicarska 1.0 0.1 0.3 -0.2 0.2 0.1 0.0 -0.1 Stope inflacije u EU državama za kolovoz 2024., mjesece od ožujka do kolovoza 2025. godine, te za kolovoz 2025. godine, ali na mjesečnoj razini; Izvor: Eurostat

