Najpoznatiji servis rabljene robe pregovara o prodaji udjela. Vrijednost mu skače na osam milijardi eura

Prodaja dijela dionica pružila bi europskom startupu dodatni zamah za ulazak na američko tržište, dok bi rani investitori mogli unovčiti dio svojih udjela.

Vinted pregovara o prodaji udjela koji bi europski startup za rabljenu modu mogao vrednovati na oko osam milijardi eura. Ovaj potez osigurao bi snažnu ekspanziju platforme i omogućio ranim ulagačima da unovče dio svojih udjela.

Brzorastuća tvrtka vodi preliminarne razgovore o prodaji postojećih dionica u transakciji koja bi mogla vrijediti nekoliko stotina milijuna eura, prema osobama upoznatima s pregovorima, piše Financial Times.

Proces bi vjerojatno mogao krenuti početkom iduće godine, dodali su, uz napomenu da su razgovori još u ranoj fazi i da konačna valuacija ni veličina transakcije još nisu određene.

Vinted, sa sjedištem u Litvi, posljednji je put privukao nove ulagače prije otprilike godinu dana, pri valuaciji od pet milijardi eura, u investicijskom krugu koji je predvodila američka grupa TPG, uz sudjelovanje upravitelja imovine Baillie Gifforda.

Dobit se učetverostručila

Glavni izvršni direktor Thomas Plantenga rekao je u petak da će prihodi ove godine porasti oko 40 posto, na više od milijardu eura, s 813 milijuna u 2024., uz bruto vrijednost prodanih artikala na platformi od 10 milijardi eura. Neto dobit gotovo se učetverostručila prošle godine, na 76,7 milijuna eura.

Vinted je osnovan 2008. kao lokalna platforma za razmjenu odjeće, a 2019. postao je prvi litavski tehnološki “jednorog” vrijedan više od milijardu dolara. Među ranijim ulagačima bili su Accel, Insight Partners, EQT, Lightspeed i Sprints.

Tvrtka se sada širi izvan odjeće, ulazeći u kategorije poput elektronike, knjiga, igračaka i videoigara, nastojeći osvojiti veći dio rastućeg tržišta rabljenih proizvoda. Fokus im je i na učinkovitijoj dostavi i plaćanjima.

Amerika je golema prilika

Tvrtka je u petak priopćila da je započela prvi test za osvajanje američkog tržišta uspostavivši vezu između Londona i New Yorka, koja kupcima i prodavačima u tim gradovima omogućuje međusobnu trgovinu.

“Američko tržište vrlo je nerazvijeno”, rekao je Plantenga za Bloomberg TV. “Svi postojeći igrači ondje imaju poteškoće, a zastupljenost rabljenih proizvoda vrlo je niska. Za nas je to golema prilika.”

Vinted bi u budućnosti mogao krenuti i prema inicijalnoj javnoj ponudi dionica, rekao je Plantenga ranije, iako za sada nema određen vremenski okvir.