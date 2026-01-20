Neto imovina obveznih mirovinskih fondova lani porasla 3,2 mlrd eura, prinosi u plusu

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) na kraju prosinca 2025. dosegnula je 26,5 milijardi eura, odnosno uvećana je za 3,2 milijarde eura ili 13,9 posto u odnosu na godinu dana ranije, pokazuje mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) objavljeno u utorak.

Prinosi tih fondova na godišnjoj razini također su bili pozitivnog predznaka – u kategoriji A se bilježi rast prinosa za 15,99 posto, u kategoriji B za 8,83 posto, a u kategoriji C za 2,08 posto. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova također su u plusu, a za Mirex A iznose 8,44 posto, za Mirex B 5,54 posto i za Mirex C 3,25 posto, naveli su iz Hanfe.

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova porasla je i na mjesečnoj razini, odnosno bila je za 207,2 milijuna eura ili 0,8 posto veća nego u studenome lani.

Negativni mjesečni prinosi u prosincu za C kategoriju

Na kraju 2025. OMF-ovi su ukupno imali 2.400.180 članova, odnosno njih 3.882 ili 0,16 posto više u odnosu na studeni 2025. godine. U prosincu su OMF-ovi zabilježili 6.373 novih članova, pri čemu ih je veliku većinu, 93,5 posto, automatizmom rasporedio Središnji registar osiguranika – Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u tom je mjesecu prestalo je članstvo za 2.494 osiguranika.

Ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove u prosincu dosegnuli su 159 milijuna eura, a ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova 55,8 milijun eura, što je za 5,7 milijuna eura ili 11,4 posto više u odnosu na prethodni mjesec.

Po Hanfinim podacima, nominalni mjesečni prinosi Mirexa na kraju prosinca za A kategoriju iznosili su 0,97 posto, za B kategoriju 0,45 posto, dok su za C kategoriju bili negativni 0,12 posto.

Neto imovina ODMF-a porasla lani za gotovo 15 posto

Na kraju studenoga u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 444.107 članova te 21 zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond (ZDMF), s 50.990 članova.

Njihova neto imovina krajem godine iznosila je 1,66 milijardi eura, što je za 213,5 milijuna eura ili 14,8 posto više nego godinu ranije. U odnosu na studeni, imovina im je uvećana za 49,1 milijun eura ili 3,1 posto.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 48,9 milijuna eura, što je čak 250 posto više nego prethodni mjesec. Razlog je ovako velike mjesečne promjene uplata državnih poticaja, koji se uvijek uplaćuju u prosincu, navode iz Hanfe.

Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 5,7 milijuna eura, što je na mjesečnoj razini rast od 25,6 posto.

Neto imovina UCITS fondova 25 posto veća

Između ostalog, iz regulatorne agencije su izvijestili i da je ukupna neto imovina 111 UCITS fondova (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u prosincu poslovalo u Hrvatskoj, iznosila četiri milijarde eura te je bila za 814,4 milijuna eura ili 25,2 posto veća nego godinu ranije, odnosno za 27,2 milijuna eura ili 0,7 posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju 11. mjeseca iznosila je 222,7 milijuna eura, uz mjesečni pad za 1,2 posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda bio u minusu 0,97 posto.