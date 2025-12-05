Naknade u dugom roku mogu jako utjecati na prinose portfelja. Finax ukazao na razlike

Tvrtka Finax objavila je dvije tablice i upozorila na važnost raznih naknada kod upravljanja nečijim portfeljem. Naočigled male razlike u njihovoj visini u dugom roku mogu predstavljati velike razlike.

I najmanja razlika u naknadama s vremenom može smanjiti prinos kod investiranja za tisuće eura. Zato je ključno razumjeti koliko ulaganje zapravo košta i na koje sve troškove treba računati – upozoravaju u Finaxu.

U svom priopćenju ističu kako se naknade razlikuju ovisno o tome kako i preko koga se ulaže – samostalno, putem fondova, brokera ili digitalnih platformi. One mogu uključivati naknadu za upravljanje, naknadu platforme, transakcijske i skrbničke naknade, te ulazne / izlazne naknade, a kod fondova i ukupni trošak fonda (TER) koji se ne vidi direktno, ali već unaprijed smanjuje prinos.

Veća naknada od iznosa ulaganja

Smanjenje naknada jedan je od najjednostavnijih načina za dugoročno povećanje prinosa. Čak i male postotne razlike mogu tijekom godina prerasti u velike iznose. Primjerice, ako se jednokratno uloži 10 tisuća eura, razlika u tekućoj naknadi od samo jedan postotni bod dugoročno je ogromna. Nakon 30 godina, uz naknadu od 2 posto umjesto 1 posto, rezultat će biti oko 18.000 eura manji. Ta naizgled sitnica može koštati gotovo dvostruko više od početno uloženog iznosa ulaganja.

Slučaj Investicija A Investicija B Investicija C Investicija D Investicija E Prinos 8% 8% 8% 8% 8% Upravljačka naknada 1% 2% 3% 2% 2% Ulazna naknada 0% 0% 0% 2% 2% Naknada za uspješnost 0% 0% 0% 0% 10% Ukupna uplata 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € Iznos na kraju investicije 76.123 € 57.435 € 43,219 € 56.286 € 47.473 € Razlika – -18.688 € -32.903 € -19.836 € -28.650 € Plaćeno na naknadama 24.504 € 43.192 € 57.407 € 44.340 € 53.154 € Jednokratno ulaganje od 10.000 eura na razdoblje od 30 godina; Napomena: Naknada za uspješnost izračunava se kao postotak neto godišnjeg prinosa. U praksi se može izračunati i kao postotak aprecijacije iznad referentne vrijednosti tržišta; Izvor: Finax

Automatizacija i profitabilnost

Danas je najjednostavniji i najpristupačniji način ulaganja za prosječnu osobu putem automatiziranih digitalnih investicijskih platformi.

Na temelju podataka koje ulagač unese o sebi, algoritmi predlažu strategiju ulaganja i automatski upravljaju portfeljem. Kada je riječ o naknadama, one su niže jer platforme ne koriste usluge klasičnih upravitelja portfelja.

„Ako se netko ne usuđuje ulagati sam ili ne želi plaćati skupe savjetnike, digitalne platforme mogu biti idealno rješenje. One umjesto ulagača sastavljaju odgovarajući portfelj, brinu se o upravljanju ulaganjima, pa čak i o poreznom izvještavanju. Često nude i edukativnu podršku kako biste izbjegli impulzivne odluke tijekom ulaganja. Ukupne godišnje naknade za sve spomenute usluge ne bi trebale prelaziti oko 1,5 % vrijednosti ulaganja“, objašnjava Emilio Gučec, analitičar u Finaxu, prvom robo-savjetniku u regiji Srednje i Istočne Europe (CEE) koji nudi digitalnu platformu za jednostavno i automatizirano ulaganje u ETF-ove.

Što se pak samostalnog ulaganja tiče, Gučec objašnjava kako ni u tom slučaju naknade ne bi smjele prelaziti 0,5% vrijednosti ulaganja godišnje, a trebale bi uključivati troškove kupovine, prodaje i držanja vrijednosnih papira.

