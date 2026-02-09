Mađarski oporbeni lider koji vodi u anketama zalaže se za uvođenje eura

Mađarska oporbena stranka Tisza po anketama ima veću podršku od stranke premijera Orbána. Za razliku od njega podržavaju uvođenje eura.

Premijer Viktor Orbán i ekonomski kreatori politika njegove vlade više su puta isticali da nemaju namjeru uvesti euro u Mađarskoj, smatrajući da zemlja za to nije spremna. Stranka Tisza koju vodi Péter Magyar zauzima radikalno drukčiji stav – navodi DailyNewsHungary.com. Ta stranka prema većini anketa trenutačno ima veću podršku javnosti od vladajuće, a njezin čelnik sada je dao čvrsta obećanja o uvođenju eura.

Hrvatska je euro uvela prije tri godine, Bugarska 1. siječnja ove godine, a od država u mađarskom okruženju euro se koristi i u Slovačkoj, Sloveniji i Austriji. Osim Mađarske, izvan eurozone su još Rumunjska, Poljska i Češka.

Zašto je Orbán protiv eura?

Orbán inzistira da Mađarska nije spremna za euro jer gospodarstvu nedostaje dovoljna stabilnost. Uvijek pritom poseže za svojom uobičajenom antibriselskom retorikom, tvrdeći da nema mnogo smisla još čvršće vezivati Mađarsku uz raspadajuću Europsku uniju – čak ni u financijskom smislu. U intervjuu za Economx izjavio je da euro “neće biti na stolu” u Mađarskoj sve dok je on na vlasti.

Prema tjedniku HVG, odgovor na pitanje zašto se Orbán protivi je relativno jednostavan. Forinta, kao neovisna valuta, previše je važna za Orbánov sustav. Ona omogućuje da se neki procesi prikriju, dok se drugi mogu oblikovati kroz političku komunikaciju. Časopis tvrdi da vlada na taj način može “igrati” s tečajem, inflacijom i kamatnim stopama, ostvarujući značajne političke prednosti u ključnim trenucima. Ekonomski kreatori politika tako, primjerice, lako mogu za visoku inflaciju okriviti rat koji bjesni u susjedstvu, umjesto da se otvori prostor za propitivanje dubljih makroekonomskih uzroka. Usvajanje zajedničke valute takve bi manevarske mogućnosti, prema HVG-u, znatno ograničilo.

U subotu je Magyarova stranka Tisza predstavila svoj program, u kojem se obvezuje na pokretanje stručnih i javnih konzultacija o uvođenju eura. To možda zvuči prilično mlako, ali signalizira otvorenost stranke prema plaćanju eurom u doglednoj budućnosti – što je nezamislivo dok je Orbán na vlasti. Tisza ide i korak dalje, s ciljem postavljanja realnog ciljnog datuma. Stranka se također obvezuje na ispunjavanje strogih kriterija konvergencije eurozone: proračunski deficit ispod tri posto, smanjenje javnog duga, trajno nisku inflaciju i kamatne stope te stabilan tečaj forinte.

Mađari podržavaju uvođenje eura

Neki analitičari ovaj trenutak nazivaju povijesnim. Ekonomski komentator Ferenc Faragó, koji piše pod pseudonimom Vakmajom, pozdravio je uvrštavanje uvođenja eura u vladin program kao potencijalnu prekretnicu. “Ako se ova jedna točka iz dokumenta od 240 stranica ostvari – a ona je najvažnija – to bi već bio povijesni uspjeh”, rekao je. “Na njoj počiva toliko toga; toliko korisnog i dobrog.”

Mađari podržavaju euro. Ljetno istraživanje Eurobarometra iz 2025. pokazalo je snažnu potporu uvođenju eura u Mađarskoj: 41 posto ispitanika želi ga što prije, a 37 posto podržava uvođenje na temelju unaprijed određenog datuma. Prije samo deset godina tek je 16 posto zagovaralo trenutačno uvođenje. Ankete neovisnih istraživačkih instituta sugeriraju da Tisza ima ozbiljne izglede za pobjedu na izborima 2026. godine, s prednošću od čak 400.000 do 500.000 glasova u različitim istraživanjima, ako se ti podaci pokažu točnima.