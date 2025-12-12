Na tržištu kriptovaluta zavladala kriza, gubici se mjere u stotinama milijarda dolara

Tržište kriptovaluta u krizi je posljednja dva mjeseca. Gubici se mjere u stotinama milijarda dolara, kažu stručnjaci.

Prema stranici CoinGecko koja već 11 godina prati sve što se događa s kripto valutama i izvedenicama, u drugoj polovici godine ukupna se tržišna kapitalizacija kriptovaluta spustila s 3,75 bilijuna dolara na 3,1 do 3,2 bilijuna dolara, što znači da je izgubljeno više od 600 milijardi dolara u jako kratkom roku.

Kao glavni uzroci krize navode se makro neizvjesnost (Trumpove carine, strah od nove inflacije i manjih rezova kamata nego što se očekivalo) masovno zatvaranje pozicija, slabije institucijsko ulaganje i inače slabiji sezonski volumen trgovine u prosincu.

Legitimnost

Analitičarka Deutsche Banka Marion Laboure kaže da je sve što se događa posljedica sve veće legitimnosti bitcoina i ostalih kriptovaluta. Tako i njegovi temeljni razlozi pada postaju tradicionalniji.

“Suprotno od prethodnih slomova potaknutih prvenstveno špekulacijama u maloprodaji, ovogodišnji pad dogodio se usred značajnog institucionalnog sudjelovanja, razvoja politika i globalnih makrotrendova“, rekla je Laboure.

Većina analitičara kaže da je ovaj pad kao duboka, ali zdrava korekcija unutar dužeg ciklusa. Očekuju oporavak i rast tijekom iduće godine.

Nic Puckrin, investicijski analitičar i suosnivač The Coin Bureaua, također kaže kako se pravila velikih kriptosistema polako približavaju pravilima klasične burze.

“Da, trenutno smo u kripokrizi, ali povijest pokazuje da su upravo najgori periodi donosili najjače oporavke. Ako ulažete dugoročno, ovo može biti velika prilika. Ako trgujete kratkoročno, trenutno je izuzetno rizično i bolje je pričekati jasnije signale.”

Kriptovalute su digitalan novac koji postoji samo na internetu, nije ga izdala nijedna država niti banka, već se stvara i prenosi preko decentralizirane mreže računala pomoću tehnologije zvana blockchain. Najpoznatija je Bitcoin, a služe za plaćanje, štednju ili ulaganje, ali su cijene izrazito nestabilne jer ovise samo o ponudi i potražnji na tržištu.

Tako je zvučala početna definicija kriptovaluta no jasno je da one polako postaju sve reguliranije.

Regulacija

Unutar EU-a regulacija tržišta kriptoimovine (MiCA) stupila je na snagu još 2023. godine, ali u više faza. MiCA vodi jedinstvena pravila EU tržišta za kriptoimovinu i pokriva ono što trenutno nije regulirano postojećim zakonodavstvom o financijskim uslugama.

Ključne odredbe za one koji izdaju i trguju kriptoimovinom (uključujući tokene s referencom na imovinu i e-novac tokene) odnose se na transparentnost, objavljivanje, autorizaciju i nadzor transakcija.

Novi pravni okvir, koji polako prihvaćaju sve članice EU, uvodi reguliranje kriptoimovine i osiguranje da su potrošači bolje informirani o povezanim rizicima.

I SAD je putem saveznih agencija ove godine stvorio kombinaciju strože kontrole i selektivne otvorenosti. Drugim riječima – definiranje jasnijih pravila za isplatu kriptonovca u klasičnom novcu.

Analitičari iz platforme za trgovinu Bitunixa kažu kako je kriptotržište ušlo u fazu institucionalizacije uz osjetljivost, odnosno regulacija stvara poticaje za rast i likvidnost, ali i dalje na sve utječu rizici i geopolitički šokovi.

Stablecoini (vrsta kriptovalute čija je vrijednost vezana uz neku stabilnu imovinu) krajem tekuće godine bili su u fokusu zakonodavaca i banaka velikih država. Neke države rade na vlastitoj regulaciji i poticanju stablecoina, a druge pojačavaju restrikcije.

Oporavak

Cathie Wood, izvršna direktorica Ark Investa, vjeruje u brzi oporavak. “Pad je privremen, povrat likvidnosti i trajni tehnološki napredak ukazuju na oporavak. Kriptovalute će ostati snažne“, rekla je.

Wood vjeruje da je veliki razlog pada vrijednosti kriptovaluta to što tržišta rizične imovine i dalje snažno reagiraju na monetarnu politiku velikih središnjih banaka.

Više kamatne stope, smanjena likvidnost, oprez investitora uzrokuju odljeve iz rizičnijih segmenata tržišta, uključujući kriptoimovinu.

Iako dominiraju optimistični pogledi, postoje i oprezni analitičari koji upozoravaju na nastavak nestabilnosti zbog nesigurnosti svijeta u kojem živimo.

Većina ih se ipak slaže kako dugoročno kriptovalute moraju doći u novi ciklus rasta.