Ivana Lonjak Dam i Stefano Gison novi su članovi Uprave Zagrebačke banke

Odlukom Nadzornog odbora Zagrebačke banke, Ivana Lonjak Dam imenovana je članicom Uprave za Upravljanje rizicima Zagrebačke banke (CRO – Chief Risk Officer), a Stefano Gison članom Uprave za podršku bankarskom poslovanju (COO – Chief Operating Officer). Primitkom suglasnosti ECB-a na imenovanje, mandat im je započeo 17. rujna 2025. godine.

Ivana Lonjak Dam pridružila se UniCreditu 2004. godine kao voditeljica poslovnog odnosa u Zagrebačkoj banci. Godine 2008. prelazi u Upravljanje rizicima. Od 2013. obnašala je razne međunarodne uloge u UniCredit Bank Austria i UniCredit SpA u Milanu, nadgledajući okvire rizika u Srednjoj i Istočnoj Europi. U travnju 2020. imenovana je na funkciju Chief Risk Officera i članice Uprave UniCredit Bank Mađarska. Posjeduje MBA i diplomu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, CFA certifikat te je završila edukaciju Executive Master in Change na INSEAD-u.

Ivana Lonjak Dam

Stefano Gison bio je član Uprave UniCredit Bank Češka i Slovačka i COO od 2021. godine. Prije toga bio je na poziciji člana Uprave za Podršku bankarskom poslovanju u Zagrebačkoj banci i UniCredit banci u Bosni i Hercegovini. Diplomirao je na Università degli Studi di Napoli Federico II, a ima i dodatni certifikat za vođenje digitalne transformacije poslovanja IMD-a.

Stefano Gison