Što ako nema naknada?

„Pripazite, ako su naknade sumnjivo niske ili ih uopće nema, moguće je da platforma zarađuje na druge načine, poput veće razlike između kupovne i prodajne cijene (spread), naknada za konverziju valuta ili naknada koje naplaćuje kroz izvršenje naloga. Ovakav pristup ulaganjima prikladniji je za iskusnije investitore koji se žele dublje upustiti u financije i svjesni su rizika koji dolaze s većom samostalnošću“, zaključuje Gučec.

Istovremeno, drugačija je situacija kada investicijske platforme nude popust na naknadu ili čak nultu naknadu na ograničeno vrijeme, u sklopu svojih marketinških aktivnosti.

Finax je za kraj godine pripremio posebnu promotivnu pogodnost za sve nove ulagače. Ako klijent uloži u prosincu 2025., Finax mu tijekom cijele 2026. osigurava ulaganje bez upravljačke naknade.

Takve akcije mogu donijeti vrlo opipljivu uštedu. Uz nultu naknadu i uloženi iznos od 10.000 eura, ostvaruje se godišnja ušteda do 100 do 300 eura, ovisno o tome kolika bi standardna naknada inače bila. To je razlog zbog kojeg promotivni periodi s nultom naknadom mogu biti dobar trenutak za početak ulaganja, pod uvjetom da je investitor svjestan ciljeva, vremenskog horizonta i rizika koje ulaganje nosi.

Ako odlučimo prepustiti upravljanje portfeljem profesionalcima, moramo računati na dodatni trošak.

„Aktivno upravljanje, koje podrazumijeva stalno praćenje tržišta i donošenje investicijskih odluka, logično se odražava na cijenu usluge. No čak i tada, ukupne naknade ne bi trebale prelaziti oko 1,5 posto godišnje. U praksi se, međutim, često susrećemo s troškovima od 2 do 3 tri posto vrijednosti imovine pod upravljanjem, uz moguće ulazne, izlazne ili naknade za uspješnost“, pojašnjava Gučec.

100 eura mjesečno

Primjerice, ako bismo uz pomoć profesionalaca ulagali 100 eura mjesečno uz naknadu za upravljanje od 2 posto, ulaznu naknadu od 2 posto i naknadu za uspješnost od 10 posto, nakon 30 godina ukupni bi troškovi samo zbog naknada narasli na gotovo 54 tisuće eura.

Slučaj Investicija A Investicija B Investicija C Investicija D Investicija E Prinos 8% 8% 8% 8% 8% Upravljačka naknada 1% 2% 3% 2% 2% Ulazna naknada 0% 0% 0% 2% 2% Naknada za uspješnost 0% 0% 0% 0% 10% Ukupna uplata 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € 36.000 € Iznos na kraju investicije 116.945 € 97.451 € 81,538 € 95.202 € 85.770 € Razlika – -19.494 € -35.408 € -21.443 € -31.176 € Plaćeno na naknadama 22.756 € 42.250 € 58.164 € 44.199 € 53.932 € Redovito ulaganje od 100 eura na razdoblje od 30 godina; Izvor: Finax

U usporedbi s automatiziranim investicijskim platformama, čiji su troškovi oko 1 posto godišnje, razlika za klijenta može biti i do 31.000 eura.

Treća važna stavka na koju treba paziti, uz rast vrijednosti ulaganja i razinu naknada, jest porezna obveza. Ona također igra veliku ulogu u konačnom prinosu.

Iz porezne perspektive, za hrvatske rezidente vrijedi zlatno pravilo: ako držite investiciju dulje od dvije godine, oslobođeni ste poreza na kapitalnu dobit. No ako prodaju ulog prije isteka tog roka, na ostvareni prinos plaćaju porez po stopi od 12 posto.