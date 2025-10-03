Najavljene promjene u plaćanjima. Više sigurnosti i instant plaćanja 24/7/365

Plaćanje između različitih banaka u Hrvatskoj od 9. listopada 2025. godine će se izvršavati u samo nekoliko sekundi neovisno o tome u koje doba dana je provedeno plaćanje. Uvodi se i provjera primatelja plaćanja koja do sada nije bila dostupna za primatelje fizičke osobe i primatelje u inozemstvu.

Sve banke u državama članicama europodručja, uključujući i hrvatske banke, obvezne su od 9. listopada 2025. omogućiti i zaprimanje i slanje instant kreditnih transfera. Time završava druga faza implementacije kojom sve banke u Republici Hrvatskoj omogućuju svojim klijentima instant plaćanja u eurima. Objavila je to u priopćenju Hrvatska udruga banaka.

Instant plaćanjem se račun primatelja odobrava u svega nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, 365 dana u godini, kako unutar zemlje tako i prema inozemstvu unutar SEPA europodručja. Prilikom zadavanja naloga korisnici će moći odabrati žele li instant ili redovno plaćanje, pri čemu je naknada za izvršenje platne usluge jednaka. Sve detaljne informacije korisnici mogu dobiti kod svoje banke.

Podsjećamo, od 9. siječnja 2025. banke su obavezne prihvaćati nacionalne i prekogranične SEPA kreditne transfere, dok od 9. listopada 2025. obveza postaje i njihovo slanje, čime instant plaćanja u eurima postaju univerzalno dostupna svim korisnicima i novi standard u bankarskom sustavu Republike Hrvatske.

Velik broj banaka u Hrvatskoj već je i prije regulatornih rokova omogućavao primanje i slanje nacionalnih i prekograničnih SEPA instant kreditnih transfera u euru, čime su građani i poduzetnici već mogli koristiti prednosti brzog i sigurnog izvršenja platnih transakcija.

Uvodi se i provjera svih primatelja plaćanja

Istodobno s potpunom dostupnošću instant plaćanja uvodi se i Usluga provjere primatelja plaćanja (Verification of Payee – VoP).

„Uvođenjem instant plaćanja u kombinaciji s VoP uslugom, građani i poduzetnici dobivaju najvišu razinu brzine i sigurnosti u svakodnevnom poslovanju. Ova promjena predstavlja važan iskorak u digitalizaciji financijskih usluga i jačanju povjerenja u platni sustav Republike Hrvatske, a iza svega stoje snažna ulaganja banaka kako bi sustav pouzdano funkcionirao“, poručila je Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka.

VoP omogućava platiteljima provjeru podudara li se ime i prezime ili naziv primatelja s vlasnikom IBAN-a prije slanja naloga na izvršenje. Sustav će vratiti informaciju o razini podudaranja, i to: potpuno podudaranje, djelomično podudaranje,bez podudaranja ili informaciju da nije moguće provesti provjeru. U slučaju djelomičnog podudaranja, platitelj će dobiti i informaciju o ispravnom nazivu primatelja.

Na temelju dobivenog rezultata, platitelj će sam moći odlučiti želi li nastaviti s plaćanjem ili odustati od autorizacije naloga. Na ovaj način smanjit će se rizik od prijevare i pogrešaka,

Važno je naglasiti da u Hrvatskoj već godinama postoji automatsko popunjavanje podataka primatelja plaćanja na temelju Jedinstvenog registra računa (JRR), koje klijentima značajno olakšava plaćanja prema domaćim poslovnim subjektima i smanjuje mogućnost pogreške. Nova usluga provjere primatelja plaćanja (VoP) nadograđuje postojeću praksu jer se primjenjuje šire – na sva domaća i prekogranična plaćanja u eurima, uključujući i fizičke osobe – te omogućuje dodatnu razinu sigurnosti u svakodnevnim transakcijama.

Instant plaćanja i VoP usluga donose građanima i poduzetnicima jednostavnije, sigurnije i brže poslovanje. Novi sustav postavlja viši standard pouzdanosti i povjerenja u financijske transakcije, čime Hrvatska potvrđuje svoju pripadnost krugu najrazvijenijih europskih platnih sustava.